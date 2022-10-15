Маск обещает помощь Киеву и другие события 234-го дня войны

Илон Маск согласился бесплатно предоставлять Украине услуги Starlink. США предоставляют Киеву помощь еще на 725 млн долларов. В Херсоне убит дирижер. В освобожденных городах обнаруживают тела убитых жителей.

На 234-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в субботу, 15 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Воздушная тревога по всей Украине, кроме Крыма

В субботу утром в связи с опасностью ракетных ударов была объявлена воздушная тревога на всей материковой части Украины.

В результате ночного обстрела Киевской области поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в "Укрэнерго". Согласно заявлению оператора, речь идет о "тяжелых разрушениях", из-за чего в Киеве и центральном регионе возможны аварийные отключения.

Обломок иранского дрона "Шахед" ("Герань-2") Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance

По данным властей Запорожья, ночью и утром российские силы нанесли по городу четыре удара иранскими дронами-камикадзе, также были выпущены десять ракет С-300. Частично разрушены несколько объектов энергетической и промышленной инфраструктуры, поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка.

Сообщается также о ракетных ударах и атаках иранскими боевыми дронами в районе Кривого Рога и Никополя.

ISW: ВСУ продолжает контратаку под Харьковом и Херсоном

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать позиции оккупантов в Харьковской и Херсонской областях.

Замглавы оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ "попытались начать наступление в районе Дудчан-Берислава". Он снова посоветовал местным жителям "воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию".

Россияне, в свою очередь, пытаются проводить атаки под Донецком, указывает ISW.

Так, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки российских войск в Донецкой области, сообщается в оперативной сводке Генштаба украинской армии. Также, по данным Генштаба, нанесены удары по четырем пунктам управления противника и 15 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян.

Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что немецкий ЗРК IRIS-TSLM уже задействован в боевых действиях в Украине. Он отметил, что ВСУ имеют в своем арсенале модификацию комплекса, которой пока нет ни у одной другой армии мира, в том числе бундесвера. "Эта система уже работает в вооруженных силах, где-то на южном направлении", - сообщил Игнат.

Устранение последствий ударов по электростанциям

Энергетики в Донецкой области продолжают работу по устранению последствий российских обстрелов - за 14 октября они вернули электричество в 9 населенных пунктов области, что обеспечило электроэнергией 5930 семей, указывает ДТЭК "Донецкие электросети" в своем отчете. Без электроэнергии из-за обстрелов остаются 85 населенных пунктов региона.

К вечеру энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с энергоснабжением в Киеве. Об этом сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко.

Жителей Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов, которые, предположительно, будут раздаваться в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Как пояснила местная ОВА, в этих местах началась плановая работа саперов, поэтому взрывы возможны при разминировании и обезвреживании предметов.

В освобожденных городах обнаруживают тела убитых

В освобожденном населенном пункте Казачья Лопань в Харьковской области найдены тела мужчин со следами пыток, сообщает национальная полиция Украины. По данным ведомства, двое местных жителей погибли в апреле 2022 года, когда Казачья Лопань была оккупирована войсками РФ. Правоохранители сообщают о следах пыток на телах погибших - "повреждения костей черепа, переломы челюсти и ребер". Следствstarие считает, что мужчины находились в плену у российских войск, после чего были убиты и похоронены на местном кладбище. Их личности устанавливают.

В освобожденном Лимане также найдены тела еще шести местных жителей, убитых во время оккупации города российскими войсками, сообщил глава Донецкой администрации Павел Кириленко.

В Херсоне убит дирижер

Херсонская областная прокуратура начала расследование после сообщений об убийстве главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Юрия Керпатенко. Об убийстве дирижера, который работал в Херсонской областной филармонии и остался в городе во время оккупации, сообщила журналистка Елена Ванина. По ее словам, Керпатенко отказался сотрудничать с оккупационными властями, и его застрелили в собственном доме.

Оккупационная "администрация" Крыма начала подготовку к эвакуации расположенных на полуострове музеев. "На временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев, - говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. - В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию РФ) эвакуации". По информации Генштаба, первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

Жители аннексированного Крыма опубликовали несколько фото и видео с работой ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что средства ПВО работают в "тренировочном режиме".

На Крымском мосту завершена часть ремонтных работ - специалисты "закончили работы на левой части моста", написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Белорусское Минобороны заявило, что ночью в Беларусь прибыли первые эшелоны с подразделениями российских войск, входящими в состав "региональной группировки".

