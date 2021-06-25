Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?

Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.
Смотрите также:
Лидер оппозиции в Беларуси назвала хорошей новостью перевод Протасевича и Сапеги из СИЗО. Вместе с тем она подчеркнула, что оппозиция не допустит торга судьбами людей.
Экс-главред Nexta и его девушка сейчас живут на разных съемных квартирах, сообщили ВВС их родители. Для родственников перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест стал полной неожиданностью.