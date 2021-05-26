 Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.05.2021

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Беларусь

Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича

После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.

Самолеты облетают Беларусь, а Лукашенко злится - карикатура Сергея Елкина

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