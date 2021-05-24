Год вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске: что потерял Лукашенко

Спустя год после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске воздушное пространство ЕС по-прежнему закрыто для белорусских лайнеров. Софью Сапегу осудили на шесть лет колонии, признав виновной в разжигании социальной вражды и розни. В нарушении каких статьей УК обвиняют оппозиционного блогера Романа Протасевича, которого вместе с Сапегой сняли с рейса Ryanair в Минске и арестовали, точно неизвестно.

Протасевич по-прежнему находится под домашним арестом, может ходить на работу в офис, а еще, по его словам, недавно женился. Что сейчас происходит с ним и Сапегой и чего властям Беларуси стоил в итоге инцидент с самолетом Ryanair - у DW?

Посадка самолета и мгновенная реакция ЕС

23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку. Когда до приземления в Вильнюсе оставалось несколько минут, пилотам пришлось развернуть лайнер, находившийся еще в воздушном пространстве Беларуси, и посадить его в аэропорту Минска: от белорусских диспетчеров пришло сообщение, что на борту якобы находится бомба. Для сопровождения гражданского лайнера в небо были подняты истребители белорусских ВВС. Прямо в аэропорту власти задержали двух пассажиров лайнера - оппозиционного блогера Романа Протасевича и Софью Сапегу, на тот момент его девушку.

Сегодня из Минска можно улететь в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Армению и ОАЭ

Незапланированная посадка самолета Ryanair вызвала мгновенную реакцию Евросоюза. Брюссель сразу же прекратил авиасообщение с Беларусью и ввел санкции против "Белавиа": с 5 июня 2021 года ее самолетам запрещено летать в страны ЕС. К санкциям присоединилась даже Украина. В ноябре 2021-го директор Департамента по авиации министерства транспорта РБ Артем Сикорский оценил ежемесячные потери белорусской авиации в 10 миллионов долларов. Сегодня из Минска можно улететь только в Россию, Грузию, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Армению, ОАЭ.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал посадку самолета "актом пиратства, спонсируемым государством". Международная организация гражданской авиации ICAO начало расследование. Сообщение о минировании самолета было названо "заведомо ложным", а финальный отчет о расследовании инцидента был направлен в ООН. Минюст США завел уголовное дело о воздушном пиратстве и предъявил обвинения четырем белорусам: двум сотрудникам КГБ, директору "Белаэронавигации" и его заму.

Новый имидж Лукашенко и потери белорусской экономики

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске стала первым инцидентом, когда белорусский внутриполитический кризис выплеснулся за пределы страны и стал проблемой для европейского региона, рассуждает политический аналитик Артем Шрайбман. Именно тогда, по его мнению, Александра Лукашенко стали воспринимать как угрозу региональной безопасности. Через пару месяцев, напоминает аналитик, Лукашенко искусственно создал миграционный кризис на границах РБ с ЕС, чем только закрепил за собой этот новый образ.

Роман Протасевич во время пресс-конференции, 16 июня 2021 года

По словам Шрайбмана, если ранее с белорусским правителем могли пойти на переговоры как с автократом, который подвергает репрессиям собственное население, то посадка самолета и арест Романа Протасевича подняли планку для любого потенциально возможного диалога с Лукашенко: "Одно дело - разговаривать с автократом, который репрессировал людей, а потом пошел на уступки, другое - с тем, кто перехватил самолет. Как снять с себя новый образ и выйти из этой имиджевой ниши? Загадка".

Вскоре после принудительной посадки самолета Ryanair Евросоюз впервые ввел против Беларуси секторальные санкции. Они коснулись калийных удобрений, нефтепродуктов и сырья для табачной промышленности. Минск недополучил прибыль и определенные выгоды, но в целом те рестрикции не привели к замедлению экономического роста, признает Шрайбман: "Эти санкции совпали с белорусским "экспортным чудом". В 2021 года экономика росла благодаря экспорту, в том числе в страны ЕС - в стоимостном выражении объем поставок в Евросоюз вырос почти в два раза, несмотря на ограничения, которые казались беспрецедентными".

Тем не менее они стали первым шагом к торговой блокаде, о которой, считает Шрайбман, сегодня уже можно говорить: "После решения Литвы ввести калийное эмбарго, а зачем - с началом войны (в Украине. - Ред.), все те санкции попали в тень новых, действительно тотальных торговых ограничения, которые по многим позициям вообще отрезали Беларусь от европейских рынков".

Протасевич стоил всех этих ограничений?

Артем Шрайбман по-прежнему считает, что желание мести было единственным фактором, который власти Беларуси брали в расчет, когда принимали решение об аресте Романа Протасевича. "Они не думали и, кажется, не могли оценить репутационные и санкционные риски, иначе такое решение не было бы принято", - уверен Артем Шрайбман. Напомним, что в 2020 году Протасевич был главным редактором оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре того же года белорусские власти внесли его в список лиц, причастных к террористической деятельности. Заочно на администраторов Nexta были заведены несколько уголовных дел, в частности, за организацию массовых беспорядков и разжигание розни.

По оценка Шрайбмана, белорусские власти не получили от ареста Протасевича серьезных выгод, которые можно было бы измерить. Внутри страны, уточняет аналитик, они не улучшили свои позиции, а вне ее получили лишь тотальный имиджевый и санкционный ущерб: "Не думаю, что это можно объяснить чем-то, кроме банального желания силовиков наказать тех, кого они считают ответственными за 2020 год".

К концу 2020 года Роман Протасевич, полагает Шрайбман, исчерпал свой координационный и активистский потенциал и не нес угрозы для власти. Не стал он и эффективным пропагандистским инструментом в ее руках: "Не вижу, что он кого-то демотивировал или деморализовал. Интереснее эффект закрытого неба над Беларусью. Именно оно имело больше влияние на страну, чем существование на свободе или посадка Протасевича".

Что с Протасевичем и Сапегой сегодня?

Где в первые дни после задержания находился Роман Протасевич, не знали ни его родители, ни адвокат. Позже он "нашелся" в СИЗО КГБ. Там же была и Софья Сапега, гражданка России. Их дело получило широкий резонанс. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, спустя месяц Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Следственный комитет заявил, что они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Софья Сапега

Софье Сапеге, которая до 23 мая 2021 года не была публичным человеком, предъявили обвинение по семи статьям УК - в том числе, по статье о разжигании вражды и последствиям, которые оно вызвало. Ее назвали редактором телеграм-канала, в котором публиковались личные данные силовиков, судей и чиновников. 6 мая 2022 года девушке вынесли приговор - шесть лет лишения свободы - и взяли под стражу прямо в зале суда.

По каким именно статьям предъявлено обвинение Роману Протасевичу, точно неизвестно. Спустя две недели после посадки самолета МИД Беларуси устроил пресс-конференцию с участием Протасевича, на которой он пытался убедить журналистов, что с ним все в порядке. Позже экс-блогеру, находившемуся под домашним арестом, разрешили пользоваться интернетом. Роман Протасевич завел Telegram-канал, в котором рассказывает о своей жизни. Сейчас, по словам Протасевича, он занимается правозащитной деятельностью, ему разрешено ездить в офис к месту работы.

Если верить написанному, расследование дела Протасевича продолжается, в нем уже больше 100 томов. Также экс-блогер проходит свидетелем "по десятку других" дел. "Чаще всего меня допрашивают не как непосредственного свидетеля, а скорее как "эксперта" и человека "с той стороны", - написал он. 9 мая Протасевич сообщил, что женился на девушке, имя которой не называется. По его словам, с Софьей Сапего они расстались еще осенью 2021 года.

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