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Илон Маск и надпись Starlink (фото из архива)
Илон Маск выступает на Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне 29 июня 2021 годаФото: Joan Cros/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаСША

Илон Маск: Россия "пытается убить" Starlink в Украине

Анна Мельникова
1 ч. назад

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что Россия пытается разрушить единственную систему связи, работающую в зоне боевых действий в Украине.

https://www.dw.com/ru/ilon-mask-rossia-pytaetsa-ubit-starlink-v-ukraine/a-63451087

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что российские войска "пытаются убить" систему спутникового интернета Starlink - единственный способ связи на тех территориях Украины, где идут боевые действия. Об этом он написал в Twitter в субботу, 15 октября.

Маск в треде объясняет недавнее решение SpaceX отказаться от финансирования Starlink в Украине: компания теряла около 20 миллионов долларов в месяц, обеспечивая работу сервиса. Помимо затрат на запуск и обслуживание спутников, а также платежей по тарифам операторов связи, Starlink вынуждена защищаться от кибератак и попыток глушить сигнал. По словам Маска, использовать другие средства коммуникации на базе спутниковых сигналов - оптоволокно, телефонные линии, вышки сотовой связи - в зоне боевых действий невозможно, их уничтожили в ходе войны.

"Starlink - единственная система связи, которая все еще работает на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы обезопасить себя, SpaceX направила огромные ресурсы на защиту. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть", - заключил Маск.

SpaceX предложила Пентагону оплачивать Starlink для Украины

Компания SpaceX накануне обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование правительственного и военного использования Starlink в Украине. Компания предполагает, что расходы составят около 120 млн долларов до конца 2022 года и примерно 400 млн долларов в следующем. На текущий момент SpaceX потратила на помощь Украине 80 млн долларов, предоставив порядка 20 тысяч спутников Starlink.

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