МИД Польши отреагировал на высылку сотрудника генконсульства в Бресте

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В Варшаве проверяют информацию белорусских властей о возможной причастности сотрудников польского генконсульства в Бресте к попытке побега из Беларуси подозреваемого в совершении ДТП.
Польский МИД подтвердил, что поверенный в делах Польши в Беларуси был вызван в белорусское министерство иностранных дел "в связи с высылкой польского консула в Бресте". "В настоящее время предпринимаются шаги по проверке предоставленной информации и разъяснению ситуации", - говорится в комментарии МИД Польши в среду, 5 января.
Белорусское государственное агентство "БелТА" ранее сообщило, что причиной вызова польского дипломата в МИД стал инцидент в Бресте, где сотрудники генконсульства Польши "организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП гражданина Польши". 3 января поляк был задержан белорусскими пограничниками, заявили в МИД Беларуси.
По словам пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, как минимум один сотрудник польского генконсульства не сможет "продолжить работу на территории Беларуси".
Ранее в тот же день сообщалось, что интернет-портал незарегистрированного Союза поляков Беларуси Znadniemna.pl был внесен в республиканский список экстремистских материалов, составляемый министерством информации Беларуси. Главный редактор сайта Анджей Писальник покинул Беларусь в апреле 2021 года.
В марте 2021 года генпрокуратура Беларуси сообщила об открытии в отношении председателя Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц уголовного дела. У членов организации прошли обыски. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Всего были задержаны пять представителей союза, трое были позже отпущены.
МИД Беларуси выслал тогда из страны польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка, а позднее - генерального консула в Гродно Ярослава Ксёнжека, напоминает "Польское радио".
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