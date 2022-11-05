CNN: В Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink

В Украине в конце октября отключились 1300 терминалов Starlink, обеспечивающих ВСУ спутниковой связью и позволяющих, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками. Как сообщил американский телеканал CNN в пятницу, 4 ноября, причиной стали проблемы с финансированием этих терминалов, предоставленных Киеву компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX.

По сведениям телеканала, отключение произошло 24 октября и стало "огромной проблемой для украинских военных".

Между тем издание The Finanсial Times писало об отключениях терминалов Starlink в Украине еще 7 октября.

"Мирный план" Маска по Украине

3 октября Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины и назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать деэскалации: новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Признание Крыма частью России, "как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Гарантированное снабжение Крыма пресной водой и нейтральный статус для Украины.

В Киеве тогда скептически восприняли такой "мирный план", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал нецензурно, написав Маску: "Иди на…"

Проблема с оплатой терминалов Starlink

7 октября американский предприниматель заявил в Twitter, что лишь малая часть из 20 000 терминалов Starlink, переданных Киеву, была оплачена, а сама операция по их предоставлению Украине уже обошлась SpaceX в 80 млн долларов. До конца года стоимость этих услуг превысит 100 млн долларов, указал он.

Неделей позже, 14 октября, телеканал CNN сообщил со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы, что еще в сентябре директор по государственным продажам SpaceX направил в Пентагон письмо с указанием, что компания потратила около 100 млн долларов на финансирование работы терминалов Starlink в Украине и больше не может позволить себе нести эти расходы. Американскому оборонному ведомству предлагалось взять на себя на себя ежемесячные платежи, исчисляемые десятками миллионов долларов.

До конца 2022 года стоимость правительственного и военного использования системы спутниковой связи Starlink в Украине, по подсчетам SpaceX, должна была составить свыше 120 млн долларов. Стоимость услуг Starlink в последующие 12 месяцев оценивалась примерно в 400 млн долларов.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорилось в соответствующем письме, которое цитировал CNN.

Сам Илон Маск, комментируя 14 октября в Twitter дискуссию вокруг этого сообщения, а также недавнее послание Андрея Мельника в свой адрес, написал: "Мы всего лишь следуем его рекомендации".

Однако уже на следующий день, 15 октября, предприниматель поменял свое решение. "К черту…. Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать правительство Украины", - написал он в Twitter.

Переговоры SpacerX с Пентагоном об оплате терминалов Starlink

Между тем, как передал телеканал CNN 4 ноября, переговоры между компанией SpaceX и Пентагоном относительно финансирования терминалов Starlink в Украине продолжаются до сих пор. "Переговоры активно идут. Каждый в нашем министерстве знает, что мы заплатим за них (терминалы Starlink. - Ред.)", - цитируют журналисты высокопоставленный источник в Пентагоне. По словам собеседника CNN, оборонное ведомство США хочет получить от Маска свидетельство о взятых на себя обязательствах в письменном виде: "потому что мы опасаемся, что он передумает".

К моменту публикации материала DW официальных комментариев Илон Маск, компания SpaceX и правительство Украины на тему обсуждения оплаты терминалов Starlink не предоставили.

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