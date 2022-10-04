Илон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке

Фото: DWПолитикаУкраинаИлон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке1 ч. назад1 ч. назадОснователь компании Tesla Илон Маск предложил свой вариант окончания войны России с Украиной. От идеи отдать Крым РФ закачался не только "Твиттер", но и акции Tesla.https://www.dw.com/ru/ilon-mask-vyskazalsa-o-vojne-v-ukraine-tvitter-v-soke/a-63328609РекламаСмотрите также:Праздник военкома - "Заповедник", выпуск 233, 02.10.22To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video