В Беларуси Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

Бывший главный редактор белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, задержанные в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair, переведены из СИЗО под домашний арест, сообщили родители активистов в интервью Русской службе британской медиакомпании ВВС в пятницу, 25 июня.

По их словам, в настоящее время Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске. Отчим Сапеги Сергей Дудич отметил, что для родственников перевод Софьи Сапеги и Романа Протасевича под домашний арест стал неожиданностью. "Мы находимся в шоке", - сказал он.

Со своей стороны отец Романа Протасевича Дмитрий сказал, что ему трудно комментировать происходящее. "Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру, - сказал Дмитрий Протасевич. По его сведениям, обвинения с его сына и Софьи Сапеги не сняты. "Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - добавил он.

Обвинения с Протасевича и Сапеги не сняты

Адвокат Софьи Сапеги Антон Гашинский в эфире телеканала "Дождь" подтвердил информацию о том, что девушку перевели под домашний арест. По его словам, у его подзащитной есть возможность встречаться с родителями - накануне они обедали в ресторане. Гашинский связал перевод из СИЗО под домашний арест со встречей президентов России и Беларуси: "Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома", - сообщил Гашинский.

Посольство России в Беларуси также подтвердило, что россиянку перевели на домашний арест. 23 июня белорусский оппозиционный блогер Антон Мотолько опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых предположительно Протасевич и Сапега свободно гуляют в одном из парков Минска и дают интервью на камеру каким-то журналистам.

Власти Беларуси обвиняют Романа Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса страны: 130 (разжигание социальной вражды и розни), 293 (организация массовых беспорядков) и 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Россиянка Софья Сапега проходит подозреваемой по двум статьям УК Беларуси: 130 (разжигание социальной вражды и розни) и 342 (участие в массовых беспорядках).

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