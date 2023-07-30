Пентагон закупит терминалы Starlink для ВСУ

Министерство обороны США закупит для Вооруженных сил Украины 400-500 станций спутникового интернета Starlinkс пакетом услуг, сообщила в субботу, 29 июля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники. Сделку одобрил в июне глава американского Минобороны США Ллойд Остин.

По информации источников издания, условия контракта предполагают, что Пентагон сможет контролировать настройки интернет-сигнала Starlink, чтобы самостоятельно определять территории, на которых будут действовать "ключевые функции" терминалов, необходимые для "выполнения определенных задач".

New York Times допускает, что решение американского оборонного ведомства о закупке терминалов принято, чтобы обеспечить Украину терминалами без опасения, что владелец Starlink Илон Маск сможет отключить устройства спутниковой связи или ограничить их работу.

Администрация США - один из крупнейших клиентов компании Илона Маска SpaceX. Вашингтон использует ракеты SpaceX для миссий НАСА и запуска военных спутников наблюдения. По словам источника New York Times, высокопоставленные представители Пентагона пытались урегулировать вопросы, связанные с использованием терминалов Starlink в Украине. Министерство обороны США подтвердило, что заключает контракты со Starlink, но отказалось от подробностей, сославшись на "стратегически важный характер этих систем".

Илон Маск контролирует работу Starlink в Украине

В 2022 году Илон Маск отказался включить Starlink в районе Крыма Фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Ранее NYT сообщала, что в 2022 году Илон Маск отказался исполнить просьбу украинских военных включить спутниковый интернет Starlink в районе аннексированного Россией Крыма. Издание указывало, что ВСУ собирались провести в Черном море спецоперацию по уничтожению кораблей РФ с помощью морского дрона, но после отказа Маска им пришлось поменять стратегию боевых действий. Позже Маск заявил, что не хочет, чтобы Starlink использовался для дальних ударов беспилотников.

В начале 2023 года стало известно, что компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink таким образом, чтобы ВСУ не смогли использовать их для управления дронами в ходе боевых действий. Илон Маск объяснил это нежеланием позволить украинским военным применять системы в наступательных целях, так как не хочет "эскалации и третьей мировой войны".

В то же время во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, в ходе которого был отвоеван Херсон, украинские военные обратились к Илону Маску с просьбой восстановить интернет-связь в тех районах, где наступала армия. По словам министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова, тогда компания SpaceX отреагировала "очень оперативно".

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