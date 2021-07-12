 Twitter разблокировал новый аккаунт Романа Протасевича | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Twitter разблокировал новый аккаунт Романа Протасевича

На странице нового аккаунта Протасевича в Twitter 12 июля появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено", так как она нарушает правила сервиса.

Роман Протасевич во время пресс-конференции МИД Беларуси

Роман Протасевич во время пресс-конференции МИД Беларуси

Заблокированный в понедельник, 12 июля, новый Twitter-аккаунт белорусского блогера и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича спустя несколько часов стал вновь доступным для чтения. Об этом сам Протасевич написал в Twitter.

7 июля Протасевич сообщил, что завел новую страницу в соцсети и ведет ее "без присмотра". Прошлый аккаунт блогера был заблокирован из-за "подозрительных действий". Обычно лицам, находящимся под домашним арестом, власти запрещают пользоваться телефоном и интернетом. 12 июля на странице аккаунта Протасевича в Twitter появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено", так как она нарушает правила Twitter. Сейчас старые твиты Протасевича вновь доступны для чтения, хотя число подписок и читателей обнулено.

Захват самолета Rynair и задержание Протасевича

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбу на борту не обнаружили, но задержали двух пассажиров - Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу. 25 июня их перевели из СИЗО под домашний арест, сообщили родители активистов. По их словам, в настоящее время Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске. 

"Признания" Протасевича перед телекамерой

3 июня белорусский гостелеканал ОНТ показал видео, в котором Роман Протасевич признает себя виновным по статье 342 - "грубое нарушение общественного порядка". Он также рассказал о чате, в котором якобы обсуждалось проведение протестных акций, назвал некоторые фамилии. 14 июня Протасевич принял участие в брифинге МИД Беларуси - неожиданно для находившихся на нем журналистов и дипломатов. Организация "Репортеры без границ" осудила белорусские власти за принуждение журналистов к каким-либо признательным показаниям и их трансляцию в СМИ.

Смотрите также:

  • цепь солидарности в Минске - люди стоят с бело-красно-белым флагом

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи солидарности

    Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

  • Протестующие с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Дворовые протесты

    Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

  • На стене граффити, посвященные аварии на ЧАЭС

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Политические граффити

    В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

  • Белорусы с заклеенными красно-зеленой лентой глазами в видеоролике

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Видео-ролики

    К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

  • Люди с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи свободы в других городах Беларуси

    На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

  • Бело-красно-белый флаг в небе, прикрепленный к белым и красным воздушным шарам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белые флаги в небе

    В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

  • Плакаты Свободу Диме Яновскому в руках у людей, лиц которых не видно из-за плакатов

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Акции солидарности с политзаключенными

    Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

  • Импровизированный бело-красно-белый флаг на потоке лифта

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символика в лифтах

    Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

  • Рисунок на асфальте - Мы разам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Рисунки на асфальте

    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 01:23

Что думают белорусы о "признаниях" Протасевича? (15.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Посадка в Минске: политики ФРГ подозревают Кремль в причастности к этому делу. DW Новости (26.05.2021)  

Мать Романа Протасевича боится за сына: "Они его убьют!"  

Реклама

Самые читаемые

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  

Партия президента Санду победила на парламентских выборах в Молдове  

Досрочные парламентские выборы в Молдове. Самое главное  