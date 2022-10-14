Как работает спутниковый интернет Starlink Илона Маска

Быстрый интернет в любой точке Земли - звучит многообещающе. Но как устроена глобальная система Starlink? И почему спутниковый интернет от SpaceX Илона Маска вызывает столько споров?

Дальнейшее бесплатное функционирование в Украине глобальной системы Starlink, обеспечивающей высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в интернет и активно используемой, в том числе, и ВСУ, оказалось под вопросом. "Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме директора по государственным продажам SpaceX, направленном в Пентагон с предложением взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной Starlink.

Письмо SpaceX о невозможности финансирования спутникового интернета для Украины появилось на фоне недавних сообщений о масштабных перебоях в работе Starlink в ходе контрнаступления ВСУ и так называемых предложений Илона Маска по поводу того, как добиться мира между Москвой и Киевом.

Стоит напомнить, что с начала российского вторжения SpaceX передала Украине около 20 тысяч терминалов Starlink. С их помощью осуществляется доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе не доступен. Это позволяют украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками. Но как работает система Starlink? И почему спутниковый интернет от Илона Маска вызывает столько споров?

Для чего нужен Starlink?

Программа Starlink, которая изначально имела чисто гражданское предназначение, на самом деле создана для обеспечения доступа в интернет в удаленных от городов регионах, малонаселенных областях со слабо развитой инфраструктурой, а также на малых кораблях и островных территорях, находящихся на огромных водных просторах.

Она также может быть использована для передачи нецензурируемой информации людям, живуших при автократических режимах. Но вряд ли создателям Starlink приходило в голову, что ее услуги потребуются в зоне боевых действий в сердце Европы, после того как Россия в начале вторжения намеренно уничтожала электроснабжение и интернет-связь в Украине.

Из чего состоит Starlink?

Архитектура системы Starlink состоит из трех основных компонентов: группировки спутников на низких орбитах, сети наземных станций, а также пользовательских терминалов. Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов.

SpaceX намерена вывести на орбиту 42 тыс спутников Starlink Фото: Science Photo Library/imago images

Компания Илона Маска SpaceX на данный момент запустила на околоземную орбиту около 2300 спутников. Цель состоит в том, чтобы расширить сеть до 42 000 спутников. SpaceX уже подала соответствующую заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) США.

Для того чтобы иметь возможность использовать данные из Сети, необходим терминал на земле. Он самостоятельно настраивает приемную антенну, напоминающую телевизионную спутниковую тарелку, на доступный спутник, после чего устанавливается интернет-соединение.

Каковы преимущества Starlink?

Starlink не первая система, предлагаюшая спутниковый интернет, но у нее есть некоторые преимущества перед конкурентами, среди которых сравнительная простота в использовании. Кроме того, данные поступают непрерывно и с впечатляющей скоростью. Это связано с тем, что спутники Starlink вращаются вокруг Земли на высоте от 328 до 614 км, что гораздо ниже, чем у конкурентов.

Для сравнения - спутники компании Hughesnet вращаются вокруг Земли на геостационарной орбите (от 35 000 км). Соответственно, передача данных занимает примерно в десять раз больше времени, чем при использовании Starlink.

Стоит ли частным пользователям работать со Starlink?

Пока Starlink доступен только в отдельных регионах, включая часть США и Канады, Центральную и Южную Европу, часть Латинской Америки и юг Австралии. Другими словами, это не те области, для которых изначально предназначался спутниковый интернет.

Возможно, это связано с тем, что интернет от Starlink очень дорогой, один только ресивер стоит в США около 600 евро. А ежемесячная абонентская плата составляет 110 долларов. В этом отношении спутниковый интернет вряд ли стоит использовать в районах с хорошим или удовлетворительным покрытием Сети, например, в Европе. Если только вы не путешествуете много на яхте или кемпере (доме на колесах) и при этом нуждаетесь в постоянном доступе к высокоскоростному интернему.

Почему программа Starlink вызывает столько споров?

Быстрый интернет для всех и везде - звучит многообещающе. Но спутниковый интернет от Starlink является по многим причинам очень спорным проектом.

Во-первых, есть вопрос по поводу потери контроля. Даже предоставление услуг Starlink для Украины, включая поставку необходимых терминалов, было оформлено через Twitter как открытое соглашение между Илоном Маском и Михаилом Федоровым, украинским вице-премьером и министром цифровой трансформации - то есть без общественного обсуждения и контроля со стороны парламентов.

Приемный терминал Starlink в Одессе Фото: Nina Lyashonok/Ukrinform/abaca/picture alliance

А что произойдет, если частный проект Starlink будет впоследствии продан тому, кто больше заплатит, и окажется не в тех руках? Если в будущем тоталитарные государства смогут получить доступ к этой охватывающей всю Землю сети?

Во-вторых, вопрос космической безопасности. Илон Маск "захламляет" орбиту Земли своими частными спутниками. С тех пор как СССР в 1957 году запустил первый в истории искусственный спутник Земли, человечество неуклонно выводило на орбиту с каждым годом все больше и больше подобных объектов. По данным на сентябрь 2021 года, в космосе находилось 7890 аппаратов, принадлежащих разным странам. Планируется, что сеть Starlink будет состоять из 42 000 спутников - таким образом, на орбите станет очень тесно. Это создает опасность для других спутников, а также мешает астрономическим наблюдениям с Земли.

Уже сейчас спутники системы Starlink обвиняют в большинстве ЧП на орбите. Как только спутник автоматически изменяет свою траекторию, чтобы избежать возможного столкновения, это вызвает цепную реакцию, поскольку другим спутникам приходится реагировать на это.

Глава компании SpaceX Илон Маск Фото: Susan Walsh/AP/dpa/picture alliance

Сравнительно короткий срок службы спутников Starlink, которые выходят из строя примерно через пять лет, также является проблемой. Даже если они затем в основном сгорают при входе в плотные слои атмосферы Земли, необходимо постоянно запускать в космос новые, чтобы избежать разрывов в их сети.

В-третьих, вопрос монополизма. В настоящее время SpaceX активно использует свое доминирующее положение на рынке. Учитывая плотность размещения спутников этой компании, для ее конкурентов почти не осталось места, особенно на околоземных орбитах. Для реализации своих проектов им приходится забираться на более высокие орбиты, что не позволяет создать сеть обеспечения быстрым и надежным интернетом.

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