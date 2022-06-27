Софья Сапега попросила о помиловании

Гражданка России Софья Сапега осужденная в Беларуси на шесть лет лишения свободы обратилась с просьбой о помиловании. Как сообщает в понедельник, 27 июня, агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката россиянки Антона Гашинского, ходатайство на имя правителя Беларуси Александра Лукашенко было направлено а администрацию ИК-4 в Гомеле, где отбывает наказание Сапега, еще 22 июня.

По данным юриста, девушка попросила освободить ее от отбытия шестилетнего срока или заменить его на более мягкое наказание. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", - говорится в ходатайстве.

Сапега объяснила свое участие в администрировании телеграм-канала "Черная книга Беларуси", за что она и была осуждена, "молодостью и глупостью", а также попаданием "под влияние деструктивно настроенной группы людей". К ходатайству приложены личные поручительства, имена поручителей не сообщаются.

Арестовали вместе с Протасевичем

Студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с экс-редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил ей окончательное обвинение по статье о разжигании вражды.

3 июня Лукашенко заявил, что считает возможным передать Сапегу России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать… Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", - цитировало его слова агентство "Интерфакс".

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