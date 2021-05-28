Ложь о бомбе. Главное из доклада ICAO о посадке самолета Ryanair в Минске

Угроза взрыва бомбы на борту самолета, выполнявшего рейс FR4978, была заведомо ложной и была доведена до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси. К таким выводам пришла Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Они изложены в опубликованном в среду, 20 июля, докладе о расследовании инцидента, связанного с принудительной посадкой 23 мая 2021 года в Минске авиалайнера Ryanair, на борту которого находились оппозиционные активисты Роман Протасевич с Софьей Сапегой. В ICAO также считают, что Беларусь грубо нарушила международное право в данном случае. На чем основаны выводы организации и чем они грозят Минску - у DW.

ИКАО возложила ответственность за инцидент с Ryanair на власти Беларуси

Как отмечается в заявлении ICAO, в нынешний доклад вошла новая информация и материалы, полученные после первоначального рассмотрения документа Советом ICAO в январе 2022 года. Еще тогда было установлено, что угроза взрыва на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, была ложной. Однако на тот момент ICAO не имела оснований возложить ответственность за происшествие на конкретное лицо либо государство.

Беларусь в том докладе обвинялась лишь в нарушении процедурных моментов (несоблюдении некоторых стандартных процедур безопасности), а также в непредоставлении всей информации, что затруднило возможность делать выводы (Минск утверждал, что информация не сохранилась, потому что была удалена в связи с правилами хранения данных).

Штаб-квартира ICAO в Монреале

В июльском докладе, в свою очередь, ICAO прямо осуждает Беларусь за совершение акта незаконного вмешательства в ход полета. Организация пришла к выводу, что данные о бомбе на борту авиалайнера были ложные, безопасность пассажиров рейса Ryanair FR4978 была поставлена под угрозу и, кроме того, данные о минирование были доведены до сведения экипажа по указанию высокопоставленных должностных лиц Беларуси.

Таким образом, отмечается в докладе, Минск нарушил статью 1(1) (е) Монреальской конвенции об авиаперевозках, которая считает преступлением преднамеренное сообщение заведомо ложных сведений, которые создают угрозы безопасности воздушного судна в полете. А также статью 4 Чикагской конвенции, которая запрещает использование гражданской авиации любым государством в любых целях, несовместимых с целями конвенции.

В заявлении ICAO также указывается, что выводы доклада об инциденте с рейсом Ryanair FR4978 будут предоставлены всем государствам-членам организации, им также сообщат о нарушении Беларусью Чикагской конвенции. Кроме того, Совета ICAO направит доклад генеральному секретарю ООН "для рассмотрения и принятия любых надлежащих мер".

Диспетчеру Минского аэропорта "подсказывал" сотрудник КГБ

Главное, что содержит новый доклад и на чем ICAO основывает свои выводы о причастности властей Беларуси к намеренной посадке лайнера, - показания диспетчера минского аэропорта и аудиозаписи, сделанные на его телефон. Его слова, как сказано в докладе, "существенно противоречат информации и материалам, предоставленным властями Беларуси в отношении событий 23 мая 2021 года, в том числе в отношении сообщения по электронной почте как источника информации об угрозе взрыва, и свидетельствуют о причастности неустановленного лица".

Cамолет Ryanair вынужден был изменить курс и совершить экстренную посадку в Минске

Ранее СМИ сообщали, что имя этого диспетчера - Олег Галегов, во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе он смог покинуть Беларусь и передал ICAO имевшиеся в его распоряжении данные об инциденте. Среди них дополненная запись переговоров авиалайнера с диспетчерской. Из нее следует, что рядом с диспетчером находилось неустановленное лицо, которое, по предположению диспетчера, являлось сотрудником КГБ. Этот человек, судя по записи, неоднократно подсказывал диспетчеру, что отвечать капитану воздушного судна, при этом несколько раз консультируясь еще с кем-то по телефону.

