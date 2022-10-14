SpaceX отказывается финансировать сервис Stralink в Украине

Компания Илона Маска SpaceX просит Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink, сообщил в пятницу, 14 октября, американский телеканал CNN. До конца нынешнего года они, по подсчетам SpaceX, составят свыше 120 млн долларов. Стоимость услуг Starlink в последующие 12 месяцев оценивается примерно в 400 млн долларов. "Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в соответствующем письме директора по государственным продажам SpaceX, которое цитирует CNN.

Среди документов, отправленных компанией SpaceX в Пентагон и оказавшихся в распоряжении телеканала, имеется также запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем содержится просьба предоставить еще около 8000 терминалов Starlink. Письмо SpaceX о невозможности финансирования спутниковой системы, как отмечает CNN, появилось на фоне недавних сообщений о масштабных перебоях в работе Starlink в ходе контрнаступления ВСУ.

SpaceX направила на Starlink в Украине 80 млн долларов

На сегодняшний день SpaceX передала Украине около 20 тысяч единиц Starlink. Илон Маск сообщил ранее, что операция уже обошлась его компании в 80 млн долларов. Терминалы Starlink дают доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе не доступен, и позволяют украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками.

В начале октября Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины. В частности, американский миллиардер назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать деэскалации: новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Признание Крыма частью России, "как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Гарантированное снабжение Крыма пресной водой и нейтральный статус для Украины. Возникшие позднее слухи об общении с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине бизнесмен опроверг.

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