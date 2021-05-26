Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича

После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.
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Тот факт, что пилота ирландского самолета обманом и угрозой заставили приземлиться в Минске, эксперты называют беспрецедентным: в истории международного воздушного права подобного еще не случалось.
Политики ЕС отреагировали быстро и жестко на принудительную посадку самолетa Ryanair в Минске. Это необходимо, чтобы не допустить повторных инцидентов, считает Барбара Везель.