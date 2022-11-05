  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Терминал Starlink в Изюме, сентябрь 2022 года
Терминал Starlink в ИзюмеФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

CNN: В Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink

Александра Иванова
50 мин. назад

Причиной отключения терминалов Starlink, обеспечивающих ВСУ спутниковой связью, стали проблемы с финансированием, сообщает телеканал CNN.

https://p.dw.com/p/4J6lN

В Украине в конце октября отключились 1300 терминалов Starlink, обеспечивающих ВСУ спутниковой связью и позволяющих, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками. Как сообщил американский телеканал CNN в пятницу, 4 ноября, причиной стали проблемы с финансированием этих терминалов, предоставленных Киеву компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX.

По сведениям телеканала, отключение произошло 24 октября и стало "огромной проблемой для украинских военных".

Между тем издание The Finanсial Times писало об отключениях терминалов Starlink в Украине еще 7 октября.

"Мирный план" Маска по Украине

3 октября Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины и назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать деэскалации: новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Признание Крыма частью России, "как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Гарантированное снабжение Крыма пресной водой и нейтральный статус для Украины.

В Киеве тогда скептически восприняли такой "мирный план", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал нецензурно, написав Маску: "Иди на…"

Проблема с оплатой терминалов Starlink

7 октября американский предприниматель заявил в Twitter, что лишь малая часть из 20 000 терминалов Starlink, переданных Киеву, была оплачена, а сама операция по их предоставлению Украине уже обошлась SpaceX в 80 млн долларов. До конца года стоимость этих услуг превысит 100 млн долларов, указал он.

Неделей позже, 14 октября, телеканал CNN сообщил со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы, что еще в сентябре директор по государственным продажам SpaceX направил в Пентагон письмо с указанием, что компания потратила около 100 млн долларов на финансирование работы терминалов Starlink в Украине и больше не может позволить себе нести эти расходы. Американскому оборонному ведомству предлагалось взять на себя на себя ежемесячные платежи, исчисляемые десятками миллионов долларов.

До конца 2022 года стоимость правительственного и военного использования системы спутниковой связи Starlink в Украине, по подсчетам SpaceX, должна была составить свыше 120 млн долларов. Стоимость услуг Starlink в последующие 12 месяцев оценивалась примерно в 400 млн долларов.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорилось в соответствующем письме, которое цитировал CNN.

Сам Илон Маск, комментируя 14 октября в Twitter дискуссию вокруг этого сообщения, а также недавнее послание Андрея Мельника в свой адрес, написал: "Мы всего лишь следуем его рекомендации".

Однако уже на следующий день, 15 октября, предприниматель поменял свое решение. "К черту…. Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать правительство Украины", - написал он в Twitter.

Переговоры SpacerX с Пентагоном об оплате терминалов Starlink

Между тем, как передал телеканал CNN 4 ноября, переговоры между компанией SpaceX и Пентагоном относительно финансирования терминалов Starlink в Украине продолжаются до сих пор. "Переговоры активно идут. Каждый в нашем министерстве знает, что мы заплатим за них (терминалы Starlink. - Ред.)",  - цитируют журналисты высокопоставленный источник в Пентагоне. По словам собеседника CNN, оборонное ведомство США хочет получить от Маска свидетельство о взятых на себя  обязательствах в письменном виде: "потому что мы опасаемся, что он передумает".

К моменту публикации материала DW официальных комментариев Илон Маск, компания SpaceX и правительство Украины на тему обсуждения оплаты терминалов Starlink не предоставили.

Смотрите также:

Условия труда на Tesla: что ожидает сотрудников в ФРГ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
Политика11 октября 2021 г.02:10 мин.
external

Новая атака на Киев, миллионы без воды и света: зачем Путин терроризирует украинцев? DW Новости (31.10.2022)

Новая атака на Киев, миллионы без воды и света: зачем Путин терроризирует украинцев? DW Новости (31.10.2022)

Без света и воды остались 31 октября миллионы жителей Киева и других регионов Украины. Утром Россия провела новый и самый массированный с 10 октября ракетный обстрел украинской территории. Накануне в субботу российский Черноморский флот в Севастополе подвергся атаке дронов как с воздуха, так и с моря. В Москве заявили о причастности к этому ВСУ.
31 октября 2022 г.31:58 мин.

Статья газеты The Financial Times об отключениях терминалов Starlink в Украине

Ukrainian forces report Starlink outages during push against Russia
www.ft.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Беспилотный летательный аппарат в небе над Украиной

Иран признал поставки беспилотников в Россию

Технологии6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Политика22 ч. назад
Наручные часы Corum

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Общество12 ч. назад
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура23 ч. назад
Девушка на дороге рядом с машинами во время акции протеста в Иране

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Правосудие и закон23 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Потолок цен на нефть. Бунт мобилизованных.

Потолок цен на нефть. Бунт мобилизованных.

Экономика и бизнес4 ноября 2022 г.59:30 мин.
Карикатура DW. Полицейский стоит на фоне рекламного щита с надписью "День народного единства 4 ноября" и подзывает проходящего мимо мужчину со словами: "Гражданин, подойдите для единения".

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

Общество4 ноября 2022 г.
На главную страницу