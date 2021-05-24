Полеты из РФ в Украину станут дороже и дольше из-за Беларуси

С 26 мая 2021 года Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью на фоне инцидента с самолетом Ryanair, который был вынужден совершить посадку в аэропорту Минска, после чего там был задержан находившийся на борту оппозиционный блогер Роман Протасевич. Решение Украины означает не только отмену рейсов, но и запрет выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Это напрямую повлияет на транзитных пассажиров, которые с 2015 года летают из России в Украину и обратно через Минск. Прямого сообщения между Киевом и Москвой по политическим причинам нет с 2015 года.

Больше всего пострадает "Белавиа"

Больше всего пострадают пассажиры государственной белорусской авиакомпании "Белавиа". Именно она выполняла большинство транзитных рейсов из России в Украину и обратно. Из городов Украины "Белавиа" выполняла 40 рейсов в неделю, и большая часть этих пассажиров летела затем в Россию, объясняет журналист, главный редактор сайта avianews.com Александр Мироненко.

Самолет авиакомпании "Белавиа"

"Авиакомпания позволяла путешествовать в Россию кратчайшим путем - из Киева в Москву полет занимал примерно три часа или тысячу километров в одну сторону. Безусловно, альтернативные маршруты будут дольше по времени (Стамбул - три тысячи, Рига или Варшава - две тысячи километров) и, по меньшей мере, вдвое дороже, потому что авиакомпании будут зарабатывать в это кризисное время", - пояснил он DW.

Какая альтернатива будет у транзитных пассажиров

Альтернативные полеты для путешествующих из Украины в Россию могут появиться, например, из Грузии, Армении или Азербайджана, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. "До Тбилиси ведь ближе, чем до Стамбула. Но на фоне ажиотажа любые альтернативные маршруты будут заметно дороже. По крайней мере, на первое время", - уверен эксперт.

В аэропорту Минска

Из России в Беларусь и обратно сейчас летает примерно 20 рейсов в неделю. Это и так заметно меньше, чем в период до пандемии, но спрос вероятно будет падать и дальше. "Если Минск потеряет роль пересадочного хаба, летать россиянам через Беларусь большой целесообразности не будет", - уверен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Но, по его словам, если авиасообщение все же сохранится, это даст возможность приехать в Минск на машине из Украины, а затем прилететь в Россию на самолете. "Многие этим и пользовались. Не всегда из каждого города было целесообразно ехать в Киев, чтобы потом долететь до Минска и затем - в Москву", - говорит Роман Гусаров.

По словам опрошенных DW экспертов, ощутимые последствия от инцидента с самолетом Ryanair жители России почувствуют лишь в том случае, если Польша закроет белорусско-польскую воздушную границу и откажется принимать самолеты, которые прибывают со стороны Беларуси. "Тогда российским авиакомпаниям придется облетать эту территорию. И тогда будут терять все. И в стоимости, и во времени", - сказал Гусаров.

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