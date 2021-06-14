Отец Софьи Сапеги призвал Лукашенко проявить милосердие

Отец Софьи Сапеги, задержанной в аэропорту Минска вместе соппозиционным журналистом и блогером Романом Протасевичем после захвата самолета Ryanair, обратился к правителю Беларуси Александру Лукашенко с просьбой проявить милосердие в отношении его дочери. "Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком", - заявил Андрей Сапега в видеообращении, опубликованном в среду, 16 июня, агентством PrimaMedia.

Сапега при этом подчеркивает, что во время белорусских протестов его дочь находилась в Литве. "Если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, - это точно история любви, а не убеждений", - отметил он. Одновременно отец россиянки попросил Лукашенко о личной встрече "как отец отца" и отметил, что "готов привести все необходимые гарантии" того, что его дочь больше не будет вовлечена в противоправные действия.

Захват самолета Rynair и задержание Протасевича и Сапеги

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. 5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.

По данным правозащитного центра "Весна", Сапега является подозреваемой по уголовной статье о разжигании вражды, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. "Новая газета" со ссылкой на неназванный источник сообщила, что россиянку подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Адвокат девушки сообщил, что в отношении его подзащитной заведено второе дело, но не привел подробности.

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