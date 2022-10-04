Илон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке

1 ч. назад 1 ч. назад

Основатель компании Tesla Илон Маск предложил свой вариант окончания войны России с Украиной. От идеи отдать Крым РФ закачался не только "Твиттер", но и акции Tesla.