Эксперт: Минск ждут жесткие санкции в случае размещения ЯО

Какие санкции ЕС уже были введены в отношении Беларуси, результативны ли они, какие из них наиболее болезненные для Лукашенко и за что Минску грозят новые санкции? Интервью DW с экспертом Розой Турарбековой.

ЕС с начала политического кризиса в Беларуси принял шесть пакетов санкций. Для сравнения: в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину было принято уже 10 пакетов. Какие санкции были для режима в Беларуси самими болезненными и стали ли они эффективными? Эти вопросы DW задала Розе Турарбековой, политологу, исследовательнице Центра исследований Восточной Европы Университета Юстуса Либиха (Гиссен, Германия), которая занимается, в том числе, анализом введенных ЕС санкций.

DW: Были ли введеннные в отношении Беларуси санкции эффективными?

Роза Турарбекова: Во-первых, цель санкций - это наказание за совершенные действия, которые нарушают международное право. Во-вторых, это предупреждение - чтобы аналогичных или более серьезных нарушений больше не было.

Санкции сильно ударили по авиаотрасли Беларуси Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

К сожалению, о каких-либо результатах можно говорить, только начиная с четвертого пакета, когда в отношении Беларуси были введены секторальные санкции. После того, как в Минске был принудительно посажен самолет Ryanair, что можно расценивать как пиратство, были введены ограничения, связанные с полетами в Беларусь, санкции в отношении "Белавиа", меры по облету воздушного пространства Беларуси. Вслед за этим были приняты еще и секторальные санкции, которые распространяются не только на физические и юридические лица (а до тех пор действовали именно такие санкции), но и на определенный экономический сектор.

Пятый и шестой пакеты санкций уже были именно пакетами секторального характера. Но санкции вступают в силу не сразу с момента принятия решений. Чтобы оценить, как это сказалось на белорусской внешней торговле, на функционировании предприятий в той или иной отрасли, например, в калийной, нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей, на экспортные возможности Беларуси, нужен временной лаг.

"Результат есть"

- Пока кажется, чем больше проходит времени с момента введения санкций, тем больше у режима возможностей их обойти.

- В этом отношении у ЕС было слабое место. Например, в Соединенных Штатах есть принцип вторичных санкций, то есть распространение этих санкций не только непосредственно на нарушителей, но и на тех, кто помогает им обходить эти санкции. В Европейском Союзе до недавнего времени такого механизма не было.

Роза Турарбекова Фото: Privat

ЕС стал этим заниматься и принимать определенные правовые документы только в связи с войной (России против Украины. - Ред.). Аналитики, эксперты даже говорят о том, что произошла революция взглядов на санкции со стороны Европейского Союза, ужесточение подходов к этому инструменту и его применению.

Поэтому в отношении Беларуси, еще раз повторюсь, четвертый, пятый шестой пакет и санкции можно считать санкциями именно широкого действия, с учетом того, что произошли изменения по поводу преследования нарушителей в Европейском Союзе.

- Но почему тогда заметного эффекта от санкций нет?

- Пятый пакет санкций был принят связи с миграционным кризисом, который был искусственно создан белорусскими властями в конце лета-начале осени 2021 года. Сейчас такого масштабного миграционного кризиса нет, приток мигрантов был сильно сокращен. Можно ли это считать результатом действия санкций? Думаю, что отчасти да, потому что, в первую очередь, эффект от санкций - политико-психологический. Когда принимается такое решение, сторона, которую наказывают, на которую налагаются ограничения, должна себе представить цену своего поступка, и, возможно, изменить свое поведение. В этом случае, мы видим, поведение было изменено, миграционный кризис был временно урегулирован.

"Белорусские военные украинскую границу не пересекли"

- Самым жестким был шестой пакет санкций, принятый в связи с соучастием Беларуси в российской агрессии против Украины. Он на что-то повлиял?

- Эффект пока еще сложно оценить. Но факт остается фактом: Лукашенко до сих пор не дал втянуть армию РБ и себя в войну в прямом смысле этого слова. Я не говорю о том, что он не соучаствовал. Как эксперт я оцениваю это как соучастие - согласие и предоставление территории Беларуси для российских войск, возможность использования территории Беларуси как плацдарма для наземного и воздушного вторжения в Украину.

Но мы не можем закрывать глаза на то, что до сих пор белорусская армия, белорусские военные не пересекли украинскую границу как представители, военнослужащие Республики Беларусь. Результат ли это шестого пакета санкций, постоянно звучащих предупреждений? Я считаю, что это оказало влияние.

Да, очень много скепсиса по этому поводу, потому что пока много путей обхода санкций. Лукашенко получил определенную компенсацию со стороны России. Но он еще, помимо санкций, потерял украинский рынок - и это было настоящим ударом для белорусской экономики, гораздо большим, чем, наверное, любое санкционное давление.

"Ситуация изменилась"

- Если бы такие же жесткие санкции вводились или были привязаны к освобождению политзаключенных, был бы прогресс в этой самой чувствительной для белорусов теме?

- Думаю, что да. И об этом свидетельствует новость об освобождении Анжелики Борис (председатель Союза поляков в Беларуси, задержанная в марте 2021-го, недавно была освобождена от уголовного преследования. - Ред). Поляки своего отчасти добились - транспортная изоляция, закрытые переходы, очереди из фур.

Минск не шел на уступки, велась пропагандистская кампания, что это нас никак не задевает и прочее. Но результат остается результатом. Он есть.

И это свидетельствует о том, что жесткость санкций в отношении диктаторских режимов достигает определенного результата, потому что, к сожалению, понятный этим режимам язык - язык принуждения и наказания. Призывы, обещания, соображения гуманитарного характера не работают. Это было ясно с 2020 года. Мне кажется, дело как раз и заключается в том, что в 2020-м году непосредственно по горячим следам не были приняты жесткие санкции. Они были символическими, это дало режиму понимание того, что можно делать все, что угодно в отношении гражданского общества в Беларуси.

Нельзя диктатора уговорить быть менее диктаторским. Европе очень сложно перестраиваться в этом смысле, потому что ЕС в качестве основного инструмента выбирал диалог, позитивное поощрение, санкции - в меньшей степени, в очень урезанном виде. Только сейчас Европа начинает обрастать шипами. Раньше этого не было - таковыми были философия и система ценностей. И я, кстати, считаю, что это был прекрасный пример для всего мира. Для Европы это был важный вывод из двух мировых войн, и он был верным. Благодаря этому мы жили в мире, начиная с 1945 года. Была холодная война, железный занавес, но таких горячих конфликтов, горячей войны, которую сейчас развязала Россия в Украине, не было. И это, в том числе, заслуга Европы и европейского взгляда на международные отношения и на безопасность. Теперь, к сожалению, ситуация изменилась, и Европе придется меняться.

- Заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси могут привести все-таки к новому пакету санкций? И есть ли еще у ЕС возможность эти санкции в отношении Беларуси ужесточать?

- Конечно, и Польша показала, как можно ужесточать санкции - транспортная изоляция. Я не берусь судить, по какому направлению пойдет европейская мысль в этой связи, но, думаю, санкции будут ужесточены в ответ на конкретные действия - если ядерное оружие действительно будет размещено. И думаю, что это будут жесткие санкции, скорее всего, секторального характера. Размещение ядерного оружия - это нарушение международного права в сфере даже не региональной, а глобальной безопасности. Вопрос стоит, как я понимаю, о возможном принятии санкций международного уровня.

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