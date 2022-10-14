  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Основатель компании SpaceX Илон Маск
Основатель компании SpaceX Илон МаскФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

SpaceX отказывается финансировать сервис Stralink в Украине

Анна Неверова
27 мин. назад

Компания SpaceX предложила Пентагону перенять финансирование использования Украиной спутниковой системы. До конца года они, по оценке SpaceX, составят 120 млн долларов.

https://www.dw.com/ru/kompania-ilona-maska-otkazyvaetsa-finansirovat-servis-starlink-v-ukraine/a-63437582

Компания Илона Маска SpaceX просит Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink, сообщил в пятницу, 14 октября, американский телеканал CNN. До конца нынешнего года они, по подсчетам SpaceX, составят свыше 120 млн долларов. Стоимость услуг Starlink в последующие 12 месяцев оценивается примерно в 400 млн долларов. "Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в соответствующем письме директора по государственным продажам SpaceX, которое цитирует CNN.

Среди документов, отправленных компанией SpaceX в Пентагон и оказавшихся в распоряжении телеканала, имеется также запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем содержится просьба предоставить еще около 8000 терминалов Starlink. Письмо SpaceX о невозможности финансирования спутниковой системы, как отмечает CNN, появилось на фоне недавних сообщений о масштабных перебоях в работе Starlink в ходе контрнаступления ВСУ.

SpaceX направила на Starlink в Украине 80 млн долларов

На сегодняшний день SpaceX передала Украине около 20 тысяч единиц Starlink. Илон Маск сообщил ранее, что операция уже обошлась его компании в 80 млн долларов. Терминалы Starlink дают доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе не доступен, и позволяют украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками.

В начале октября Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины. В частности, американский миллиардер назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать деэскалации: новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Признание Крыма частью России, "как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Гарантированное снабжение Крыма пресной водой и нейтральный статус для Украины. Возникшие позднее слухи об общении с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине бизнесмен опроверг.

Смотрите также: 

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский: РФ использует мобилизованных как пушечное мясо

Конфликты
42 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Валентин Стефанович

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

Общество
2 ч. назад
Дозиметр в руках солдата

Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

Закупили йод. Соседи Украины готовятся к ядерному удару?

Конфликты
2 ч. назад
Один из выживших в катастрофе рейса FAU 571 в Андах - Роберто Канесса

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Культура
12 ч. назад
Украинский солдат у груды разбитой военной техники, оставшейся в Лимане после ухода оттуда российских войск

Украинские города и села после российской оккупации

Украинские города и села после российской оккупации

Конфликты
14 ч. назад
17 фото
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Чего Путин ждет в Астане. Прилет в Белгород.

Конфликты
14 ч. назад
58:46 мин.
Карикатура - человек похожий на президента России Владимира Путина катит в гору большую букву "О", пытаясь догнать "убегающие" буквы "О" и "Н".

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Голосование в ООН по Украине, или Участь агрессора

Политика
16 ч. назад
На главную страницу