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Пентагон закупит терминалы Starlink для ВСУ

Марина Барановская
17 мин. назад

Минобороны США планирует закупить станции спутниковой связи Starlink для армии Украины. Условия сделки предполагают, что Пентагон сможет определять территории действия терминалов.

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Системы спутниковой связи Starlink
Системы спутниковой связи StarlinkФото: La Nacion/ZUMA Press/picture alliance

Министерство обороны США закупит для Вооруженных сил Украины 400-500 станций спутникового интернета Starlinkс пакетом услуг, сообщила в субботу, 29 июля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники. Сделку одобрил в июне глава американского Минобороны США Ллойд Остин.

По информации источников издания, условия контракта предполагают, что Пентагон сможет контролировать настройки интернет-сигнала Starlink, чтобы самостоятельно определять территории, на которых будут действовать "ключевые функции" терминалов, необходимые для "выполнения определенных задач".

New York Times допускает, что решение американского оборонного ведомства о закупке терминалов принято, чтобы обеспечить Украину терминалами без опасения, что владелец Starlink Илон Маск сможет отключить устройства спутниковой связи или ограничить их работу.

Администрация США - один из крупнейших клиентов компании Илона Маска SpaceX. Вашингтон использует ракеты SpaceX для миссий НАСА и запуска военных спутников наблюдения. По словам источника New York Times, высокопоставленные представители Пентагона пытались урегулировать вопросы, связанные с использованием терминалов Starlink в Украине. Министерство обороны США подтвердило, что заключает контракты со Starlink, но отказалось от подробностей, сославшись на "стратегически важный характер этих систем".

Илон Маск контролирует работу Starlink в Украине

Владелец компании Starlink Илон Маск
В 2022 году Илон Маск отказался включить Starlink в районе КрымаФото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Ранее NYT сообщала, что в 2022 году Илон Маск отказался исполнить просьбу украинских военных включить спутниковый интернет Starlink в районе аннексированного Россией Крыма. Издание указывало, что ВСУ собирались провести в Черном море спецоперацию по уничтожению кораблей РФ с помощью морского дрона, но после отказа Маска им пришлось поменять стратегию боевых действий. Позже Маск заявил, что не хочет, чтобы Starlink использовался для дальних ударов беспилотников.

В начале 2023 года стало известно, что компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink таким образом, чтобы ВСУ не смогли использовать их для управления дронами в ходе боевых действий. Илон Маск объяснил это нежеланием позволить украинским военным применять системы в наступательных целях, так как не хочет "эскалации и третьей мировой войны".

В то же время во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, в ходе которого был отвоеван Херсон, украинские военные обратились к Илону Маску с просьбой восстановить интернет-связь в тех районах, где наступала армия. По словам министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова, тогда компания SpaceX отреагировала "очень оперативно".

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Elon Musk’s Unmatched Power in the Stars

Материал New York Times o системах Starlink в Украине
www.nytimes.com
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