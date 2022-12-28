Что ждет Беларусь в 2023 году: прогнозы экспертов

Куда движется белорусская экономика? Отменят ли в 2023 году санкции? Сможет ли Лукашенко вырваться "из объятий России"? При каком развитии событий разрешится политический кризис в Беларуси, и насколько реалистичен сейчас позитивный сценарий? Белорусские эксперты поделились прогнозами о том, что будет с Беларусью в 2023 году, во время дискуссии Экспертно-аналитического клуба, организованной инициативой Belarus in Focus в партнерстве с сообществом "Наше мнение" и Белорусским институтом стратегических исследований (BISS).

Отношения Беларуси с внешним миром: шанс на разморозку есть?

В 2022-м Беларусь оказалась в ситуации, когда политическое и экономическое развитие страны определялось внешними процессами: войной в Украине, противостоянием России и Запада, считает политолог, директор института "Палiтычная сфера" Андрей Казакевич. По его мнению, этот же тренд сохранится и в 2023 году.

Одним из последствий войны для Беларуси стало то, что для Лукашенко заблокирована возможность маневрировать, что "снижает его энтузиазм даже пробовать", говорит политический аналитик Артем Шрайбман. "Он не может допрыгнуть до той планки, которую ему выставил Запад. Не факт, что и хочет. Но даже если бы захотел, то вряд ли смог бы, если учитывать, что российские войска стоят на территории Беларуси", - считает он.

Война лишила Лукашенко возможности маневрировать Фото: Ales Petrowitsch/DW

В такой ситуации, утверждает Андрей Казакевич, разморозка отношений Беларуси с Западом невозможна, как и диалог по поводу освобождения политзаключенных. "Открытие такого рода контактов невыгодно Москве. У нее есть все ресурсы, чтобы свести их к минимуму. Думаю, до завершения активной фазы войны внутриполитическая ситуация будет заморожена, и только после этого какие-либо изменения станут возможными", - предполагает Казакевич.

Рецессия и риск "свалиться в штопор"

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук среди ключевых событий, которые произошли с белорусской экономикой в 2022 году, называет санкции в ответ на соучастие в войне, разрыв экономических отношений с Украиной и "недодефолт". Во многом они будут определять состояние белорусской экономики и в 2023-м, считает экономист.

По его прогнозам, в следующем году ожидается рецессия: "Если применить к белорусской экономике любую стандартную метрику, то это уже сейчас кризис. Не драматический, но достаточно тяжелый".

С середины 2021 года ВВП Беларуси потерял примерно 7%. После введения санкций в ответ на соучастие в войне экономисты не исключали более сильного падения ВВП (до 20%) и полномасштабного финансового кризиса. Этот риск сохраняется и сейчас. "Нельзя сказать, что экономика пережила все последствия, порожденные войной. Сваливание в штопор может произойти в любой момент", - предупреждает экономист.

Экономика - на коротком поводке у России

По оценкам Дмитрия Крука, в 2022 году запустилась эрозия бизнес-среды. И это плохая новость: если тренд начался, то даже при хорошем развитии событий переломить его быстро будет сложно.

Как и сложно будет вернуть Беларуси ее имидж, добавляет эксперт. "До 2022 года Беларусь не была в 100-процентном плане изгоем. Страну могли кредитовать, с белорусским бизнесом спокойно вели дела. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Беларусь как страна - не только как власть - получила черную метку", - отмечает он.

В 2022-м экспорт и импорт Беларуси стал сильно зависеть от РФ Фото: Ales Petrowitsch/DW

Кроме этого, Беларусь стала гораздо сильнее зависеть от России в плане импорта и экспорта, значительно усилилась энергетическая зависимость, фискальная политика также стала напрямую связана с РФ. Соглашение по косвенным налогам подсадило белорусский бюджет "на тугой поводок, который придерживает Россия", перечисляет Дмитрий Крук. "Многие ситуации в 2023 году будут вырастать из этих трендов", - считает он.

Отменят ли в 2023 году санкции против Беларуси?

Павел Мацукевич считает показательным тот факт, что ЕС не стал включать Беларусь в последний санкционный пакет. По его мнению, если западные страны "хотят отвлечь Лукашенко от соучастия в агрессии, они должны создать поле для маневра, чтобы он мог сделать финт ушами". Мацукевич считает, что у Лукашенко такой интерес есть, поскольку сейчас ему приходится делиться суверенитетом с Кремлем.

По мнению Дмитрия Крука, есть высокая вероятность, что в следующем году санкции могут быть "откорректированы": "Может быть пересмотрен их механизм. Сейчас у акторов, которые их вводили, есть больше времени обдумать мотивацию, чего они хотят достигнуть этими санкциями".

Когда прекратятся репрессии?

По мнению Артема Шрайбмана, остановить репрессии и кардинально изменить внутриполитическую ситуацию в Беларуси в 2023 году могут два сценария. Первый - если белорусская армия вступит в войну. Второй - если Украина победит либо будут очевидны ее бесповоротные успехи на фронте.

"Вряд ли это реализуется за год. Но именно эти ситуации создадут абсолютно новые условия для Лукашенко, новые стимулы с точки зрения балансирования и готовности уступать, нежелания ассоциироваться с Россией, разделять все издержки, которые будет нести не просто агрессор - проигрывающий агрессор", - говорит эксперт.

Бюджет Беларуси "на коротком поводке у России", считают эксперты Фото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO

Шрайбман считает более вероятным затяжной конфликт в Украине без явной победы. В этой ситуации нынешний тренд - а это дрейф Беларуси в сторону тоталитарных практик - продолжится. То есть произойдет полная зачистка партийного поля и дальнейшая криминализация оппозиционных взглядов, власти РБ продолжат наказывать за симпатии Украине, белорусский язык и национальную ориентированность.

Как отмечает Артем Шрайбман, сейчас отношения России и Беларуси переживают ренессанс. Вопрос в том, как долго может продолжаться этот "медовый год".

"Если посмотреть на историю отношений Путина и Лукашенко, то это не норма, - считает он. - Норма - скорее мучительный конфликтный торг. Понятно, что война сплачивает, наличие общих врагов способствует откладыванию споров в долгий ящик. Но при более глубоком воздействии санкций на Россию мы сможем увидеть конфликты в отношениях с непредсказуемыми последствиями. Атмосфера напряженная, и конфликт конца 2018 года, который тогда закончился ультиматумом Медведева, в новых условиях может завершиться по-другому".

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