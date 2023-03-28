Как в РБ оправдывают планы по размещению ядерного оружия

"Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс!" - DW изучила, что госСМИ и представители властей Беларуси говорят о возможном размещении в стране российского тактического ядерного оружия.

"Вынужденная мера", "аргумент для сохранения суверенитета", "шанс вернуться в клуб ядерных держав" - так белорусские госСМИ и представители властей пытаются обосновать и изобразить планы по размещению российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси, о которых со ссылкой на просьбы Александра Лукашенко заявил президент России Владимир Путин.

При этом также утверждается, что Минск и Москва приняли данное решение "в контексте заявлений Александра Лукашенко о поставках Украине (Великобританией. - Ред.) вооружений с обедненным ураном". DW - об основных тезисах, звучащих в пропагандистских публикациях и телепрограммах госСМИ Беларуси и том, смогут ли они убедить белорусов.

"Лукашенко говорил об этом в ноябре 2021 года"

О том что, Россия хочет разместить на территории Беларуси свое тактическое ядерное оружие, в воскресенье, 25 марта, сообщил Владимир Путин. В свою очередь, белорусский правитель Александр Лукашенко никаких заявлений на этот счет после этого так и не сделал. Однако Тelegram-канал "Пул первого", который связывают с администрацией Лукашенко, напомнил, что о размещении ядерного оружия в РБ Лукашенко говорил в ноябре 2021 года, а "повторил в июле 2022-го".

Вадим Гигин (на фото справа) Фото: DW

На это же обратил внимание и председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, выступая в эфире российского телеканала "Соловьев Live". Кроме того, Гигин подчеркнул, что данное решение "опирается на серьезную поддержку общества", так как по итогам референдума от 27 февраля 2022 года из Конституции РБ "была изъята формулировка о том, что Беларусь является безъядерной зоной".

"Все было абсолютно открыто. Это (референдум. - Ред.) самая массовая информационно-аналитическая кампания в истории Беларуси. Люди поддержали то, что мы изъяли эту формулировку, то есть то, что мы являемся безъядерной зоной", - пояснил Гигин.

Вспомнили бомбардировки Югославии

Триггером же для принятия решения о размещении в РБ российского ядерного оружия провластные белорусские эксперты называют заявление Великобритании о том, что ею в Украину будут поставляться снаряды с обедненным ураном. Председатель недавно созданной партии "Белая Русь", сенатор Олег Романов считает, что "использование даже обедненного урана в боевых действиях в Украине - это, по существу, применение ядерного оружия".

Су-25 российких ВКС. Ожидается, что эти самолеты будут носителями ТЯО, размещенного в Беларуси Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов назвал использование таких снарядов "сродни даже не Чернобылю" (а чему-то худшему. - Ред.). "Мы можем посмотреть на бывшую Югославию, на другие страны, где применялись как раз таки бомбардировки снарядами с обедненным ураном, где в разы - в 5-6 раз - вырастала онкологическая заболеваемость", - заявил Шевцов (исследования в разных странах не смогли однозначно подтвердить, что причиной роста онкологических заболеваний стали именно снаряды с обедненным ураном. - Ред.).

"Да, это не боеприпасы, которые относятся к оружию массового поражения, но, тем не менее, последствия будут крайне негативные", - утверждает военный эксперт Андрей Чернобай.

"Вынужденная мера"

По его словам, решение о размещении российского ядерного оружия в РБ - это "мера вынужденная, которая направлена на обеспечение безопасности как Союзного государства, так и Республики Беларусь". Чернобай расценивает его как "единственный весомый аргумент для сохранения суверенитета и территориальной целостности", указывая, что "ядерное оружие в Беларуси призвано охладить горячие головы наших западных партнеров".

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa/picture alliance

"Вынужденной мерой" размещение в РБ российского ТЯО называет и политический аналитик Николай Волович. Это, по его выражению, "приведет в чувство политическую мафию Запада" и станет "серьезным сдерживающим фактором" "для киевской, польской хунты".

