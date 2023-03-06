Падение нефтегазовых доходов топит бюджет России

На 376-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 6 марта (время московское).

++21.45++

Украинские следователи идентифицировали личности российских военных, расстрелявших колонну из 10 гражданских машин в Ирпене в марте 2022 года, сообщает Telegram-канал Pravda Gerashchenko. Установлены трое военнослужащих, причастных к расстрелу эвакуационной колонны, - командир разведывательной роты 173 отдельного разведывательного батальона и двое военных 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

++21.20++

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал не допустить месячного председательства России в Совете безопасности ООН с апреля. В сообщении в Twitter дипломат отметил, что решение об удалении России из Совбеза ООН и как минимум недопущение ее председательства в Совете не входит в компетенцию генсека ООН. "Этот вопрос к членам Совета... РФ должна испытывать последствия агрессии и преступлений уже сейчас", - написал Кислица.

++20.55++

В селе Зеленый Гай Херсонской области во время выполнения полевых работ трактор подорвался на оставленной российскими военными мине. В результате "один человек погиб на месте, еще один - получил ранения", сообщает Херсонская ОВА в своем Telegram-канале. Власти призвали жителей не посещать поля, лесополосы и потенциально заминированные территории, которые еще не обследовали саперы.

++20.35++

Дефицит бюджета РФ в текущем году может оказаться выше, чем предполагалось ранее. В январе-феврале 2023 года, по предварительным данным Минфина, он составил 2,581 трлн рублей, или почти 90 процент от запланированной цифры в 2,925 трлн рублей за год. Проблемы бюджета, в частности, связаны с падением доходов от продажи нефти и газа. По предварительным расчетам министерства, они сократились почти наполовину. В основном это связано со снижением цены на нефть и сокращением экспорта природного газа, объявило Министерство финансов РФ.

Сокращение экспорта газа обусловлено как экономическими санкциями, введёнными против России странами Евросоюза, так и отказом самой России поставлять энергоносители "недружественным" странам и остановкой газоповода "Северный поток".

++20.09++

Российским федеральным чиновникам, исходя из "требований геополитической обстановки", поручено перейти на мессенджер российского производства, созданный компанией VK. Об этом заявил вице-премьер-министр Дмитрий Чернышенко, распорядившись, что этот переход должен быть закончен к маю.

++19.50++

В соцсетях распространяется видео расстрела безоружного человека в военной форме без шевронов и опознавательных знаков. Когда, где и при каких обстоятельствах произошли эти события - не ясно. Мужчину расстреливают многими выстрелами в упор после произнесения фразы "Слава Украине". Украинские блогеры считают, что видео представляет собой запись расстрела украинского военнопленного российскими солдатами. Российский военкор Даниил Безсонов считает, что это видео - подстроенный украинцами "ради международного скандала" расстрел российского пленного. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал видео "примером их (россиян. - Ред.) национальной ничтожности и слабости". "За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", - написал он в своем Telegram-канале.

Министр обороны ФРГ прибыл в Литву

++19.30++

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) приехал в Литву, где в рамках миссии Enhanced Forward Presence базируется контингент НАТО под немецким командованием. Численность формирования - 1500-1700 военных, примерно половину из которых составляют солдаты бундесвера. 7 марта Писториус примет участие в учениях, в ходе которого немецкие и литовские военные совместно готовятся к возможному отражению нападения потенциального агрессора на Литву.

++18.50++

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с приехавшими в Украину председателем СДПГ Ларсом Клингбайлем (Lars Klingbeil) и главой фракции социал-демократов в бундестаге Рольфом Мютценихом (Rolf Mützenich). На встрече присутствовал также брат Виталия Кличко Владимир - братья много лет прожили в Германии, где стали звездами телевидения. Мэр Киева сообщил, что указал немецким политикам на необходимость усиления поддержки Украины - вооружением, обучением военных и финансовой помощью. Он также заявил о возможности примирения с Россией - если российский президент заплатит необходимые репарации и, посетив Киев, встанет на колени, подобно немецкому канцлеру Вилли Брандту (Willy Brandt).

