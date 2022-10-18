  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Владелец компании SpaceX Илон Маск
Владелец компании SpaceX Илон МаскФото: Susan Walsh/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Маск заявил, что отозвал запрос на оплату Starlink в Украине

Даниил Сотников
27 мин. назад

Владелец компании SpaceX Илон Маск, обещавший бесплатно поставлять Украине терминалы Starlink, утверждает, что отозвал запрос Пентагону на их оплату.

https://p.dw.com/p/4ILrJ

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что отозвал адресованную министерству обороны США просьбу оплатить работу терминалов Starlink в Украине. "SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование. Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание", - написал Маск в микроблоге Twitter в понедельник, 17 октября, в ответ на твит издания Politico со статьей, посвященной обсуждению Пентагоном и ЕС ситуации с оплатой Starlink в Украине.

Маск просил Пентагон взять на себя расходы на Starlink в Украине

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink в Украине, пояснив, что больше не может позволить себе это с финансовой точки зрения. Компания оценила расходы более чем в 120 млн долларов до конца года и в около 400 млн долларов в течение 2023 года, сообщил американский телеканал CNN.

"Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы на Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода", - подчеркнул в письме директор по государственным закупкам SpaceX. Среди документов, отправленных компанией SpaceX в Пентагон и оказавшихся в распоряжении CNN, есть просьба главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного предоставить еще около 8000 терминалов Starlink.

По данным SpaceX, на которые ссылался телеканал, порядка 85 процентов из 20 тысяч терминалов в Украине были оплачены или частично оплачены такими странами, как США, Великобритания и Польша, или другими организациями.

Пентагон изучает возможность оплаты Starlink

По словам источников Politico, Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink из фонда, который используется для поставок оружия и оборудования Киеву. Однако 15 октября Илон Маск сообщил, что компания продолжит безвозмездно поставлять Starlink Украине.

"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - написал Маск.

В начале октября газета Financial Times сообщила о сбоях в работе Starlink на поле боя, которые, по словам высокопоставленных украинских источников FT и военнослужащих, привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели. Собеседники издания отмечали "огромную роль систем связи Маска на поле боя". Предприниматель заявил, что российские войска "пытаются убить" систему спутникового интернета Starlink - единственный способ связи на тех территориях Украины, где идут боевые действия.

Смотрите также:

Украинская армия на южном и восточном фронтах

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Илон Маск и надпись Starlink (фото из архива)

Илон Маск: Россия "пытается убить" Starlink в Украине

Илон Маск: Россия "пытается убить" Starlink в Украине

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что Россия пытается разрушить единственную систему связи, работающую в зоне боевых действий в Украине.
Политика
15 октября 2022 г.
Карикатура - "основатель компании SpaceX, предоставляющей сервис Starlink, Элон Маск" убегает по поверхности Земли от летящих к нему из космоса спутников-ноутбуков.

Маск больше не хочет финансировать Starlink для Украины. Почему?

Маск больше не хочет финансировать Starlink для Украины. Почему?

Компания Илона Маска SpaceX, обеспечивающая работу интернет-сервиса Starlink, может лишить Украину бесплатного доступа к этой спутниковой системе. Что стало тому причиной? Карикатура DW.
Политика
14 октября 2022 г.
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Как работает система спутникового интернета Starlink Илона Маска

Как работает система спутникового интернета Starlink Илона Маска

Быстрый интернет в любой точке Земли - звучит многообещающе. Но как устроена глобальная система Starlink? И почему спутниковый интернет от SpaceX Илона Маска вызывает столько споров?
Цифровые технологии
14 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Украины и Эстонии на одной из центральных площадей Таллинна

Парламент Эстонии объявил режим в России террористическим

Конфликты
16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура на тему возможного полного запрет а "пропаганды ЛГБТ" в России. За столом сидят Свинка Пеппа и "депутат "Единой России" Александр Хинштейн". Свинке в лицо светит настольная лампа, как на допросе. "В глаза смотреть!" - говорит ей "Хинштейн".

Свинка Пеппа и другие: где власти РФ ищут пропаганду ЛГБТ?

Свинка Пеппа и другие: где власти РФ ищут пропаганду ЛГБТ?

Многообразие
9 мин. назад
Алесь Беляцкий

В каких условиях сидит в СИЗО нобелевский лауреат Беляцкий

В каких условиях сидит в СИЗО нобелевский лауреат Беляцкий

Общество
2 ч. назад
Демонстрация против энергетической политики правительства Германии и отказа вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2" в Шверине, 2022 год

РФ для ФРГ не угроза? Что думают немцы о внешней политике

РФ для ФРГ не угроза? Что думают немцы о внешней политике

Политика
21 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака дронов в Киеве. DW Новости Шоу

Атака дронов в Киеве. DW Новости Шоу

Конфликты
23 ч. назад
59:41 мин.
Презентация модели ET7 компании Nio на выставке Auto Shanghai 2021

Электромобили из Китая едут завоевывать авторынок Европы

Электромобили из Китая едут завоевывать авторынок Европы

Автомобили и транспорт
1 ч. назад
Пустой стенд "Газпрома" на промышленной выставке в Москве

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

Экономика и бизнес
21 ч. назад
На главную страницу