Депутат нижней палаты парламента, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич уверен, что Лукашенко "делает все, чтобы в Беларуси всегда был мир", а западные страны не напали на Беларусь и Россию, "потому что знают, что никогда не победят".

Восторги и угрозы провластных деятелей

Политолог Александр Шпаковский в этой связи отмечает, что раз западные государства в 1997 году ввели в отношении официального Минска санкции, то "юридически Будапештский меморандум для нас ничтожен". Шпаковский хотел бы, чтобы "Минск получил право использовать ядерное оружие для обороны страны в случае необходимости, а белорусские военные освоили соответствующие компетенции".

Не скрывает восторга по поводу скорого базирования в РБ ядерного оружия России и политолог Вадим Елфимов. Он называет этот шаг "историческим шансом" для того, чтобы "Беларусь вернулась в клуб ядерных держав".

"Беларусь - ядерная держава! Государство, обладающее возможностью в случае нападения на ее территорию ответить тактическим ядерным оружием! Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс!", - восклицал на днях в своей программе "Тайные пружины политики 2.0" журналист гостелеканала СТВ Григорий Азаренок. И использовал в своем эмоциональном спиче такие выражения как "матовый закат" и "восхождении чумного гриба на польском болоте".

В чем слабость аргументов властей Беларуси?

Политический аналитик проекта "Pozirk" Александр Класковский констатирует, что официальная белорусская пропаганда в данном случае активно муссирует несколько тезисов. Первый о том, что "вероятное размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия - это ответ на агрессивные шаги Запада", в частности, на то, что британцы решили передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Александр Класковский Фото: DW/E. Daneiko

"Этот аргумент притянут за уши, потому что, во-первых, снаряды с обедненным ураном - это не ядерное оружие. Во-вторых, их много и у самой России, что признал Путин", - говорит эксперт. И добавляет, что план разместить российское ТЯО в Беларуси возник не вчера: "Британцы же совсем недавно объявили о таком своем намерении. А Путин и Лукашенко уже давно лелеяли эти планы. Причем Лукашенко как человек словоохотливый не раз об этом проговаривался".

Также не случайно, по оценке Класковского, из белорусской конституции убрали статью о безъядерном статусе страны. "Вдобавок Лукашенко когда-то говорил, что если НАТО разместит ядерное оружие в Польше, то мы ответим размещением российского на своей территории, - продолжает аналитик. - О ядерном оружии в Польше речи пока нет, но со стороны России и Беларуси уже этот шаг анонсирован".

Беларусь превращается в мишень для удара?

Александр Класковский полагает, что, несмотря на то, что у Лукашенко есть "свои ядерные амбиции", сейчас он "на подхвате" у Путина. "Это был давний план Путина, в его стиле шантажировать Украину и Европу. Это часть кремлевской гибридной войны, а не ответ на какую-то агрессивность НАТО", - убежден собеседник DW.

Он также обратил внимание на несостоятельность аргументов о том, что после появления в РБ российского ядерного оружия якобы возрастет безопасность страны и "никто уже не решится на нас напасть". "Это тоже дешевая демагогия. Не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что Беларусь, превращается в мишень, в цель для удара возмездия или даже превентивного удара, если начнется ядерная заварушка", - предупреждает аналитик.

Белорусы против ядерного оружия на своей территории

По его словам, не стоит забывать и о том, что белорусы травмированы последствиями Чернобыля, а также то, что это нация, "у которой в исторической памяти запечатлен афоризм "лишь бы не было войны". "И это сильное противоядие для такого рода пропаганды", - не сомневается аналитик.

Об этом же свидетельствуют и данные социологов. Класковский напомнил о результатах опроса, проведенного в августе 2022 года Chatham House: 82% его участников заявили, что отрицательно или скорее отрицательно относятся к размещению в Беларуси ядерного оружия. "Здесь очевидно, что Лукашенко и его пропаганда идут в разрез с мнением белорусов, переубедить такую массу такими дешевыми аргументами, я думаю, невозможно", - подвел итог Александр Класковский.

Смотрите также: