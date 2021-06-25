 Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.06.2021

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Беларусь

Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?

Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.

Карикатура Сергея Елкина: Александр Лукашенк получает по затылку камнем с надписью санкции, и у него из рук выпадают маленькие символические фигуры Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

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