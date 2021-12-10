Польша обнародовала запись переговоров диспетчера в Минске и пилота Ryanair

В Польше опубликована запись переговоров минского диспетчера с пилотомзахваченного Беларусью самолета Ryanair, на котором летел оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич. Пресс-секретарь министра внутренних дел и администрации, координатора спецслужб Станислав Жарын в пятницу, 10 декабря, разместил в соцсети Facebook видеоролик, на котором, помимо голосов диспетчера и пилота, слышен третий голос, подсказывающий сотруднику аэропорта ответы на вопросы экипажа.

Как утверждает ведомство, подготовившее видео, третий голос принадлежит сотруднику КГБ Беларуси. Тот несколько раз вмешивается в разговор пилота и диспетчера. В частности, когда экипажу передают первое предупреждение о заложенной бомбе, этот человек говорит: "Продолжай, продолжай". Кроме того, он приказывает диспетчеру ответить "Это наша рекомендация" на вопрос пилота, кто рекомендует совершить посадку в Минске. Кроме того, предполагаемый сотрудник КГБ просит передать экипажу "красный код", после которого самолет развернули в сторону Минска.

NYT сообщила о нахождении минского авиадиспетчера в Польше

Два дня назад американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей европейских спецслужб сообщила, что минувшим летом из Беларуси в Польшу вместе с мигрантами из ближневосточных стран перешел бывший авиадиспетчер минского аэропорта, ставший свидетелем операции по задержанию Протасевича. По данным издания, беглец рассказал польским следственным органам известные ему детали принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего в мае из Афин в Вильнюс.

Среди прочих газета ссылается на Станислава Жарына, который заявил, что Варшава получила "отчет непосредственного свидетеля действий, предпринятых на диспетчерской вышке в Минске". В диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу" и в течение всего времени захвата самолета "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, сообщая о происходящем. По данным NYT, бывшего авиадиспетчера зовут Олег Галегов, и именно ему пришлось сообщить пилоту о бомбе на борту, а также рекомендации прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске.

Расследование в Польше

Свидетельские показания перебежчика не меняют в корне всех данных об инциденте с самолетом Ryanair, полученных к настоящему времени, но они помогают польской прокуратуре подготовить обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства, отмечает The New York Times. Самолет Boeing-737, пилотов которого принудили совершить посадку в Минске, был зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair, указывается далее.

9 декабря польская прокуратура сообщила, что на борту самолета Ryanair не было угрозs взрыва, а вынужденная посадка была совершена под давлением офицера КГБ. Выводы следствия основаны на осмотре самолета, допросе пассажиров и сотрудников авиакомпании, а также непосредственного свидетеля происходившего в диспетчерской, имени которого не раскрывается.

Захват самолета с Протасевичем на борту

Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы, сообщил отчим россиянки Сергей Дудич.

Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси - им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Кроме того, свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.

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