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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (фото из архива)
Кристоф Хойсген (фото из архива)Фото: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Кристоф Хойсген: Запад должен сделать все для помощи Украине

Жан Рофе
2 ч. назад

Нерешительность западных стран в вопросе военной поддержки Украины приведет к тупику на поле боя, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) призвал Запад приложить больше усилий для помощи Украине в отражении российской агрессии. "Одного лишь заявления о непоколебимой поддержке недостаточно, а действия пока не соответствуют словам", - указал бывший внешнеполитический советник Ангелы Меркель (Angela Merkel) в статье для немецкой газеты Tagesspiegel, опубликованной в воскресенье, 16 апреля.

"Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации на поле боя", - предупредил Хойсген. Эту статью он написал в соавторстве с четырьмя другими бывшими советниками по вопросам политики безопасности из США, Великобритании, Франции и Италии.

"Нужно доказать Путину, что он ошибается"

В тексте говорится, что президент России Владимир Путин неверно оценил все аспекты войны, когда начал вторжение в Украину в прошлом году. "Он считал, что его армия сильна, Китай на сто процентов поддерживает его, Украина слаба, а Запад разделен. Он был очень неправ, - пишут эксперты. - Теперь его единственная надежда заключается в том, что его решимость сильнее, чем у его противников, и что он сможет выиграть войну на истощение. Мы должны снова доказать ему, что он ошибается!"

"Мы должны сделать все возможное для оказания помощи Украине", - подчеркивают авторы статьи. По их словам, коалиция государств, поддерживающих Украину, "предприняла впечатляющие шаги, но сейчас не время для самодовольства". "Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, в которых она нуждается, чтобы дать отпор агрессивной войне России", - отмечается в тексте.

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