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Карикатура: логотип "Твиттера" показывает на Илона Маска и говорит: "Ну вы слышали, что он сморозил?"
Фото: DW
ПолитикаУкраина

Илон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке

1 ч. назад

Основатель компании Tesla Илон Маск предложил свой вариант окончания войны России с Украиной. От идеи отдать Крым РФ закачался не только "Твиттер", но и акции Tesla.

https://www.dw.com/ru/ilon-mask-vyskazalsa-o-vojne-v-ukraine-tvitter-v-soke/a-63328609

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