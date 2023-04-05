Экспорт оружия из ФРГ: 90% идет Украине и странам-партнерам

В десятке крупнейших покупателей немецких вооружений в первом квартале - Венгрия, Украина, Англия, США и Франция. В статистике Минэкономики ФРГ, однако, не учтена безвозмездная военная помощь Киеву.

В первом квартале текущего года правительство ФРГ выдало разрешения на экспорт немецких вооружений и военного снаряжения на общую сумму в 2,4 млрд евро. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, когда общая сумма составила 2,88 млрд. Такие данные сообщило 4 апреля министерство экономики Германии, которое ведет учет и контролирует поставки продукции немецкого ВПК на мировой рынок.

Помощь Украине в отражении российской агрессии

Львиная доля немецкого военного экспорта (2,18 млрд из 2,4 млрд) в первом квартале, подчеркивает Минэкономики ФРГ, пришлась на поставки странам-партнерам и Украине для, говорится в сообщении министерства, "ее самообороны от противоречащей международному праву российской агрессивной войны".

40 немецких БМП Marder уже в Украине Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

К числу стран-партнеров, по принятой в Германии классификации, относятся все государства-члены ЕС и НАТО, а также приравненные к ним Япония, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия. Но в десятку крупнейших импортеров немецких вооружений и военного снаряжения кроме них и Украины также входят Южная Корея, Нигер и Объединенные Арабские Эмираты, которые относятся к категории "третьих стран".

Правда, немецкий военный экспорт в Нигер и ОАЭ составил в общей сложности всего около 90 млн евро. В первом случае это главным образом самолеты погранконтроля, во втором - снаряжение для защиты от химического оружия.

Боеприпасы для армии Венгрии

Объем разрешенного властями ФРГ немецкого военного экспорта во Францию составил 121 млн евро, в США - 132 млн, в Великобританию - 165 млн. Самым крупным покупателем изделий немецкого ВПК оказалась в первом квартале Венгрия - 765 млн. Это существенно больше, чем сумма разрешенных поставок в Украину (497 млн).

40 немецких БМП Marder уже в Украине Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Но, как пояснили корреспонденту DW в Минэкономики Германии, данные за первый квартал - не показатель. Во-первых потому, что в этот период были санкционированы крупные поставки заказанных ранее боеприпасов для венгерской армии. А, во-вторых, "украинская доля" в неполных полмиллиарда учитывает только разрешения на поставку той военной техники и вооружений, которые Киев заказал у компаний немецкого ВПК за свой собственный счет.

Правительственный список военной помощи Киеву

В действительности объем немецких военных поставок Украине значительно больше, ведь, например, некоторая боевая техника и военное оборудование из арсеналов бундесвера передается ВСУ безвозмездно.

На сайте немецкого правительства регулярно обновляется полный список того, что уже поставлено Украине как из запасов бундесвера, так и с конвейеров военных заводов, а также - во второй части списка - готовящегося к отправке. С 1 января 2022 года до 27 марта 2023-го, указывается на сайте правительства Германии, выдано разрешений на общую сумму военных поставок Украине в размере 2 728 279 572 евро.

В списке немецких поставок Киеву - и система ПВО IRIS-T Фото: Diehl Defence

При этом, разъясняет немецкое правительство, в эту сумму не входят товары военного назначения, в частности, защитное оборудование, в отношении которых было сделано исключение и - для ускорения поставок - отменено правило выдачи разрешений на их экспорт.

29 марта бюджетный комитет бундестага удовлетворил просьбу правительства ФРГ и одобрил предоставление еще 12 млрд евро на военную помощь Украине. На текущий год на эти цели будут выделены 3,24 млрд евро, до 2032 года - в общей сложности 8,82 млрд евро. Средства будут использованы для прямых военных поставок Киеву, а также для пополнения запасов бундесвера.

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