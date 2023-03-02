Зачем Лукашенко ездил в Китай?

В четверг, 2 марта, закончился трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай. Он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и китайским лидером Си Цзиньпином и заявил о своей полной поддержке китайского "мирного плана" по Украине. А вице-премьер Беларуси Николай Снопков рассказал, что совокупный экономический эффект от белорусско-китайских договоренностей, достигнутых во время визита, оценивается более чем в 3,5 млрд долларов. Визит в Пекин можно назвать большим успехом Лукашенко, который последние два года находился в международной изоляции. Чего он ждет от Китая, и какой у этой страны интерес в Беларуси, находящейся под западными санкциями? Об этом DW поговорила с экспертами из разных стран.

"Компенсировал токсичность контролем на территории Беларуси"

Бывший белорусский дипломат и политический аналитик Павел Слюнькин называет визит в Китай главным достижением Лукашенко на внешнеполитическом треке, начиная с лета 2020 года. "Это один из главных трендов последних трех месяцев - активизация внешней политики, - напоминает он. - Александр Лукашенко также посетил с официальным визитом Зимбабве, был в ОАЭ, планирует съездить в Иран".

Научный сотрудник Фонда Карнеги Темур Умаров подчеркивает, что для Лукашенко визит в Китай важен в связи с изоляцией, в которой находится Беларусь: "Стабильность политического режима держалась на поддержке из Москвы. Поездка Лукашенко в Китай - это попытка продемонстрировать, что он на самом деле не так изолирован, как это может показаться кому-то внутри или кому-то извне".

Павел Слюнькин добавляет, что последние международные визиты Лукашенко - демонстрация того, что утверждение о международной нелигитимности преувеличены. "Можно вести речь о нелигитимности для западных стран, для западного мира. Но для остальных стран мира - спустя 2,5 года после старта политического кризиса - Лукашенко удалось свою токсичность компенсировать эффективным контролем, который он осуществляет на территории Беларуси", - считает он.

Политический аналитик объясняет, что Лукашенко рассчитывал на визит Си Цзиньпина в Минск в 2020 году, но тот был отложен из-за пандемии: "Затем визит ожидали в 2021 году, но он был отложен уже по разным причинам - ковид, недостаточно стабильная ситуация в Беларуси. В 2022 году началась война, в которой Беларусь стала соагрессором, и готовности с китайской страны приезжать не было".

И вот в 2023-м Лукашенко приняли в Пекине. "Нельзя отрицать, что после 2020 года экономическая, торговая, инвестиционная активность китайской стороной была поставлена на паузу во многом потому, что было непонятно, как будет дальше ситуация развиваться - и внутри Беларуси, и в ее отношениях с западными странами. Но время проходит, Лукашенко сохраняет власть внутри страны, китайские интересы никуда не делись, и Китай адаптируется под нынешнюю ситуацию и будет преследовать свои интересы в Беларуси, исходя из новых условий", - говорит Павел Слюнькин.

Калий и белорусско-польская граница

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC (Киев) Дмитрий Крук подчеркивает, что экономическая значимость визита на порядок меньше политической. Тем не менее она есть. "Для Беларуси актуален вопрос доступа к внешним заимствованиям, коммерческому капиталу - не только в России. Это, наверное, лучшая подпорка для ослабления политической зависимости от России", - объясняет он.

Дмитрий Крук Фото: Pawljuk Bykowskij/DW

Экономист предполагает, что страна ищет обходные пути для калийных удобрений, которые оказались под санкциями. "Думаю, что могла созреть идея получить какой-то патронаж от Китая для выстраивания морской логистики по поставке калийных удобрений через ту же Россию, - говорит Дмитрий Крук. - Лукашенко очень надо, чтобы экспорт калия ожил. Для Китая это, пусть и крохи в общем объеме, но тоже имеет какую-то значимость".

Еще одна проблема, которая, как предполагает эксперт, могла затрагиваться на переговорах - стабильность железнодорожного экспорта китайских товаров. "Они идут железной дорогой, в основном, через Брест. Соответственно, есть вопрос: могут ли затронуть экспорт угрозы о закрытии польской границы?" - рассуждает он.

Кроме того, белорусским властям было бы интересно оживить "Великий камень" - экономическую зону под Минском с налоговыми льготами для китайских предприятий, на которую они до 2020 года возлагали большие надежды. "Китайцы видели в нем экспериментальную площадку с последующим продвижением в ЕС. А поскольку возможности торговли с ЕС почти обнулились, то и замысел "Великого камня" в прежней модели себя изжил", - объясняет Дмитрий Крук

Связан ли визит с войной России в Украине?

Маркус Райснер, военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии предполагает, что "Лукашенко, возможно, пытается путем каких-то объяснений в Пекине удержать свою страну от участия в этом конфликте".

"Мы обычно исходим из того, что Лукашенко и Путин прекрасно ладят друг с другом. По крайней мере, так часто говорят аналитики. Вопрос в том, действительно ли это так. Вспомните массовые протесты в Беларуси, которые были подавлены. И что это будет означать, если вдруг Беларусь должна будет вступить в войну? Согласится ли с этим население, или оно будет протестовать, как мы это уже видели прежде? Я думаю, что Лукашеко пытается объяснить свою ситуацию Китаю и надеется, что он его будет в дальнейшем поддерживать в этом конфликте", - считает Райснер.

Эксперт Австрийского института международной политики Томас Эдер говорит, что Китаю было бы интересно обсудить с Лукашенко, какие планы у России, как будет продолжаться война. Он напоминает о популярной формулировке: "Китай демонстрирует пророссийский нейтралитет." Но добавляет: "Если почитать дискуссии среди китайских внешнеполитических экспертов, то там можно увидеть, что радикальная эскалация сейчас ни в коем случае не отвечает интересам Китая".

Тем не менее эксперты не рассматривают визит Лукашенко в Китай лишь как визит "посла России". "Не стоит недооценивать его самостоятельность, он человек, умеющий балансировать между Россией и многими другими странами мира, - напоминает Темур Умаров. - Он не один раз до 2020 года балансировал между Россией и Европой, и сейчас пытается балансировать между Россией и другими странами, хотя сегодня это, конечно, намного сложнее".

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