Лукашенко прибыл с визитом в Китай

По словам беларусского правителя, он с нетерпением ждет встречи со своим "давним другом", председателем КНР Си.

Правитель Беларуси прибыл с государственным визитом в Китай. Самолет Александр Лукашенко во вторник, 28 февраля, совершил посадку в аэропорту Пекина.

По словам беларусского правителя, он с нетерпением ждет встречи со своим "давним другом", председателем КНР Си Цзиньпином, передало агентство "Синьхуа" (Xinhua).

В беседе с агентством перед визитом Лукашенко высоко оценил позиционный документ Пекина по Украине как "свидетельство его миролюбивой внешней политики, а также как новый и независимый шаг, который будет иметь далеко идущие последствия для всего мира". Сегодня "ни одна проблема в мире не может быть решена без Китая", добавил Александр Лукашенко.

Правителя Беларуси в аэропорту встретил первый замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн. При встрече также присутствовали первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник, белорусский посол в Китае Юрий Сенько.

Ожидается подписание большого пакета документов

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы на международной арене, передало агентство БелТа.

В Пекине Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций. По итогам переговоров ожидается подписание большого пакета документов.

На посту правителя Беларуси Лукашенко 12 раз посещал Китай

Лукашенко 12 раз на посту правителя Беларуси посещал Китай. С Си Цзиньпином он встречался 12 раз в ходе визитов в КНР, в Беларуси и на международных площадках. Визит завершится 2 марта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует прилететь в Китай в начале апреля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Евросовета Шарль Мишель также готовят поездку в КНР. Визит может пройти в первой половине 2023 года.

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