США обвинили чиновников Беларуси в пиратстве из-за перехвата рейса Ryanair

Министерство юстиции США в четверг, 20 января, выдвинуло обвинение в сговоре с целью воздушного пиратства в отношении четырех белорусских чиновников. Это гендиректор белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючиц, а также двое сотрудников органов госбезопасности Беларуси.

Речь идет о рейсе FR4978 самолета авиакомпании Ryanair, который был принудительно посажен в аэропрту Минска в мае 2021 года. В числе прочих, на борту воздушного судна находились четыре гражданина Соединенных Штатов, указали в Минюсте.

Белорусы "разработали тщательно продуманную схему с целью сфальсифицировать сообщение о бомбе", полагает американская сторона. В результате самолет был вынужден совершить посадку в Минске, чтобы белорусские власти могли арестовать политического активиста, выступавшего с их критикой и разыскиваемого Минском по подозрению в провоцировании "массовых беспорядков", а также его девушку, добавили в Минюсте. Подобный сговор не только нарушил международные нормы и уголовное законодательство США, но потенциально поставил под угрозу жизни невинных пассажиров, отметили в ведомстве.

Экстренная посадка борта Ryanair и санкции в отношении Беларуси

Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

5 июня Европейский Союз ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет Евросоюза призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям в отношении Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в Евросоюз.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в середине января представила странам-участницам отчет по расследованию обстоятельств посадки авиалайнера в белорусской столице. Так, в документе указаны несоответствия в показаниях белорусских властей, касающихся времени получения анонимного сообщения о якобы находящейся в самолете бомбе.

Смотрите также:

Белорусский протест - в искусстве плаката Плакаты для мирного протеста "Все так плохо, что вышли даже интроверты", - один из плакатов, которыми запомнился белорусский мирный протест год назад. Выставка в музее Фолькванг в немецком Эссене показывает, как белорусы выражают недовольство с помощью искусства. Ее устроители солидарны с жителями Беларуси, требующими перемен, и привлекают внимание к трудной ситуации деятелей культуры, пострадавших от репрессий.

Белорусский протест - в искусстве плаката Графические символы оппозиции Cердце, "Виктори" и кулак стали символами лидеров протеста: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. За основу логотипа оппозиции был взят рисунок Антонины Слободчиковой. Плакаты, которые использовались на уличных акциях в Беларуси, размещены на платформе Сultprotest.me. Из-за преследований несогласных с властями протест стал партизанским и активно продолжается в интернете.

Белорусский протест - в искусстве плаката Ответственный за репрессии Красная кровавая полоса ведет к Лукашенко. Белорусского правителя многие считают ответственным за жестокое и бескомпромиссное подавление массовых протестов белорусов после президентских выборов в августе 2020 года. "Иногда не до законов", - заявил он на встрече с силовиками, оправдывая непропорциональное применение силы. На фото - плакат Екатерины Прокопьевой.

Белорусский протест - в искусстве плаката Мемы про "три процента" Известный дизайнер Владимир Цеслер посвятил белорусскому протесту немало работ. Опасаясь репрессий, он уехал из страны, но продолжает освещать тему перемен. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал на выборах президента 80% голосов, но сторонники оппозиции говорят о масшабных фальсификациях. По некоторым онлайн-опросам, за него голосовали 3%. Эти цифры породили множество мемов.

Белорусский протест - в искусстве плаката Вместо крыльев - белорусская тюремная решетка Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционного блогера Романа Протасевича, который был пассажиром на борту, вызвали острую критику во всем мире. Об этом инциденте напоминает другой плакат Владимира Цеслера, который по-новому интерпретировал логотип ирландской авиакомпании.

Белорусский протест - в искусстве плаката Попрание прав человека Правозащитники говорят о вопиющих нарушениях в Беларуси. Amnesty International указывает на то, что судебные органы используются для наказания тех, кто пострадал от действий силовиков, а не для привлечения виновных к ответственности. Около 700 белорусов подали заявления о пытках и избиениях. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Плакат Анны Мурайды.

Белорусский протест - в искусстве плаката Цвета протеста Историческая бело-красно-белая (БЧБ) символика в Беларуси правратилась в символику протестующих. Власти называют ее демонстрацию, пусть даже в виде детского рисунка на окне или на носках, незаконным пикетом, выписывают за нее штрафы, задерживают. Один из свежих примеров: за красно-белые косички жительница Минска должна выплатить около 1000 долларов.

Белорусский протест - в искусстве плаката Кошмар белоруса - автозак Автозаки стали символом задержаний и пыток в отношении не только протестующих, но и случайных прохожих, которых силовики принимают за таковых. Сами белорусы называют боязнь этого спецтранспорта, колесящего по улицам городов, "бусофобией". Ей посвятил свою работу белорусский художник-концептуалист Ник Осадчий.

Белорусский протест - в искусстве плаката Мирный диалог с силовиком Цветы и стремление к мирному диалогу против колючей проволоки и автоматов. Иллюстратор Ольга Балай посвятила эту работу пенсионерке Нине Багинской - одному из символов белорусской революции. Свой протест художники выражают и в соцсетях под хештегами #культпрaтэст #культпротест #cultprotest. Экспозиция в Эссене продлится до 24 октября. Автор: Райна Бройер, Янина Мороз

