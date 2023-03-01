Лукашенко поддержал китайский "мирный план" по Украине

Необходимы политические решения, направленные "на предотвращение сползания в глобальную конфронтацию", - заявил правитель Беларуси во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил о своей полной поддержке китайского позиционного документа по войне в Украине. Беларусь "полностью поддерживает инициативу по международной безопасности, которую вы выдвинули", - заявил он во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в среду, 1 марта.

Трехдневный государственный визит Лукашенко в Китай проходит в "непростое время, требующее новых, неординарных подходов и разумных политических решений", - цитирует белорусского правителя агентство AFP. "Они должны быть направлены, прежде всего, на предотвращение сползания в глобальную конфронтацию, в которой не будет победителей", - добавил Лукашенко.

Расширить военное сотрудничество

Ранее Лукашенко встретился в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Ожидается, что 2 марта в ходе визита будут обсуждаться вопросы агрессивной войны России против Украины и более тесного военного сотрудничества, передает агентство dpa.

Кроме того, Лукашенко надеется, что результатом визита станут китайские инвестиции вэкономику Беларуси. "Мы знакомимся с новыми технологиями Китая, которые нас интересуют. Это касается всех отраслей - от биотехнологий до национальной обороны", - заявил он накануне визита агентству Xinhua. Согласно китайским данным, объем торговли между двумя странами в прошлом году вырос на 33 процента и достиг пяти миллиардов долларов США.

"Мирный план" Китая

24 февраля, в годовщину военного вторжения России в Украину, МИД КНР опубликовал документ, озаглавленный "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Он был воспринят международным сообществом с разочарованием, так как не содержит никакой новой инициативы по прекращение боевых действий. Напротив, Китай продемонстрировал неизменную поддержку позиции президента России Владимира Путина, напоминает агентство AFP.

Смотрите также: