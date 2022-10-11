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Оснвоатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Илон МаскФото: John Angelillo//UPI Photo/IMAGO
ОбществоСША

Илон Маск опроверг слухи об общении с Путиным по Украине

Александра Иванова
1 ч. назад

По словам американского миллиардера, с президентом России он разговаривал лишь однажды и это было 18 месяцев назад. Темой беседы был космос, пояснил Маск.

https://www.dw.com/ru/ilon-mask-oproverg-sluhi-ob-obsenii-s-putinym-po-ukraine/a-63409742

Американский миллиардер Илон Маск во вторник, 11 октября, опроверг сообщения о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией своего резонансного твита о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Нет, это не так", - заявил основатель компаний Tesla и SpaceX в ответ на просьбу одного из пользователей Twitter подтвердить или опровергнуть информацию, появившуюся в онлайн-издании Vice.

По словам Маска, он общался с президентом РФ лишь однажды, 18 месяцев назад, и темой разговора при этом был космос.

Идеи Маска по поводу перемирия между Россией и Украиной

Илон Маск 3 октября изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины и назвал возможные пути достижения перемирия.

В частности, предприниматель высказал мнение, что если под угрозой окажется аннексированный Крым, то Россия начнет всеобщую мобилизацию населения, которая приведет к тому, что "(число. - Ред.) смертей с обеих сторон окажется катастрофическим". В то же время Маск отметил, что население России в три раза превышает украинское, так что победа Украины в случае "тотальной войны" является маловероятной. "Если вам важен народ Украины, ищите пути достижения мира", - призвал он.

При этом Маск назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать деэскалации: новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Признание Крыма частью России, "как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Гарантированное снабжение Крыма пресной водой и нейтральный статус для Украины.

Читателям своего микроблога Маск предложил проголосовать за или против предложенного им мирного плана, добавив, что "в итоге, весьма вероятно, все так и закончится (принятием названных им пунктов мирного урегулирования. - Ред.) - вопрос в том, сколько людей к тому времени погибнут".

Реакции на предложения Маска по Украине

К вечеру 11 октября было отдано свыше 2,7 млн голосов. При этом 40,9 процента пользователей поддержали предложения Маска, а 59,1 процента выступили против них.

В Киеве отнеслись к идеям американского миллиардера по мирному урегулированию в войне с Россией скептически, а освобожденный от должности посла Украины в Германии Андрей Мельник, который должен отправиться на родину в середине октября, отреагировал нецензурно, назвав это очень дипломатичным ответом" Маску.

Помощь Илона Маска Украине

Непосредственно после начала войны РФ против Украины, в феврале 2022 года, Илон Маск бесплатно предоставил Киеву терминалы спутникового интернета Starlink.

Они дают доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе не доступен, и позволяют украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками.

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