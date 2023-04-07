Евро на Мосбирже пробил потолок в 90 рублей, доллар - 82 рубля. До этого сходные показатели фиксировались в апреле 2022 года.

За евро на Московской бирже на 12.11 мск давали 90,3 рубля, за доллар - 82,5 рубля. Это следует из данных электронного табло о состоянии валютного рынка, обнародованных на сайте биржи в пятницу, 7 апреля. До этого сходные показатели фиксировались в апреле 2022 года.

Среди причин ослабления рубля аналитики называют спекулятивный спрос на валюту в связи с оттоком капитала из России, рост импорта при снижении объема экспорта на фоне санкций Запада, снижение Минфином РФ продаж валюты из-за роста нефтяных котировок.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительным данным Минфина, составил 2,581 трлн рублей, или почти 90 процентов от запланированной цифры в 2,925 трлн рублей за год. Проблемы, по данным аналитиков, связаны с падением доходов от продажи нефти и газа. По предварительным расчетам министерства, они сократились почти наполовину. В основном это связано со снижением цены на нефть и сокращением экспорта природного газа, объявило министерство финансов РФ.

Сокращение экспорта газа обусловлено как экономическими санкциями, введенными против России странами Евросоюза, так и отказом самой России поставлять энергоносители "недружественным" странам и остановкой газопровода "Северный поток", указывали эксперты.

Экономист Сергей Алексашенко прогнозировал, что к концу года эта цифра вырастет до 4,5 трлн рублей. "На закрытие этой дыры у Минфина есть два источника: использовать Фонд национального благосостояния, в котором есть сейчас 6,5 трлн рублей. Соответственно - если закрыть им дыру за 2023 год, то в нем останется еще пара триллионов рублей. Второй вариант - это заем у государственных банков, с ними легко будет договориться, и банкам, в нынешней реальности некуда вкладываться, так что для них это тоже выгодно. Сейчас Минфин может чувствовать себя в относительной безопасности, а вот бюджет 2024 года уже начинает чувствовать себя некомфортно", - отмечал Алексашенко.

Власти в РФ хотели увеличить налог на прибыль компаний

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что в связи с ростом расходов на войну против Украины российские власти решили получить от компаний, производящих удобрения и добывающих уголь, "единовременную выплату", а также сократить расходы, не связанные с обороной.

Как утверждали источники агентства, власти РФ намерены установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли, причем эта мера должна быть одноразовой, а не постоянной.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в свою очередь предложил увеличить в 2023 году 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентных пункта, чтобы пополнить бюджет 200-250 млрд рублей, на получении которых настаивает правительство Михаила Мишустина. Об этом 8 февраля сообщало издание The Bell.

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