В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе, попавшей под обстрел.

Мобилизация в России

Объявленное Путиным окончание мобилизации в России "примерно через две недели", вероятно, связано с тем, что 1 ноября в стране начнется осенний призыв, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). "Мобилизация в России ложится тяжелым бременем на бюрократию российских военных комиссариатов, которые контролируют полугодовой призывной цикл", - констатирует ISW. Приостановка или прекращение мобилизации - вынужденная мера, призванная высвободить бюрократические ресурсы для ежегодного призыва на военную службу, считают аналитики.

Путин может рассчитывать, что мобилизованные мужчины будут "затыкать бреши на линии фронта России" достаточно долго, чтобы осенние призывники прошли некоторую подготовку и сформировали дополнительные подразделения для повышения боевой мощи России в 2023 году, предполагает ISW.

Четверо мобилизованных жителей города Минусинска Красноярского края погибли в Херсонской области 5 и 7 октября, сообщили местные издания, ссылаясь на родственников призванных. Мужчины отправились на учебу в Омск 26 сентября, а уже через неделю оказались на передовой.

Жительницы Санкт-Петербурга продолжают сообщать о попытках вручить им повестки, несмотря на заверения властей о том, что мобилизация касается только мужчин. О случаях попыток вручения повесток пишет "Фонтанка".

Росгвардия усилила охрану военкоматов в РФ из-за поджогов

Росгвардия увеличила штат охраны военкоматов в городах России в связи с участившимися попытками их поджогов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. "В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - указал политик. По его словам, "уже имели место задержания злоумышленников с поличным".

В Приморье найден мертвым военный комиссар Партизанского городского округа Роман Малык. О смерти сообщила окружная администрация, официальная причина - остановка сердца. При этом Telegram-канал Amur Mash пишет, что тело Малыка нашли вечером около забора на одной из городских улиц. По данным канала, полиция рассматривает в качестве версий убийство и суицид.

Владельцы московских гостиниц и хостелов стали получать от властей обращения с требованием содействовать в поиске уклонистов, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В качестве подтверждения этого Ступин опубликовал фото двух документов. В одном из них, датированном 11 октября, администрация района Филевский парк требует владельцев гостиниц предоставлять данные о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет. Другой документ - "удостоверение", якобы выданное военкоматом Тверского района Москвы и требующее "оказывать помощь" его предъявителю в выполнении "обязанностей по мобилизации".

Проблемы российского ВПК

Российская армия потеряла 6000 единиц техники с начала войны в Украине, а боеприпасы расходуются с такой скоростью, что их невозможно восполнять, говорится в рассекреченном отчете Белого дома, с которым ознакомилась газета The New York Times. Кроме того, Россия еще в мае начала сталкиваться с нехваткой танков, дизельных двигателей, вертолетных и самолетных двигателей, говорится в отчете. У Москвы возникли проблемы и с выполнением оборонных заказов других государств.

Вашингтон пытается определить, какие технологии могут стать "узким местом" для российской промышленности и нехватка каких из них сильно ударит по возобновлению запасов, рассказал NYT высокопоставленный чиновник Белого дома. Речь идет не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о более простых деталях. Например, из-за нехватки подшипников возникли проблемы с производством и ремонтом танков, самолетов, подводных лодок и другой техники, говорится в отчете.

Также, по словам замминистра финансов США Уолли Адейомо, у России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для ее ВПК. Адейомо указал, что приостановить производство из-за отсутствия критически важных зарубежных технологий были вынуждены два крупнейших российских производителя микроэлектроники, но не уточнил, о каких компаниях идет речь.

Помощь Украине

Илон Маск пообещал продолжить бесплатно предоставлять Украине услуги спутников Starlink. "Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - написал миллиардер в Twitter. Ранее SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование использования Starlink в Украине. Маск говорил, что Starlink теряла около 20 млн долларов в месяц, обеспечивая работу сервиса.

Президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 725 млн долларов. Эти деньги будут израсходованы на продукцию оборонного назначения, услуги министерства обороны, а также на военное образование и военную подготовку, говорится в сообщении Белого дома.

Эр-Рияд перечислит Украине 400 млн долларов в качестве гуманитарной помощи, передает саудовское государственное новостное агентство SPA.

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