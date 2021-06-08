Twitter заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича

Twitter заблокировал новый аккаунт белорусского блогера и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которые находится в Минске по домашним арестом. В сообщении в социальной сети говорится, что действие учетной записи приостановлено из-за нарушений правил Twitter. Как сообщила в понедельник, 12 июля, изданию РБК адвокат блогера Инесса Оленская, Протасевич узнал об этом утром в понедельник.

7 июля Протасевич сообщил, что завел новую страницу в соцсети и ведет ее "без присмотра". Прошлый аккаунт блогера был заблокирован из-за "подозрительных действий". Обычно лицам, находящимся под домашним арестом, власти запрещают пользоваться телефоном и интернетом.

Захват самолета Rynair и задержание Протасевича

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. 25 июня они были переведены из СИЗО под домашний арест, сообщили родители активистов. По их словам, в настоящее время Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске.

"Признания" Протасевича перед телекамерой

3 июня белорусский гостелеканал ОНТ показал видео, в котором Протасевич признает себя виновным по статье 342 (грубое нарушение общественного порядка). Он также рассказал о чате, в котором якобы обсуждалось проведение протестных акций, назвал некоторые фамилии. 14 июня Протасевич принял участие в брифинге МИД Беларуси - неожиданно для находившихся на нем журналистов и дипломатов. На пресс-конференции речь шла о посадке самолета Ryanair в Минске. Организация "Репортеры без границ" осудила белорусские власти за практику принуждения журналистов к даче каких-либо признательных показаний и их трансляцию в СМИ.

Новые санкции против режима Лукашенко

В ответ на захват самолета Ryanair Евросоюз ввел новые санкции в отношении режима Лукашенко. С 5 июня самолетам "Белавиа" и других белорусских госкомпаний запретили пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь. С 24 июня под санкции попали нефтяной и газовый сектор Беларуси, экспорт калия из этой страны, производство фосфатов и табачной продукции. Ужесточены требования, касающиеся товаров двойного назначения, которые могут быть использованы белорусскими силовиками.

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