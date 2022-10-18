Маск заявил, что отозвал запрос на оплату Starlink в Украине

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что отозвал адресованную министерству обороны США просьбу оплатить работу терминалов Starlink в Украине. "SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование. Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание", - написал Маск в микроблоге Twitter в понедельник, 17 октября, в ответ на твит издания Politico со статьей, посвященной обсуждению Пентагоном и ЕС ситуации с оплатой Starlink в Украине.

Маск просил Пентагон взять на себя расходы на Starlink в Украине

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой о финансировании работы терминалов Starlink в Украине, пояснив, что больше не может позволить себе это с финансовой точки зрения. Компания оценила расходы более чем в 120 млн долларов до конца года и в около 400 млн долларов в течение 2023 года, сообщил американский телеканал CNN.

"Мы не в состоянии в дальнейшем поставлять терминалы на Украину или финансировать работу поставленных терминалов в течение неопределенного периода", - подчеркнул в письме директор по государственным закупкам SpaceX. Среди документов, отправленных компанией SpaceX в Пентагон и оказавшихся в распоряжении CNN, есть просьба главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного предоставить еще около 8000 терминалов Starlink.

По данным SpaceX, на которые ссылался телеканал, порядка 85 процентов из 20 тысяч терминалов в Украине были оплачены или частично оплачены такими странами, как США, Великобритания и Польша, или другими организациями.

Пентагон изучает возможность оплаты Starlink

По словам источников Politico, Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink из фонда, который используется для поставок оружия и оборудования Киеву. Однако 15 октября Илон Маск сообщил, что компания продолжит безвозмездно поставлять Starlink Украине.

"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - написал Маск.

В начале октября газета Financial Times сообщила о сбоях в работе Starlink на поле боя, которые, по словам высокопоставленных украинских источников FT и военнослужащих, привели к "катастрофическим" потерям связи в последние недели. Собеседники издания отмечали "огромную роль систем связи Маска на поле боя". Предприниматель заявил, что российские войска "пытаются убить" систему спутникового интернета Starlink - единственный способ связи на тех территориях Украины, где идут боевые действия.

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