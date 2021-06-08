Боррель объяснил, когда ЕС введет новые санкции в отношении Беларуси
Совет Евросоюза утвердит на своем заседании 21 июня четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Министры также обсудят экономические санкции против режима Александра Лукашенко.
Жозеп Боррель
Совет министров иностранных дел Евросоюза утвердит четвертый пакет санкций в отношении Беларуси 21 июня. Об этом перед заседанием глав МИД стран объединения в Люксембурге заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает корреспондент DW.
Перед заседанием Совета ЕС министры проведут завтрак со Светланой Тихановской, которую Боррель назвал "белорусским лидером". "Она объяснит нам ситуацию в стране, после чего будет обсуждение", - отметил глава европейской дипломатии.
"После этого мы утвердим пакет новых санкций, это будет более широкий пакет. Я думаю, в нем будут 86 человек или организаций", - рассказал Боррель. Как известно, после введения трех пакетов санкций в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в санкционном списке находятся 88 физических лиц, включая Александра Лукашенко, а также семь учреждений и предприятий.
В ЕС готовят экономические санкции в отношении Беларуси
По его словам, министры также обсудят экономические санкции в отношении Беларуси. Результаты этой дискуссии представят Европейскому совету, то есть саммиту ЕС, который пройдет 24 и 25 июня в Брюсселе. Лишь после обсуждения мер главами государств и правительств их утвердит Совет Евросоюза.
Когда Борреля спросили, каких секторов экономики Беларуси коснутся новые санкции, он отказался их называть до принятия решения, хотя и указал, что они связаны с экспортом. Боррель признал, что секторальные санкции нанесут вред экономике Беларуси. Он подчеркнул, что Евросоюз отдает предпочтение мерам, направленным на отдельных лиц, "но приходит момент, когда приходится принимать более сильные меры". Он высказал ожидание, что такие санкции изменят поведение руководства Беларуси.
Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси в Евросоюзе готовят еще с начала года. Но решение перейти к экономическим санкциям приняли лишь на саммите ЕС 24-25 мая . Причиной стала принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание активиста и блогера Романа Протасевича, пребывавшего на его борту.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.