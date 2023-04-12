Экономист Гуриев: Обвал рубля - следствие западных санкций

Резкое снижение курса рубля, считает Сергей Гуриев, вызвано новыми санкциями против России за ее вторжение в Украину, в частности эмбарго на российские нефть и нефтепродукты.

Снижение курса рубля по отношению к доллару и евров последние месяцы было предсказуемым, заявил в среду, 12 апреля, в интервью DW известный российский экономист Сергей Гуриев. Это стало, по его оценке, следствием новых западных санкций, введенных в декабре 2022 года против экспорта российской нефти и в феврале этого года - против экспорта российских нефтепродуктов.

Санкции работают

Прежний высокий курс рубля экономист называет искусственным, поскольку западные санкции касались только российского импорта.

Сергей Гуриев Фото: JOEL SAGET/AFP

"Сегодня, когда наконец-то введены санкции против российского экспорта, когда введено нефтяное эмбарго в Европе, введен ценовой потолок на экспорт российской нефти, абсолютно нормально, что рубль слабеет", - заявил Гуриев, но воздержался от прогноза дальнейшего снижения курса рубля. Экономист предполагает, что Центробанк России, как и в прошлом году, сделает все возможное, чтобы предотвратить всплеск инфляции.

Дефицит бюджета РФ - 4,5% ВВП

Но в любом случае, подчеркнул он, снижение курса рубля показывает, что нефтедолларов поступает в казну теперь меньше, а это означает, что у российского бюджета возникнут серьезные трудности.

По подсчетам Гуриева, за три последних квартала прошлого года и первый квартал 2023-го российский бюджет не досчитался семи триллионов рублей, что равнозначно 4,5 процента ВВП. "Это очень большой дефицит особенно в ситуации, когда его нечем финансировать", - констатировал Сергей Гуриев.

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