 Страны-нечлены ЕС присоединились к запрету для самолетов ″Белавиа″ | Новости из Германии о Европе | DW | 21.06.2021

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Европа

Страны-нечлены ЕС присоединились к запрету для самолетов "Белавиа"

Допуск "Белавиа" в их воздушное пространство закрыли Сербия, Черногория, Норвегия и ряд других государств Европы. Они пояснили, что приведут свою политику в соответствии с решением Совета Евросоюза.

Самолет Белавиа

Государства - кандидаты в члены Европейского Союза и страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний, сообщил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано в понедельник, 21 июня.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в пресс-релизе, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат "соответствие своей национальной политики данному решению Совета".

Запрет на использование воздушного пространства

Совет ЕС с 5 июня ввел запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Евросоюза и на их допуск в европейские аэропорты. Запрет не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета над территорией ЕС.

Данное решение было принято после того, как 23 мая в аэропорту Минска был посажен самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские авиадиспетчеры рекомендовали самолету приземлился в Минске, сославшись на угрозу минирования лайнера. Эта угроза, однако, впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом основатель белорусского информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета был задержан. Вместе с ним была задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Страны Запада назвали действия Минска воздушным пиратством и ввели дополнительные санкции против ряда белорусских руководителей.

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    Автор: Янина Мороз


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