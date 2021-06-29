Сообщение о бомбе в самолете Ryanair было ложным. Что ждет Беларусь после заявлений ICAО

23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил принудительную посадку в Минске. Причиной, по словам властей Беларуси, стало сообщение об угрозе взрыва на борту. После посадки силовики задержали двух пассажиров лайнера - оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. На обоих в Беларуси были заведены уголовные дела.

31 января 2022-го совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) рассмотрел отчет о расследовании этого инцидента. В итоге было решено продолжить расследование, чтобы установить недостающие факты, поскольку Беларусь предоставила не всю информацию по делу. В отчете зафиксированы несоответствия, которые содержатся в некоторых доказательствах. Также совет подчеркнул, что сообщение об угрозе взрыва на борту было заведомо ложным и поставило под угрозу безопасность самолета в полете.

Эльмар Гимулла

ICAO не стала мириться с пробелами в доказательствах

Немецкий эксперт в области авиационного права Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla) считает важным, что совет ICAO не стал мириться с тем, что часть информации была скрыта или, возможно, уничтожена. К примеру, что не хватает записей с камер видеонаблюдения и свидетельских показаний.

Если бы ICAO проигнорировала пробелы в доказательствах, это бы означало согласие с двумя вещами, отмечает эксперт. Во-первых, что захват самолета и действия Лукашенко можно было оставить без санкций. Во-вторых, что доказательства в такой ситуации могут быть уничтожены или скрыты. "Совет сделал то, что должен был сделать, а именно призвал вовлеченные стороны, прежде всего Беларусь, предоставить дополнительную информацию. Совет не прекращает расследование и остается при своем мнении", - полагает Гимулла.

Зачем направлять финальный отчет в ООН

По мнению эксперта, решение направить финальный отчет о расследовании инцидента в ООН можно считать политической эскалацией, которую начал совет ICAO: "Это и есть следующий шаг. Речь идет уже не только о технических вопросах, но и о поведении государства-члена ООН, которое политически неприемлемо".

На заседании совета присутствовали в том числе представители Беларуси. Это говорит о желании ICAO представить объективную картину и показать, что, несмотря на обвинение в адрес Минска в утаивании информации и манипуляции, совет не заинтересован в очернении РБ или исключении ее из обсуждения, считает эксперт. "Это придаст еще больший вес решению, которое в итоге будет принято. А принято оно может быть только в том случае, если было достигнуто честным путем", - отмечает Гимулла.

Самолет Ryanair в минском аэропорту, 23 мая 2021 года

Ждать ли отмены авиационных санкций

Позиция совета ICAO влияет на то, что будет происходить с авиационными санкциями в отношении Беларуси, говорит профессор Гимулла: "Если бы их признали незаконными, как того требовала Беларусь, Лукашенко, вероятно, интерпретировал бы это как сигнал, что он ничего не нарушил. Это, конечно, был бы для него триумф".

Пока расследование ICAO не будет доведено до конца, не стоит ждать отмены авиационных санкций и возобновления полетов в Беларусь из европейских стран. "Напротив, тот факт, что Беларусь утаивает информацию, по сути, является знаком для остального мира, что она не воспринимает другие государства всерьез и считает, что может так поступать. Если имеет место такая явная манипуляция фактами, как это произошло в данном случае, нельзя просто делать вид, что соглашаешься с ней. Здесь должен быть дан четкий сигнал", - говорит эксперт. По его мнению, таким сигналом со стороны ICAO стало продолжение расследования и давления на Беларусь.

Что значит заявление Ryanair о гарантиях

Накануне авиакомпания Ryanair назвала принудительную посадку своего лайнера в Минске "актом международного пиратства, спонсируемого государством", и озвучила условие, при котором самолеты смогут вновь летать над Беларусью, - предоставление гарантий, что подобные инциденты больше не повторятся.

Эльмар Гимулла не считает это заявлением шагом навстречу белорусским властям. По его мнению, это стандартное и объяснимое действие со стороны авиаперевозчика, поскольку он несет ответственность за своих пассажиров и персонал.

"Даже если в подобных случаях все остаются живы, это все равно преступление. И ситуация всегда может обостриться, никогда не знаешь, насколько могут занервничать пилоты, заметят ли пассажиры неладное, начнется ли в самолете паника, - говорит Гимулла. - То, что сделал Лукашенко, - это риск для авиации, поэтому данные требования понятны. Вопрос в том, имеют ли они смысл. Даже если бы Лукашенко дал такие гарантии, на сто процентов полагаться на них, скорее всего, не стоит".

США выдвинули обвинение против четырех белорусских чиновников

В январе 2022-го Министерство юстиции США обвинило четырех белорусских чиновников в воздушном пиратстве. Эльмар Гимулла уверен, что Лукашенко не выдаст этих людей США, и в этом смысле они могут чувствовать себя в безопасности.

"Но они должны понимать, что выехав в Литву, Германию или любую другую страну, они могут быть экстрадированы. Другими словами, они, по сути, являются заключенными в своей собственной стране. Так что это уже важный шаг, определенное наказание. К тому же это предупреждение другим чиновникам на будущее".

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