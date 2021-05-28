 Ложь о бомбе. Главное из доклада ICAO о посадке самолета Ryanair в Минске | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 21.07.2022

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Беларусь

Ложь о бомбе. Главное из доклада ICAO о посадке самолета Ryanair в Минске

ICAO опубликовала отчет о вынужденной посадке авиалайнера Ryanair в Минске в мае 2021 года. В документе ответственность за инцидент возлагается на власти Беларуси.

Самолет Ryanair после экстренной посадке в Минске, 23 мая 2021 года

Самолет Ryanair после экстренной посадке в Минске, 23 мая 2021 года

Угроза взрыва бомбы на борту самолета, выполнявшего рейс FR4978, была заведомо ложной и была доведена до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси. К таким выводам пришла Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Они изложены в опубликованном в среду, 20 июля, докладе о расследовании инцидента, связанного с принудительной посадкой 23 мая 2021 года в Минске авиалайнера Ryanair, на борту которого находились оппозиционные активисты Роман Протасевич с Софьей Сапегой. В ICAO также считают, что Беларусь грубо нарушила международное право в данном случае. На чем основаны выводы организации и чем они грозят Минску - у DW.

ИКАО возложила ответственность за инцидент с Ryanair на власти Беларуси

Как отмечается в заявлении ICAO, в нынешний доклад вошла новая информация и материалы, полученные после первоначального рассмотрения документа Советом ICAO в январе 2022 года. Еще тогда было установлено, что угроза взрыва на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, была ложной. Однако на тот момент ICAO не имела оснований возложить ответственность за происшествие на конкретное лицо либо государство.

Беларусь в том докладе обвинялась лишь в нарушении процедурных моментов (несоблюдении некоторых стандартных процедур безопасности), а также в непредоставлении всей информации, что затруднило возможность делать выводы (Минск утверждал, что информация не сохранилась, потому что была удалена в связи с правилами хранения данных).

Штаб-квартира ICAO в Монреале

Штаб-квартира ICAO в Монреале

В июльском докладе, в свою очередь, ICAO прямо осуждает Беларусь за совершение акта незаконного вмешательства в ход полета. Организация пришла к выводу, что данные о бомбе на борту авиалайнера были ложные, безопасность пассажиров рейса Ryanair FR4978 была поставлена под угрозу и, кроме того, данные о минирование были доведены до сведения экипажа по указанию высокопоставленных должностных лиц Беларуси.

Таким образом, отмечается в докладе, Минск нарушил статью 1(1) (е) Монреальской конвенции об авиаперевозках, которая считает преступлением преднамеренное сообщение заведомо ложных сведений, которые создают угрозы безопасности воздушного судна в полете. А также статью 4 Чикагской конвенции, которая запрещает использование гражданской авиации любым государством в любых целях, несовместимых с целями конвенции.

В заявлении ICAO также указывается, что выводы доклада об инциденте с рейсом Ryanair FR4978 будут предоставлены всем государствам-членам организации, им также сообщат о нарушении Беларусью Чикагской конвенции. Кроме того, Совета ICAO направит доклад генеральному секретарю ООН "для рассмотрения и принятия любых надлежащих мер".

Диспетчеру Минского аэропорта "подсказывал" сотрудник КГБ

Главное, что содержит новый доклад и на чем ICAO основывает свои выводы о причастности властей Беларуси к намеренной посадке лайнера, - показания диспетчера минского аэропорта и аудиозаписи, сделанные на его телефон. Его слова, как сказано в докладе, "существенно противоречат информации и материалам, предоставленным властями Беларуси в отношении событий 23 мая 2021 года, в том числе в отношении сообщения по электронной почте как источника информации об угрозе взрыва, и свидетельствуют о причастности неустановленного лица".

Маршрут самолета Ryanair, который был вынужден изменить курс и совершить экстренную посадку в Минске

Cамолет Ryanair вынужден был изменить курс и совершить экстренную посадку в Минске

Ранее СМИ сообщали, что имя этого диспетчера - Олег Галегов, во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе он смог покинуть Беларусь и передал ICAO имевшиеся в его распоряжении данные об инциденте. Среди них дополненная запись переговоров авиалайнера с диспетчерской. Из нее следует, что рядом с диспетчером находилось неустановленное лицо, которое, по предположению диспетчера, являлось сотрудником КГБ. Этот человек, судя по записи, неоднократно подсказывал диспетчеру, что отвечать капитану воздушного судна, при этом несколько раз консультируясь еще с кем-то по телефону.

К примеру, предполагаемый сотрудник КГБ указывает диспетчеру передать капитану судна, что сообщение о его минирование было отправлено в несколько аэропортов. А также сообщить экипажу, что код угрозы - "красный". Как только капитан ответил, что принял решение посадить самолет в аэропорту Минска, неназванное лицо покинуло диспетчерскую.

Вторая запись, как отмечается в докладе, была сделана 1 июня, то есть через неделю, после экстренной посадки самолета. На ней заместитель гендиректора "Белаэронавигации" и дежурные руководители обсуждают с диспетчером внесение корректировок в показания "для более детальной привязки к радиообмену". Согласно транскрипту, замгендиректора говорит, что расшифровку надо написать ближе к радиообмену, чтобы в ней было "меньше фантазий".

Беларусь могут исключить из ICAO?

Рассуждая о последствиях, с которыми может столкнуться Минск после публикации отчета, авиаэксперт и директор литовской консалтинговой компании в сфере авиаперевозок Friendly Avia Support Александр Ланецкий указывает на то, в каком плачевном положении уже находится Беларусь (после инцидента с самолетом Ryanair лишь несколько иностранных авиакомпаний летают в РБ, а белорусским самолетам запрещены полеты в ЕС. - Ред.).

"Едва ли будет хуже. В Беларуси и так почти никто не летает, а Россия и Китай вряд ли перестанут. Для страны я особых последствий не вижу. Возможно, ООН после рассмотрения доклада ICAO предложит новые санкции, но я в них мало верю, учитывая позицию России и Китая - любые санкции на уровне Совбеза ООН будут ими заблокированы. А дополнительные санкции со стороны ЕС и США я тоже не представляю, ведь они уже введены", - говорит Ланецкий.

Эльмар Гимулла

Эльмар Гимулла

Немецкий эксперт в области авиационного права Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla), со своей стороны, отмечает, что у ICAO нет полномочий для принятия карательных мер, но она может, например, исключить Беларусь из организации или приостановить использование ею права голоса в Ассамблее ICAO. "Какой эффект будут иметь эти меры - не ясно, но я думаю, что они необходимы просто для того, чтобы дать сигнал мировому сообществу: произошедшее незаконно", - добавил Гимулла. При этом он указал, что исключение государства из ICAO не может быть целью организации и даже способно навредить ей.

Касательно ответственности лиц, причастных к инциденту (в докладе упоминается четыре подозреваемых, фигурирующих в расследовании, которое проводят США), у Гимуллы нет никаких сомнений, что Беларусь не будет предпринимать никаких следственных действий в отношении их и не подвергнет их экстрадиции. "Да, виновные могут остаться безнаказанными. Но они больше не смогут покидать свою страну, ведь за границей их сразу же арестуют. Хотя, вероятно, это не будет касаться государств, с которыми Беларусь находится в хороших отношениях", - заключил немецкий эксперт.

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    Автор: Галина Петровская, Мария Василькова


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"Государство само совершило угон самолета": немецкий эксперт о финальном отчете ICAO

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