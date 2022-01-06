 МИД Польши отреагировал на высылку сотрудника генконсульства в Бресте | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.01.2022

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Беларусь

МИД Польши отреагировал на высылку сотрудника генконсульства в Бресте

В Варшаве проверяют информацию белорусских властей о возможной причастности сотрудников польского генконсульства в Бресте к попытке побега из Беларуси подозреваемого в совершении ДТП.

Дорожный указатель на границе Беларуси и Польши

Граница Беларуси и Польши

Польский МИД подтвердил, что поверенный в делах Польши в Беларуси был вызван в белорусское министерство иностранных дел "в связи с высылкой польского консула в Бресте". "В настоящее время предпринимаются шаги по проверке предоставленной информации и разъяснению ситуации", - говорится в комментарии МИД Польши в среду, 5 января.

Белорусское государственное агентство "БелТА" ранее сообщило, что причиной вызова польского дипломата в МИД стал инцидент в Бресте, где сотрудники генконсульства Польши "организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП гражданина Польши". 3 января поляк был задержан белорусскими пограничниками, заявили в МИД Беларуси.

По словам пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, как минимум один сотрудник польского генконсульства не сможет "продолжить работу на территории Беларуси".

Сайт Союза поляков признан экстремистским

Ранее в тот же день сообщалось, что интернет-портал незарегистрированного Союза поляков Беларуси Znadniemna.pl был внесен в республиканский список экстремистских материалов, составляемый министерством информации Беларуси. Главный редактор сайта Анджей Писальник покинул Беларусь в апреле 2021 года.

В марте 2021 года генпрокуратура Беларуси сообщила об открытии в отношении председателя Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц уголовного дела. У членов организации прошли обыски. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Всего были задержаны пять представителей союза, трое были позже отпущены.

МИД Беларуси выслал тогда из страны польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка, а позднее - генерального консула в Гродно Ярослава Ксёнжека, напоминает "Польское радио".

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    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

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    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

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    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

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    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


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