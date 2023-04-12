  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Банкноты в 100 рублей и один доллар
Рубль дешевеетФото: Petr Svancara/CTK/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Экономист Гуриев: Обвал рубля - следствие западных санкций

Сара Келли
2 ч. назад

Резкое снижение курса рубля, считает Сергей Гуриев, вызвано новыми санкциями против России за ее вторжение в Украину, в частности эмбарго на российские нефть и нефтепродукты.

https://p.dw.com/p/4PyI5

Снижение курса рубля по отношению к доллару и евров последние месяцы было предсказуемым, заявил в среду, 12 апреля,  в интервью DW известный российский экономист Сергей Гуриев. Это стало, по его оценке, следствием новых западных санкций, введенных в декабре 2022 года против экспорта российской нефти и в феврале этого года  - против экспорта российских нефтепродуктов.

Санкции работают

Прежний высокий курс рубля экономист называет искусственным, поскольку западные санкции касались только российского импорта.

Сергей Гуриев
Сергей ГуриевФото: JOEL SAGET/AFP

"Сегодня, когда наконец-то введены санкции против российского экспорта, когда введено нефтяное эмбарго в Европе, введен ценовой потолок на экспорт российской нефти, абсолютно нормально, что рубль слабеет", - заявил Гуриев, но воздержался от прогноза дальнейшего снижения курса рубля. Экономист предполагает, что Центробанк России, как и в прошлом году, сделает все возможное, чтобы предотвратить всплеск инфляции.

Дефицит бюджета РФ - 4,5% ВВП

Но в любом случае, подчеркнул он, снижение курса рубля показывает, что нефтедолларов поступает в казну теперь меньше, а это означает, что у российского бюджета возникнут серьезные трудности.

По подсчетам Гуриева, за три последних квартала прошлого года и первый квартал 2023-го российский бюджет не досчитался семи триллионов рублей, что равнозначно 4,5 процента ВВП. "Это очень большой дефицит особенно в ситуации, когда его нечем финансировать", - констатировал Сергей Гуриев.

Смотрите также:

Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественно

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Для России 2022 год стал поворотным. Последствия развязанной Путиным войны в Украине уже видны на всех уровнях: как в экономике и в политике, так и в настроениях в обществе. С какими вызовами россияне столкнутся в 2023 году? Об этом мы говорим в нашем завершающем выпуске этого года.
Политика17 декабря 2022 г.44:09 мин.
external

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

После вторжения России в Украину и на фоне введенных Западом санкций многие экономисты предвещали быстрый крах российской экономики. Но катастрофы не случилось. Кремль и дальше может позволить себе финансировать войну в Украине. Но сколько еще протянет экономика РФ? Как затяжная война повлияет на курс рубля и доходы россиян в 2023 году? И как Европа проживет без российских энергоносителей?
Политика10 февраля 2023 г.45:00 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Украине

ВБ: Западная Европа должна помочь в восстановлении Украины

Политика12 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (фото из архива)

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

Политика1 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Призывомобилизация. Как преследуют по госизмене. DW Шоу

Политика3 ч. назад59:57 мин.
Карикатура - карикатурный и злой президент России Владимир Путин говорит в телефон: "И вообще не выпускайте его из ШИЗО".

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Политика4 ч. назад
Российский дом культуры и науки в Берлине

Почему РФ заблокировала счета Института имени Гете

Почему РФ заблокировала счета Института имени Гете

Политика16 ч. назад
Зал суда в Минске

Как живут бывшие политзаключенные в Беларуси?

Как живут бывшие политзаключенные в Беларуси?

Правосудие и закон3 ч. назад
Анатолий Белый в спектакле "Я здесь"

Актер Анатолий Белый в Германии: путь от героя к Человеку

Актер Анатолий Белый в Германии: путь от героя к Человеку

Культура9 ч. назад
На главную страницу