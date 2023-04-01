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Ядерный взрыв в представлении художникаФото: Imago Images/Shotshop
ПолитикаКитай

КНР - против размещения странами ядерного оружия за границей

Павел Мыльников
55 мин. назад

Странам-обладателям ядерного оружия не следует размещать его за границей, заявил заместитель постпреда КНР при ООН. Ранее президент России объявил о намерении РФ разместить тактическое ЯО в Беларуси.

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Китай выступает за то, чтобы все государства, обладающие ядерным оружием, не размещали его за границей, а в случае уже существующего размещения - выводили бы свое ядерное оружие из других стран. Об этом заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации в пятницу, 31 марта.

Китай призывает все ядерные державы следовать принципам заявления, принятого в январе 2022 года, принять меры по снижению риска ядерной войны и избегать любых вооруженных конфликтов между государствами, обладающими ядерным оружием. Речь идет о совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав - Великобритании, Китая, России, США и Франции. Подписанты документа подчеркнули, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", а также подтвердили, что не будут нацеливать это оружие массового поражения друг на друга или на какую-либо другую страну.

Зампостпреда КНР при ООН - по Украине: Против нападений на АЭС

В то же время китайская сторона прокомментировала войну России против Украины в контексте ядерной угрозы. Позиция Пекина включает противодействие вооруженным нападениям на атомные электростанции, указал Гэн Шуан. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, а международному сообществу - создать условия для скорейшего возобновления переговоров, подчеркнул зампостпреда КНР при ООН.

Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил о намерении РФ разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Правитель Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту не исключил, что в республике при необходимости может быть размещено и стратегическое ядерное оружие.

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