К примеру, предполагаемый сотрудник КГБ указывает диспетчеру передать капитану судна, что сообщение о его минирование было отправлено в несколько аэропортов. А также сообщить экипажу, что код угрозы - "красный". Как только капитан ответил, что принял решение посадить самолет в аэропорту Минска, неназванное лицо покинуло диспетчерскую.

Вторая запись, как отмечается в докладе, была сделана 1 июня, то есть через неделю, после экстренной посадки самолета. На ней заместитель гендиректора "Белаэронавигации" и дежурные руководители обсуждают с диспетчером внесение корректировок в показания "для более детальной привязки к радиообмену". Согласно транскрипту, замгендиректора говорит, что расшифровку надо написать ближе к радиообмену, чтобы в ней было "меньше фантазий".

Беларусь могут исключить из ICAO?

Рассуждая о последствиях, с которыми может столкнуться Минск после публикации отчета, авиаэксперт и директор литовской консалтинговой компании в сфере авиаперевозок Friendly Avia Support Александр Ланецкий указывает на то, в каком плачевном положении уже находится Беларусь (после инцидента с самолетом Ryanair лишь несколько иностранных авиакомпаний летают в РБ, а белорусским самолетам запрещены полеты в ЕС. - Ред.).

"Едва ли будет хуже. В Беларуси и так почти никто не летает, а Россия и Китай вряд ли перестанут. Для страны я особых последствий не вижу. Возможно, ООН после рассмотрения доклада ICAO предложит новые санкции, но я в них мало верю, учитывая позицию России и Китая - любые санкции на уровне Совбеза ООН будут ими заблокированы. А дополнительные санкции со стороны ЕС и США я тоже не представляю, ведь они уже введены", - говорит Ланецкий.

Эльмар Гимулла

Немецкий эксперт в области авиационного права Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla), со своей стороны, отмечает, что у ICAO нет полномочий для принятия карательных мер, но она может, например, исключить Беларусь из организации или приостановить использование ею права голоса в Ассамблее ICAO. "Какой эффект будут иметь эти меры - не ясно, но я думаю, что они необходимы просто для того, чтобы дать сигнал мировому сообществу: произошедшее незаконно", - добавил Гимулла. При этом он указал, что исключение государства из ICAO не может быть целью организации и даже способно навредить ей.

Касательно ответственности лиц, причастных к инциденту (в докладе упоминается четыре подозреваемых, фигурирующих в расследовании, которое проводят США), у Гимуллы нет никаких сомнений, что Беларусь не будет предпринимать никаких следственных действий в отношении их и не подвергнет их экстрадиции. "Да, виновные могут остаться безнаказанными. Но они больше не смогут покидать свою страну, ведь за границей их сразу же арестуют. Хотя, вероятно, это не будет касаться государств, с которыми Беларусь находится в хороших отношениях", - заключил немецкий эксперт.

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза 30 лет непростой дипломатии В 2022 году дипломатическим отношениям Республики Беларусь и Евросоюза исполняется 30 лет. 28 из них страну возглавляет Александр Лукашенко, и за это время отношения Минска и Брюсселя проходили различные стадии – от сближения и расширения сотрудничества в различных сферах до резкого отдаления и взаимных санкций. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW.

