Эксперт: Украина добилась победы по пунктам, нокаута не было

Украина доказала, что может перехватывать инициативу на тактическом и оперативном уровне, но на стратегическом уровне ситуация гораздо сложнее, заявил в интервью DW австрийский военный эксперт Маркус Райснер.

Полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) - военный историк, офицер генерального штаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене. Служил на Балканах, в Афганистане и в Африке. В интервью DW он рассказал о дальнейшем ходе войны России против Украины после атак на аэродромы в глубине территории РФ.

DW: Украина официально не подтверждает нанесение ударов по российским аэродромам в начале недели. Оставляет ли это сомнения относительно причастности ВСУ к этим ударам?

Маркус Райснер: Новейшие атаки надо рассматривать в контексте последних месяцев. Мы видели, что Украина реализовала ряд достаточно ощутимых для российской стороны атак и ни разу однозначно не подтверждала этих фактов. Вспомните об уничтожении крейсера "Москва" - флагмана российского Черноморского флота, когда Украина воздержалась от подтверждения своей причастности к атаке. То же касается атаки на аэродром "Саки" в Крыму, что привело к значительным разрушениям на этой военно-воздушной базе. Также мы помним о запуске украинцами дрона в марте, когда он сбился с курса и упал недалеко от Загреба. В последние недели мы стали свидетелями интересных применений неназванных систем в атаке на базу российского флота в Севастополе.

Маркус Райснер Фото: BMVL

И вот теперьатаки на аэродромы на российской территории. По этому поводу также не было никаких официальных заявлений, но для нас очевидно, что эти атаки были осуществлены Украиной. Почему? Потому что на этот раз Украина признала, что это была попытка предотвратить атаки российских дронов и крылатых ракет по украинской гражданской инфраструктуре. Таким образом Украина пытается решить эту проблему, атакуя тяжелые бомбардировщики с крылатыми ракетами и морские судна с крылатыми ракетами в местах их базирования. Цель - уменьшить способность российской армии атаковать Украину.

- Может ли это означать, что украинская промышленность может производить виды вооружений, способные преодолевать такие расстояния?

- Украинские вооруженные силы неоднократно доказывали в течение последних месяцев, что они способны к нестандартным решениям. И они должны полагаться на собственные силы. А последние события свидетельствуют, что дроны дальнего радиуса действия производятся. И здесь мы должны исходить из того, что эта способность поддерживается усилиями западных стран, что касается, в первую очередь, навигационного оборудования.

- Прибегнет ли Украина к "продвижению вглубь" России, то есть ожидать ли дальнейших подобных ударов?

- Очевидно, что Запад демонстрирует незаинтересованность в эскалации. Поэтому в связи с последними событиями и отмечается, что ракеты системы HIMARS не способны поражать российские цели на большом расстоянии и что США не имеют отношения к этим обстрелам. С другой стороны, Запад оказывает помощь в других аспектах, таких как обеспечение навигационными и разведывательными данными.

Можно сделать вывод, что Украина пытается действовать очень инновативно и неожиданно. Это приводит к чувствительным поражениям России на информационном фронте - ведь сразу возникают вопросы, каким образом украинское оружие может достигать, скажем, порта в Крыму? Однако украинские атаки будут иметь стратегические результаты, если они будут проводиться регулярно и массированно, если их результатом будет ослабление способности российской армии атаковать Украину дронами и крылатыми ракетами.

- Можно говорить о том, что российские системы противовоздушной обороны терпят провал, или еще нет?

- Когда была совершена атака на аэродром "Саки", россияне пытались выдать это за акт саботажа или аварию. Ясно, что из-за своего высокомерия россияне не могут себе представить, что базы в глубине их территории могут подвергнуться атакам. Но мы в очередной раз увидели, что они ошибаются, что к таким атакам они оказываются не готовы. Атака на аэродромы в России должна вынудить российское население искать ответ на вопрос, почему стало возможным то, что вероятно украинский дрон достиг такого эффекта?

- В последнее время российские СМИ пишут о якобы подготовке в приграничных с Украиной регионах к сухопутному наступлению Вооруженных сил Украины. Способна ли Украина на это?

