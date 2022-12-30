Украина получила из Польши новую партию Starlink

На 310-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 30 декабря (время московское).

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Окружение Владимира Путина испытывает "огромное разочарование", рассказал американскому изданию The Washington Post российский миллиардер, поддерживающий контакты с высокопоставленными чиновниками. По его словам, президент РФ "явно не знает, что делать". Как утверждает собеседник из числа российских чиновников, единственный план Путина, по-видимому, заключается в "постоянных попытках заставить Запад и Украину начать переговоры" о мире посредством авиаударов по критически важной инфраструктуре Украины и других угроз.

"Мы не знаем, что произойдет в будущем", - сказал изданию участник российских дипломатических кругов. По его словам, возможна новая волна мобилизации. Кроме того, собеседник The Washington Post ждет более серьезного ухудшения экономической ситуации в 2023 году.

Новая партия Starlink из Польши

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В Украину из Польши прибыла новая партия терминалов спутниковой системы Starlink, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Терминалы уже отправлены в пункты обогрева по всей стране, часть передана в поддержку энергетической и медицинской сфер, добавил он. "Это уже третья партия Starlink от Польши. Вместе с предыдущими - это около 20 тысяч терминалов", - подчеркнул министр.

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Элеватор в порту Одессы (фото из архива) Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

Балкер Neva доставил вторую партию украинской пшеницы в Сомали в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), сообщило украинское министерство инфраструктуры. По его данным, это уже третье судно с продовольствием, прибывшее в пункт назначения в рамках инициативы. "Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для длительного сотрудничества и борьбы с нехваткой продовольствия. Это наш вклад в восстановление безопасного и стабильного будущего", - отметил вице-премьер Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков. Расходы на логистику взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии, указали в Киеве.

Киев - об украинцах в российском плену

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В российском плену сейчас находятся 3392 украинских военнослужащих, еще 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Такие данные уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая привела изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Мы не знаем, что с ними (пропавшими без вести. - Ред.) произошло. Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников", - подчеркнула Вербицкая. По ее словам Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным.

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Российские войска нанесли удар по селу Катериновка в Харьковской области, заявил заместитель руководителя Офиса президента Урканы Кирилл Тимошенко. Два человека погибли, еще два получили ранения, отметил он. На месте работают экстренные службы. Кроме того, обстрелян город Купянск, один человек ранен, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. При этом в Катериновке, по словам Синегубова, погиб лишь один человек.

Глава МИД Кулеба: Украина - заложница Венгрии

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Украина стала заложницей венгерских властей в их борьбе за получение замороженных Евросоюзом средств, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседе с изданием Politico . "Венгрия играет в собственную игру. Она взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги", которые, как считает Будапешт, Брюссель должен венгерской стороне, объяснил глава украинского МИДа. ЕС 12 декабря заключил соглашение с Будапештом, преодолев вето последнего по ряду ключевых вопросов, в том числе по утверждению пакета финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. Но в обмен на снятие вето страны-члены Евросоюза согласились сократить с 7,5 до 6,3 млрд евро объем выплат Венгрии, замороженных из-за проблем с соблюдением принципов ЕС в сфере прав человека, отмечает издание.

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Беженцы из Украины в польском городе Пшемысль Фото: Monika Sieradzka/DW

За истекшие сутки пограничная служба Польши зафиксировала 27,2 тысячи человек, въехавших в страну из Украины. В то же время в обратном направлении границу пересекла 31 тысяча человек. С начала российского вторжения в Польшу въехали 8,78 млн человек из Украины, а в обратном направлении - почти 7 млн человек, сообщили польские пограничники.

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На территории Руднянского района Волгоградской области вновь зафиксировано падение с неба неопознанных объектов. Обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села, пишут издания "Волгоград онлайн" и "Блокнот Волгоград". По их данным, инцидент произошел накануне, место падения оцеплено экстренными службами. Ранее в декабре в пяти точках региона, уже были зафиксированы падения с неба неопознанных объектов, причем 19 декабря администрация Руднянского района указала, что они относятся к Минобороны России.

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В Белгородской области под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района, пишет губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Никто не пострадал, поврежден один частный жилой дом, а также линии электропередачи и газоснабжения, указал он.

Россия сократила число самолетов на аэродроме Энгельс после атак

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Россия после атак беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром Энгельс в Саратовской области существенно сократила количество боевых самолетов на этом объекте, пишет интернет-издание The Drive , проанализировав спутниковые снимки. Так, на фотографиях от 29 декабря на аэродроме видны лишь 11 бомбардировщиков, в то время как 29 ноября спутники зафиксировали наличие 26 машин. В то же время на снимках отсутствуют явные повреждения после атак дронов 26 и 29 декабря, указывают журналисты.

Хроника событий 30 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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