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 г. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 г., резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска - разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 г. Евросоюз не считает их демократичными. Не был признан законным и референдум 2004 г., давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Последней каплей стали президентские выборы 2020 г.: страны ЕС не признали победу Лукашенко и прервали с ним дипломатические отношения.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы До событий 2020 г. послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998-го их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999-го. В феврале 2012 г. 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым Минск предложил поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Непризнание Лукашенко и отъезд послов ЕС После того, как в сентябре 2020 г. Лукашенко провел тайную "инаугурацию", Евросоюз заявил о непризнании его в качестве президента Беларуси. В результате последовавших санкций ЕС МИД РБ отозвал своих послов из Польши и Литвы и предложил послам этих стран покинуть Беларусь. Позже из страны был вынужден уехать также глава представительства ЕС в Беларуси.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Впервые отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 г. Либерализация 2007-2008 гг. завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 г. в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Украинский фактор нормализации В 2015 г. отношения Минска и Брюсселя достигли наивысшей точки после событий декабря 2010 г. Усилия Беларуси по урегулированию конфликта в Украине способствовали ускоренной нормализации отношений с Западом и, в частности, с ЕС. Освобождение политзаключенных и отсутствие репрессий во время президентских выборов 2015 г. дали Брюсселю формальное основание "заморозить" большинство санкций.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции ЕС после выборов 2020 года После выборов 2020 г. Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении Минска за фальсификацию результатов голосования и за репрессии в отношении протестующих. С учетом последнего, пятого пакета санкций, принятого в декабре 2021 г., в санкционных списках находятся 183 человека, включая самого Александра Лукашенко, а также 26 предприятий.

История отношений Беларуси и Евросоюза Принудительная посадка самолета Ryanair 23 мая 2021 г. самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был вынужден совершить посадку в Минске под предлогом якобы вероятности совершения теракта. В результате был задержан находившийся на борту бывший редактор оппозиционного канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции в отношении "Белавиа" Впоследствии спецслужбы Беларуси обнародовали видео с "признанием" Романа Протасевича, при этом на его лице и руках были заметны следы пыток. В ответ на перехват самолета ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью, а самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ было запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

История отношений Беларуси и Евросоюза Мигрантский кризис Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября 2021 г. Многочисленные группы беженцев, находившихся в Беларуси, в течение нескольких недель пытались прорваться через границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза. В Европе назвали организацию незаконной миграции с территории Беларуси "гибридной агрессией" белорусского режима.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 г. Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но очень скоро выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество без договора Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Минск надеялся подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства", которая стала бы первым шагом к заключению базового соглашения, однако подписание документа все время откладывалось. А т. к. он имел фиксированный временной период (2017-2020 гг.), то за время переговоров был вообще утрачен его смысл.

История отношений Беларуси и Евросоюза Выход Беларуси из "Восточного партнерства" В конце июня 2021 г., в ответ на санкции, последовавшие после принудительной посадки самолета Ryanair, Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства". Евросоюз до этого уже заморозил сотрудничество на политическом уровне с режимом Александра Лукашенко. Поэтому на саммит ВП 15 декабря 2021 г. приглашение в Минск из Брюсселя даже не посылали.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство В последние годы Евросоюз был для Беларуси вторым по важности торговым партнером после России. На экспорт шли в основном нефтепродукты. По данным МИД РБ, товарооборот с ЕС в 2020 г. составил 12 млрд долларов США, снизившись на 9,2% к 2019 г. Сальдо сложилось отрицательное в размере 1 млрд долларов (аналогичное в 2019 г.). Доля ЕС в общем объеме экспорта Беларуси составила 18,8% (18,5% в 2019 г.).

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза В 2014-2020 гг. пакет помощи ЕС для Беларуси составил 170 млн евро. Финансировались совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Велись переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии, действовала программа для студентов. После выборов 2020 г. ЕС пересмотрел свою помощь Беларуси, полностью отказавшись от сотрудничества с властями на национальном уровне.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономические санкции ЕС В июне 2021 г. Евросоюз ввел против Беларуси экономические санкции. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

История отношений Беларуси и Евросоюза Война России против Украины 24 февраля 2022 г. Россия напала на Украину. Несмотря на заверения Лукашенко о том, что белорусские военные не участвуют в войне, ЕС и международное сообщество рассматривают Беларусь как соучастницу военного преступления России против Украины. 27 февраля Евросоюз заявил о новых санкциях против Беларуси, которые затронут импорт нефтепродуктов, табачных изделий, дерева, цемента и стали. Автор: Галина Петровская, Мария Василькова

