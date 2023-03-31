С чем связан ажиотаж на границе Беларуси и Польши?

Очередь из грузовиков растянулась на десятки километров, а рейсовые автобусы простаивают в пунктах пропуска десятки часов. О ситуации на белорусско-польской границе - репортаж DW из Бреста.

В последние дни ситуация в Бресте и окрестностях, где осталось по одному действующему погранпереходу на границе с Польшей (для пассажирского и грузового транспорта) выглядит весьма необычно. Так, в очереди из фур к пункту пропуска "Козловичи" находятся более 1000 машин, которые вынуждены стоять суткам и занимают обочину на главной автомагистрали Беларуси - М1/Е30.

Кто виноват в ажиотаже на границе Беларуси и ЕС?

Представители белорусских властей проблему очередей на границе однозначно связывают с действиями соседей, упрекая их в невыполнении договоренностей по пропуску автотранспорта. По версии Госпогранкомитета Беларуси, именно это стало причиной сложившегося положения, когда более двух тысяч фур ожидают въезд в страны ЕС на литовском и польском направлении. Как отмечают в белорусском ведомстве, примерно половина таких большегрузов находятся вблизи погранперехода "Кукурыки - Козловичи", а польские службы продолжают затягивать процесс оформления, пропуская в лучшем случае 25 машин в час.

В Бресте не припомнят другого случая, когда столько машин стояли бы в очереди на границе с Польшей Фото: DW

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко в общении с журналистами признался, что не помнит подобных случаев, когда к границе тянулась бы 30-километровая очередь из грузовых автомобилей. "С нашей стороны пытаемся снимать напряжение: есть в городе дополнительные стоянки, но водители не хотят туда ехать, чтобы не пропустить место в очереди", - рассказал Шулейко.

Он также посетовал, что помимо конфликтных ситуаций, когда водители фур пытаются объехать стоящих в очереди коллег, много вопросов возникает из-за появления стихийных свалок. "Мне это крайне не нравится и будем принимать меры. Пока же возим воду, запустили автолавки с продуктами вдоль очереди, выставили мусорные контейнеры и биотуалеты", - сообщил глава облисполкома.

"Обычно тяжело перед Новым годом, а весной такое - нонсенс"

Сами дальнобойщики не столь однозначно оценивают нынешнюю обстановку возле пунктов пропуска, отмечая, что вина лежит и на белорусской стороне. "Езжу уже десяток лет в Европу, но таких очередей действительно не помню, - говорит водитель фуры из Казахстана Кирилл. - Обычно тяжелые рейсы перед Новым годом, когда все спешат выполнить контракты и машин на границе много, но весной такое - просто нонсенс".

За сутки очередь из фур, по словам водителей, продвигается на 100-200 метров Фото: DW

По словам Кирилла, иногда за целые сутки очередь продвигается на 100-200 метров: "Звоню коллегам, кто уже прошел границу, а те рассказывают, что в Козловичах белорусская таможня очень долго проверяет грузы и документы на них: такое впечатление, что просто ищут повод найти нарушения и задержать товар".

Другой водитель, представившийся Алексеем, поведал, что столкнулся с тщательным досмотром фуры, когда в предыдущий раз въезжал из Польши в Беларусь. "Проверили все, что могли, и еще задали кучу вопросов личного плана, которые к поездке вообще отношения не имеют. Знаю, что у коллег-дальнобойщиков даже телефоны просили показать, но что вызвало такой интерес, мы так и не поняли", - делится собеседник DW.

Он также утверждает, что местные власти только в последние дни стали обращать внимание на резко увеличившуюся очередь на границе, запустив автолавки. До этого водители договаривались между собой, отправляясь в ближайший населенный пункт за покупкой продуктов.

Автобусы в пунктах пропуска могут простоять десятки часов

Напряженная ситуация наблюдается и в пункте пропуска "Брест", где организовано движение для легкового транспорта и автобусов. Если водители машин, находящихся в личном пользовании, после закрытия погранпереходов в Гродненской области ("Брузги" и "Берестовица") морально готовы, что придется много времени провести в очереди на пути в Польшу, то для пассажиров рейсовых автобусов нынешние реалии стали настоящим шоком.

Автобусы и их пассажиры вынуждены ждать перехода границы десятки часов Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Это что-то нереальное, когда автобус из Бреста в Варшаву должен доехать максимум за пять-шесть часов с учетом пограничного контроля, но вынужден стоять вдвое больше времени только на границе", - возмущается брестчанка Елена. Хотя в пунктах пропуска предусмотрена отдельная полоса для автобусов, теперь это никак не влияет на скорость прохождения границы, поскольку число единиц этого вида транспорта резко возросло. Подобная непредсказуемость особенно тревожит тех, для кого поездка в Польшу не является конечным пунктом маршрута.

Жительница Минска Светлана рассказывает, что еще пару недель назад ехала автобусом в Варшаву, чтобы из аэропорта польской столицы продолжить путешествие по Европе: "Таких, как я, было примерно половина автобуса, и мы тогда обсуждали, что с учетом обстановки на границе надежнее выезжать за сутки до планируемого вылета. Но теперь даже такого запаса времени может не хватить, а потому мой совет - ехать за двое суток".

В очередях стоят желающие ввезти товар по льготному режиму

Нынешний ажиотаж на белорусско-польской границе имеет еще одну причину, которая повлияла на стремительное увеличение количества автобусов и легковых автомобилей в пунктах пропуска. Ожидалось, что с 1 апреля 2023 года будет изменен порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию Евразийского экономического союза (в него входит и Беларусь).

Сейчас действует льготный режим: без уплаты пошлины граждане Беларуси могут ввезти в свою страну товары для личного пользования на сумму 1000 евро. Однако уже со следующего месяца эту норму планировалось уменьшить до 200 евро, а потому люди спешат совершить покупки в странах ЕС по прежним лимитам.

Буквально накануне, 30 марта, на заседании Евразийской экономической комиссии было принято решение продлить еще на полгода (до 1 октября 2023 года) действие существующих повышенных лимитов для беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Насколько это успокоит обстановку на границе - предсказать сложно. С приближением летнего сезона в очередях наверняка прибавится транспорта, который везет людей, отправляющихся за рубеж не только для закупок. Компанию им составят и те, кто едет в отпуск или путешествует.

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