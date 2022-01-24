Минюст США нашел в Беларуси авиапиратов: что грозит обвиняемым

В заявлении министерства юстиции США говорится, что обвинения в сговоре с целью совершения авиапиратства заочно предъявлены руководителю государственного предприятия "Белаэронавигация" Леониду Чуро, его заму Олегу Казючицу и двум сотрудникам КГБ Беларуси, контактировавшим с авиадиспетчерами.

В США считают, что спецоперация с принудительной посадкой в мае 2021 года самолета компании Ryanair была организована с целью ареста журналиста-диссидента Романа Протасевича, который после отдыха в Греции летел в литовскую столицу рейсом, проходящим через воздушное пространство Беларуси. При этом белорусские наземные службы ложно сообщили пилотам о якобы имевшемся на борту взрывном устройстве и заставили их посадить самолет в Минске.

Суть обвинения против белорусских чиновников

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс полагает, что обвиняемые изменили направление полета самолета Ryanair "для достижения цели подавления инакомыслия и свободы слова". В этой связи США полны решимости привлечь к ответственности участников заговора авиапиратства, так как они не только нарушили международные нормы, но и потенциально поставили под угрозу жизнь четырех пассажиров-граждан США.

Отмечается, что следствие, проведенное ФБР, установило, что руководитель "Белаэронавигации" Леонид Чуро лично сообщил о ложной угрозе взрыва персоналу минского центра управления воздушным движением. И это произошло еще до того, как рейс вылетел из Афин. Он же якобы дал указание посадить самолет в Минске.

Роль его зама Олега Казючица, по мнению следствия, заключалась в том, чтобы авиадиспетчерские службы Беларуси сфальсифицировали отчеты об инцидентах и скрыли фабрикацию угрозы взрыва. В этом случае роль белорусских спецслужб была бы утаена. Что касается сотрудников КГБ, то один из них, по данным Минюста, контролировал радиосвязь Минской диспетчерской вышки и передавал информацию своему начальнику (в документе он назван Андреем Анатольевичем), который курировал операцию.

За сговор с целью совершения авиационного пиратства в США предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 20 лет до пожизненного заключения. Учитывая, что подсудимые остаются на свободе, США надеются на сотрудничество с иностранными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Пираты XXI века?

Белорусский эксперт по экстрадиции и розыску Алесь Михалевич говорит, что обвиняемые далее будут объявлены в международный розыск, и Интерпол приступит к соответствующим мероприятиям. По его словам, руководители "Белаэронавигации" смогут себя чувствовать в безопасности только в Беларуси, ведь даже в соседней России они должны быть задержаны, после чего будет рассмотрен вопрос об их экстрадиции.

Что касается наказания, то в США, отмечает юрист, в отношении столь серьезных преступлений закон суров. Дело в том, что белорусская сторона заявила о бомбе на борту, а это трактуется как использование террористических методов. "Если бы Беларусь завила, что в самолете летят преступники и его поэтому нужно посадить, то такой реакции не было бы", - уверен Михалевич.

Антон Миролевич

Замглавы "Белаэронавигации" Олег Казючиц 21 января сообщил агентству РИА "Новости", что официально его об обвинении пока не известили, а действия Вашингтона, по его мнению, могут представлять собой давлением перед рассмотрением (назначено на конец месяца) отчета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по инциденту.

Антон Миролевич, партнер московского адвокатского бюро Attorneys group, ведущего судебные дела в авиационной отрасли, указывает, что термин "пиратство" в авиации применяют крайне редко. Даже когда террористы захватывают самолет, поясняет он, для квалификации их действий используются другие слова, потому случай с "Белаэронавигацией" - событие чрезвычайное.

Новая "Conflict zone"?

"Конечно, здесь имеет место нагнетание обстановки, и дело носит политическую окраску", - убежден Миролевич. Для него непонятно, как США могли установить объективную истину без присутствия на территории Беларуси. В праве, поясняет юрист, вне зависимости от правовой семьи, действует принцип, что уголовное дело подлежит возбуждению по месту его совершения, а в Минске при нынешних властях этого, конечно, не случится.

Кирилл Новиков

Однако член общественного совета Государственного космического агентства Украины Кирилл Новиков реальное уголовное преследование руководителей "Белаэронавигации" называет реалистичным сценарием. На самом деле, добавляет он, речь идет о создании прецедента, что является в гражданской авиации стандартной практикой. Чтобы ни у кого не было соблазна повторить такое в будущем, США, уточняет Новиков, действуют жестко, и четверо граждан этой страны на борту самолета - лишь формальное основание.

"Авиакомпания Ryanair и ее экипаж ирландские, а самолет летел из Греции в Литву. Тогда при чем здесь США?", - задается вопросом Кирилл Новиков. Но ситуация такова, поясняет он, что полеты становятся все безопаснее, а на карте мира появляются все больше конфликтных точек, вокруг которых запрещено авиадвижение - так называемые "Сonflict zone". И в Беларуси, по выражению Новикова, срезонировали сразу несколько тем: в стране политические проблемы, она под санкциями, а тут еще и посадила чужой самолет.

Олег Аксаментов

"В этом кейсе, чтобы добиться истины, необходимо выполнить невыполнимое", - констатирует директор российского института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов. Совет ICAO 17 января опубликовал отчет, в котором прямо ссылается на пункт 1"e" Монреальской конвенции от 1971 года, в котором речь идет о лице, сообщившем "заведомо ложные сведения, создавая угрозу безопасности воздушного судна в полете" - очевидно, говорит глава Aerohelp, это белорусский случай. Конвенция обязывает заинтересованные государства помогать друг другу - правоохранительные органы Беларуси, Литвы, Ирландии, Греции и США должны плодотворно сотрудничать. Но политика, предупреждает Аксаментов, будет этому явно мешать.

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