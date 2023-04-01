КНР - против размещения странами ядерного оружия за границей
Павел Мыльников
55 мин. назад
Странам-обладателям ядерного оружия не следует размещать его за границей, заявил заместитель постпреда КНР при ООН. Ранее президент России объявил о намерении РФ разместить тактическое ЯО в Беларуси.
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Китай выступает за то, чтобы все государства, обладающие ядерным оружием, не размещали его за границей, а в случае уже существующего размещения - выводили бы свое ядерное оружие из других стран. Об этом заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации в пятницу, 31 марта.
Китай призывает все ядерные державы следовать принципам заявления, принятого в январе 2022 года, принять меры по снижению риска ядерной войны и избегать любых вооруженных конфликтов между государствами, обладающими ядерным оружием. Речь идет о совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав - Великобритании, Китая, России, США и Франции. Подписанты документа подчеркнули, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", а также подтвердили, что не будут нацеливать это оружие массового поражения друг на друга или на какую-либо другую страну.
Зампостпреда КНР при ООН - по Украине: Против нападений на АЭС
В то же время китайская сторона прокомментировала войну России против Украины в контексте ядерной угрозы. Позиция Пекина включает противодействие вооруженным нападениям на атомные электростанции, указал Гэн Шуан. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, а международному сообществу - создать условия для скорейшего возобновления переговоров, подчеркнул зампостпреда КНР при ООН.