Байден запросил у Конгресса 13 млрд на военную помощь Киеву

Общие новые дополнительные расходы, так или иначе связанные с Украиной, составят 24 млрд долларов. По данным социологов, большинство американцев выступает против.

Президент США Джо Байден направил в четверг, 10 августа, запрос в адрес Конгресса о дополнительных расходах на помощь другим странам, охрану границ и финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в размере 40 млрд долларов. Из них 24 млрд прямо или косвенно предназначены для Украины. В частности, 13,1 млрд должны пойти на военную помощь Киеву и на пополнение в связи с этим арсеналов Пентагона, еще 8,5 млрд - на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине и иным странам, затронутым ситуацией в этой стране. 200 млн долларов запрошены также на борьбу с ЧВК "Вагнер" и другими схожими формированиями в Африке.

Высокопоставленный чиновник администрации уточнил агентству Reuters, что сумма охватывает потребности за первый квартал 2024 финансового года.

У населения США нет единства по поводу помощи Украине

Комментируя новый запрос Байдена к конгрессу на дополнительную помощь Киеву, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил уверенность, что американское население понимает уровень ставок в войне России против Украины.

Данные социологов свидетельствуют, что в американском обществе нет единства по поводу оказания помощи Украине. Согласно опросу, проведенному телеканалом CNN, 55 процентов респондентов считают, что Конгресс не должен соглашаться с выделением дополнительных средств на вооружение Украины. 51 процент опрошенных придерживаются мнения, что США предоставили уже достаточную помощь Киеву.



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