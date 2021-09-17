Воздушный бойкот: когда в Беларусь вновь полетят самолеты из Европы?
После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года страны ЕС прекратили авиасообщение с Беларусью и ввели санкции в отношении "Белавиа". DW выясняла, когда возобновят рейсы.
Lufthansa пересмотрит запрет на полеты в Беларусь в конце сентября
Воздушный бойкот Беларуси начался после незапланированной посадки самолета Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер вынудили приземлится в Минске в связи с сообщением о его минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Позже в минском аэропорту были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка РФ Софья Сапега.
В этой связи Брюссель призвал провести расследование инцидента, настоятельно рекомендовал европейским авиаперевозчикам прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а с июня закрыл небо над Европой для белорусских авиакомпаний. DW выясняла, есть ли сейчас планы по возобновлению рейсов.
Что с рейсами европейских авиакомпаний?
По данным организации "Евроконтроль", до прекращения полетов через белорусское воздушное пространство ежедневно проходили около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись авиакомпаниями ЕС или Великобритании.
Латвийская авиакомпания airBaltic первой приостановила полеты над Беларусью после происшествия с Ryanair. Тогда министр транспорта Латвии назвал ситуацию "порождающей множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве". Сейчас на сайте AirBaltic забронировать билеты на рейсы в Беларусь в обозримом будущем невозможно.
"Безопасность и здоровье пассажиров и сотрудников авиакомпании - главный приоритет airBaltic. Авиакомпания выполняет полеты в соответствии с правилами, установленными компетентными органами", - прокомментировали DW в пресс-службе airBaltic. Компания регулярно пересматривает расписание полетов, и пока действует запрет для авиаперевозчиков в ЕС, полеты по этому маршруту выполняться не будут.
После инцидента с Ryanair полеты над Беларусью в Европе более не считают безопасными
На сайте немецкой авиакомпании Lufthansa можно приобрети билеты на октябрь. Например, рейсы из Франкфурта-на-Майне в Минск и обратно на 4 и 10 октября стоит около 340 евро. Но, как объяснили DW в пресс-службе авиакомпании, это еще ничего не означает.
Lufthansa Group руководствуется рекомендациями европейских и немецких авиарегуляторов. И, в соответствии с ними, с мая 2021 года она запретила пересечение воздушного пространства Беларуси для всех компаний, входящих в концерн, в том числе, и для австрийской Austrian Airline. Пилоты обязаны использовать альтернативные маршруты в облет территории Беларуси.
Авиакомпания будет пересматривать эти правила после 21 сентября. Полетят ли ее лайнеры после этого в Минск, зависит от развития ситуации. "По поводу этого вопроса мы находимся в тесном контакте с немецкими и европейскими ведомствами. При этом мы постоянно отслеживаем текущие события и постепенно корректируем наш план полета соответствующим образом", - ответили на запрос DW в пресс-службе концерна.
Самая крупная польская авиакомпания LOT также отменила все полеты в Беларусь в конце мая. Но сейчас она предлагает билеты из Варшавы в Минск с 31 октября 2021 года. На просьбу DW прокомментировать планы о возобновлении полетов в LOT не ответили. Но вполне вероятно, что рейсов в октябре еще не будет, и это скорее техническое решение, как и в случае с Lufthansa.
Украинский бойкот и санкции против "Белавиа"
Воздушное сообщение прекратила и Украина. С конца мая украинским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты над белорусской территорией, а Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь. Пока до 30 сентября 2021 года действует и запрет на выполнение рейсов белорусской компанией "Белавиа" в украинские города. Эти меры власти Украины назвали необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.
"Белавиа" вынуждена была отменить рейсы в ряд европейских стран
О планах об отмене санкций пока ничего неизвестно. На сайте "Белавиа" сообщается о связанной с запретами отмене полетов в 11 европейских городов - пока что до 30 октября 2021 года.
Кто в Европе решает судьбу полетов в Беларусь?
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в июне распространило директиву, где призывает авиарегуляторов в государствах-членах EASA сообщить авиаоператорам, что полеты над Беларусью разрешаются только в случае необходимости, если того требует безопасность. И, как отмечают в EASA, сроков действия у этой директивы нет.
"Не существует автоматического механизма "истечения срока", однако EASA постоянно следит за развитием событий и отреагирует путем отзыва или внесения поправок в директиву, если будет уверенность в том, что в РПИ (Район полетной информации - Ред.) Минска может быть обеспечена безопасность аэронавигации", - говорится в ответе ведомства на запрос DW.
В EASA также сообщают, что в оценке условий безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси большую роль играет доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO), расследующей перехват рейса Ryanair в Минске. В августе эксперты ICAO приезжали в Беларусь. Рассмотрение предварительного отчета перенесено на октябрь. "Результат этого расследования обязательно будет учитываться в контексте сохранения или отмены текущих ограничений", - подчеркивают в EASA.
Следуя директиве EASA, в каждой отдельной стране ЕС национальные органы безопасности полетов принимают решение о том, запрещать ли своим авиаперевозчикам входить в воздушное пространство того или иного государства.
И, как отмечают DW в европейском объединении авиаперевозчиков Airlines for Europe (a4e), у авиакомпаний нет выбора. Они должны корректировать соответствующим образом свои маршруты и расписание полетов. По данным a4e, авиакомпании, входящие в это объединение, с протестами не выступали. Ведутся ли сейчас переговоры о возобновлении полетов? Информацией "о подобной политической дискуссии" в a4e не располагают.
Смотрите также:
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Кризис с мигрантами - новые санкции?
Страны Балтии обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов. О санкциях Запада, уже принятых после выборов президента Беларуси в 2020 году, - в фотогалерее DW.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Ответ ЕС на насилие
Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома
В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Лукашенко в черном списке ЕС
Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.