++18.15++

В украинском поселке Бородянка вокруг граффити британского художника Бэнкси построили павильон с прозрачными стенами. Это было сделано для сохранения рисунка, нанесенного на штукатурку полуразрушенной стены. На рисунке ребенок приемом из восточных единоборств роняет на землю мужчину, одетого как дзюдоист. Изображение было помещено на украинскую почтовую марку, выпущенную на годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. В Киеве и Киевской области в ноябре были обнаружены 7 работ, авторство которых признал Бэнкси. Одна из работ 2 декабря была срезана со стены, организатора похищения судят.

В РФ из-за санкций рухнули продажи новых автомобилей

++17.50++

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2023 года рухнули на 62 процента по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Причиной является нехватка автомобилей у автодилеров после ухода с российского рынка западных компаний. Рост демонстрируют только китайские модели и АвтоВАЗ - китайские компании Haval и Geely заняли второе и третье места по количеству продаж в России после Lada, которой принадлежит более половины рынка. Всего в России в феврале 2023 года было продано боле 41 800 автомобилей.

++17.20++

Болгария за 2022 год через третьи страны, с помощью непрямых сделок поставила Украине оружия на 1 миллиард евро, сообщается в расследовании независимого европейского издания Euroactiv . Поиск обходных путей для экспорта был связан с тем, что вопрос поставок оружия Украине вызвал раскол в политической элите в стране. В частности, против таких поставок выступала бывший вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова. В результате, не проведя ни одной сделки с Украиной, Болгария, являющаяся одной из немногих стран, где массово производится оружие советского образца, нарастила собственное производство и продала рекордное количество оружия Польше и Румынии, откуда оно потом было поставлено в Украину.

++16.46++

Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил через свою пресс-службу, что его представителю аннулировали пропуск в штаб командования военной группировки. Это произошло после того, как Пригожин в очередной раз обратился к командованию с просьбой о выделении боеприпасов для продолжения боев за Бахмут, которые ведут подразделения ЧВК. Появляется все больше информации об открытом конфликте между Пригожиным и армейским руководством, Пригожин, в частности, пытается объяснить большие потери среди боевиков ЧВК "Вагнер" недостаточным снабжением боеприпасами.

В Киеве принято решение продолжать оборону Бахмут

++15.40++

Украинский город Бахмут после ракетных ударов Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

На заседании Ставки верховного главнокомандующего с участием президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принято решение продолжать защищать Бахмут и укреплять позиции в этом городе. Это решение поддержали сам Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о якобы имеющихся разногласиях в позициях Зеленского и Залужного по Бахмуту. Якобы Залужный готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону. По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.

++15.25++

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удерживаемый украинскими войсками город Бахмут имеет скорее символическое, нежели стратегическое и оперативное значение для хода боевых действий. Возможный отход украинской армии из Бахмута, по его словам, не будет означать перелома хода войны. В то же время Остин не стал предсказывать, когда такой отход может быть возможен.

Центр в Гааге по расследованию преступления агрессии против Украины заработает к началу лета

++14.50++

Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины должен заработать в Гааге к началу лета, создание его основных структур будет завершено в течение двух месяцев, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе. В этом центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне. Центр объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному преследованию преступления агрессии против Украины. Доказательства преступления агрессии будут храниться централизованно в безопасном месте, подчеркнули в Еврокомиссии.

++14.20++

В подмосковном Домодедово, по сообщениям нескольких интернет-изданий, был задержан одетый в камуфляж мужчина с гранатой, якобы угрожавший взорвать военкомат и сбежавший из военной части. Полиция перекрыла Набережную улицу, работают саперы.

++14.05++

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, ранее много лет занимавший пост посла Украины в Германии, призвал приехавших в Киев руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) убедить власти своей страны принять "мужественное решение разрешить поставки истребителей". По словам Мельника, важно, чтобы председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) и лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) своими глазами увидели "ужасы, которые оставляет после себя российская агрессия". В то же время он сомневается, что известный своей сдержанной позицией по поставкам вооружений Мютцених откажется от нее, вернувшись из Киева.

Хроника событий 6 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: