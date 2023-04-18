G7 пригрозила "высокой ценой" сторонникам войны РФ в Украине

По итогам встречи глав МИД "большой семерки" в Японии решено усилить координацию против поставок оружия России третьими странами. Министры пообещали усилить санкции против РФ.

Страны "Группы семи" на встрече в японской Каруидзаве заявили о четкой позиции против агрессивных действий России и Китая. Государства, которые поддерживают российское вторжение в Украину, заплатят за это "высокую цену", указывается в принятом во вторник, 18 апреля, итоговом заявлении министров иностранных дел G7. Участники встречи пообещали "усилить координацию по предотвращению поставок оружия России третьими странами".

Главы внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных государств решительно осудили угрозы Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав их "неприемлемыми". "Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией будет иметь тяжелые последствия", - говорится в тексте документа.

Одновременно в G7 выразили готовность к дальнейшему ужесточению санкций за войну в Украине. "Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против России еще более интенсивными", - указывается в заявлении. Участники встречи призвали РФ к незамедлительному и безоговорочному выводу всех войск из Украины и обязались продолжить поддержку Киева в восстановлении страны.

Обращение к Китаю и КНДР

Представители "большой семерки" обвинили власти в Пекине в разжигании напряженности в Южно-Китайском море. "Для обширных претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких правовых оснований и мы осуждаем милитаристскую активность Китая в этом регионе", - указали они по итогам двухдневных заседаний. В заявлении также подчеркивается, что основополагающая позиция стран G7 в отношении Тайваня остается прежней.

В заявлении главы МИД "большой семерки" также призвали Северную Корею воздержаться от любых дальнейших испытаний ядерного оружия или баллистических ракет. Они пригрозили "быстрым, сплоченным и решительным международным ответом" на новые ракетные тесты КНДР.

Встреча глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" прошла перед саммитом G7 в Хиросиме, который состоится в мае.

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