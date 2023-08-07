В США одобрили поставку Киеву первой партии танков Abrams

31 танк, предназначенный для Украины, находился на ремонте и готовился к отправке в течение нескольких месяцев. Обучение служащих ВСУ управлению ими велось в Германии.

В США была согласована передача Киеву первой партии танков Abrams. "Первая партия танков Abrams, поставляемых США в Украину, была одобрена к отправке в выходные (5 и 6 августа. - Ред.), танки должны прибыть в Украину к началу осени" - цитирует в понедельник, 7 августа, телеканал CNN начальника отдела снабжения армии Дугласа Буша.

"Они (танки. - Ред.) готовы, - заявил Буш, выступая перед журналистами на брифинге. - Теперь им нужно добраться до Европы, а затем - до Украины, вместе со всеми сопровождающими элементами. Боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки, приспособления для ремонта. Таким образом, речь идет не только о танках, но и о полном наборе того, что к ним прилагается. Это все еще в процессе".

В конце мая - начале июня американские инструкторы приступили к обучению военнослужащих ВСУ управлению танками Abrams на полигоне Графенвёр в Германии.

Ускорение сроков поставок танков Abrams из США в Украину

31 танк, предназначенный для Украины, находился на ремонте и готовился к отправке в течение нескольких месяцев, добро на начало поставок было получено в выходные, 5 и 6 августа, поясняет телеканал CNN. Между тем Дуглас Буш не уточнил, сколько именно танков войдет в первую партию. 27 июля онлайн-издание Politico написало , что речь может идти о 6-8 машинах, которые могут оказаться на фронте в Украине в сентябре.

США резко ускорили сроки поставки танков, приняв в начале текущего года решение о передаче Киеву старых моделей M1-A1 вместо более современной версии танка A2.

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