- Наступление украинской армии летом и освобождение оккупированных территорий были победами по пунктам. Но не было нокаута. Да, россияне оставляли технику и отходили, но не хватало взятия в плен значительных масс российских солдат, и это не позволяет российскому обществу осознать, что война входит в фазу больших потерь.

Да, Украина доказала, что может перехватывать инициативу на тактическом и оперативном уровне. Но на стратегическом уровне ситуация гораздо сложнее. В первую очередь, это касается атак РФ на украинскую критическую инфраструктуру. Здесь Украина нуждается в большей поддержке Запада для защиты своей, так сказать, центральной нервной системы. И второе важное обстоятельство в стратегическом плане - россияне поняли, что судьба войны решается не на поле боя, а в странах Запада, откуда поступает необходимая Украине помощь.

И Россия пытается убедить население западных стран в невыгодности дальнейшей поддержки Украины, пытается разрушить единство Европы, надеется на изменение настроений в Европе. Европа же пытается укрепить единство для дальнейшей поддержки Украины. Россия сейчас выжидает изменения настроений как в Украине, так и в Европе.

Также после проведенной Россией "частичной" мобилизации в декабре-январе мобилизованные массово будут прибывать в зону военных действий. И с учетом этого возникают вопросы, будет или не будет Россия начинать новое наступление и способна ли Украина организовать оборону по всей линии фронта, составляющей более тысячи километров? Это будет вызовом следующих недель и месяцев.

- То есть, сейчас еще больше соединятся вызовы как на поле боя, так и на информационном поле? Будет ли Запад поддерживать Украину и в дальнейшем и на обоих уровнях? Есть ли у вас сомнения относительно этого?

- Есть такая проблема. В связи с войной может быть принято только два решения. Первое - решительно встать на сторону Украины и поддерживать ее в борьбе с агрессором. Украина может выиграть эту борьбу, если не только США, но и Европа будут оказывать ей массированную поддержку. Другое решение заключается в том, что Европа осознает, что война застала ее врасплох и что она не готова поддерживать Украину. И если именно таким является понимание ситуации на самом высоком политическом уровне, то тогда надо приложить все усилия, чтобы начать переговоры и прекратить военные действия. Вот это два возможных решения.

А то, что происходит сейчас, - это промедление, нерешительность и отсрочка принятия решений. И это не может дать никакого результата, потому что, с одной стороны, есть российская армия, которая - и нам это нужно признать - до сих пор способна к стратегической инициативе. Россия делает серьезные ошибки с тяжелыми для нее последствиями, но она до сих пор не разбита. С другой стороны, украинская армия в дальнейшем нуждается в постоянной непрерывной поддержке. Если ей не помогать, она не сможет победить в этой войне. Сейчас мы имеем ситуацию, когда помощи мало для выживания, но слишком много для того, чтобы погибнуть. И это та проблема, которую мы имеем в нашем информационном пространстве, ведь создается впечатление, что все идет нормально и Украина сама может справиться. Но это ошибочно.

- Кто, по вашим наблюдениям, теряет интерес к войне? Только общество на Западе или западные правительства тоже?

- Проблема в том, что наше общество существовало 80 лет без войны. И только война в Сирии его косвенно задела, имею в виду волну беженцев. А теперь война идет на пороге Европы, и все боятся, что война охватит континент - и именно этот страх стимулирует Россия. А с этим связаны другие опасения: вызовет ли война экономический кризис, применят ли "грязную бомбу", будут ли поставляться продукты питания, прежде всего зерно, будут ли новые волны мигрантов из-за голода? И Россия активно распространяет такие страхи.

А руководство европейских стран уделяет недостаточно внимания этому. Потому что проблема в том, что Европа всегда осознавала и позиционировала себя как мирный объект. Она расширялась за счет стран Восточной Европы, которые хотели к ней присоединиться. И сейчас наступил исторический момент, когда вдруг выяснилось, что есть сила, которая пытается остановить расширение Европы. Россия совершает то, что еще недавно не представляли возможным. И вот сейчас наступает момент истины: способно ли демократическое объединение, основанное на общих ценностях, защитить своих единомышленников? И Россия четко это осознает, делает ставку именно на эту карту, считая наше общество декадентским, находящемся в упадке и не способным к защите. Европа еще не осознала, перед каким историческим вызовом она оказалась.

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