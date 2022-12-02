Запад не будет требовать от Зеленского переговоров с Путиным

Путин и Запад соревнуются - у кого крепче нервы. Кремль рассчитывает на слабость демократий, истощение украинцев и на то, что Запад заставит Зеленского начать с ним диалог, считает Константин Эггерт.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix via Zuma/picture alliance

Олаф Шольц звонит Владимиру Путину. Джо Байден заявляет, что готов к переговорам с Путиным, хотя и на определенных условиях. Американские издания регулярно сообщают о том, что эмиссары Вашингтона, прежде всего советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс, регулярно уговаривают Владимира Зеленского не отметать идею диалога с Москвой. Не сомневаюсь: так и есть. Возобновления контактов между Москвой и Киевом хотят многие, и в Вашингтоне, и в Брюсселе.

Единство ЕС и призрак Ирака

Лидеры западных стран утверждают: никаких переговоров за спиной или без согласия Киева никто вести не будет. Я в это верю. Поддержка Украины превратилась в исключительно важный, принципиальный элемент политики Соединенных Штатов и Европейского Союза. Причем для ЕС сохранение единой политики в связи с путинской войной едва ли не более важно, чем для США. Это единство было впервые достигнуто в 2014 году, после аннексии Крыма и начала российской агрессии на востоке Украины. Оно укрепилось после начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Я не раз слышал от европейских политиков и экспертов: это единство стало своего рода символом политической зрелости Евросоюза, его способности противостоять вызовам в сфере безопасности, быть глобальной политической силой.

Константин Эггерт

Однако опасений в европейских столицах и Вашингтоне становится все больше. Они связаны не столько с энергетическим кризисом (сегодня уже ясно - ЕС сможет с ним справиться этой зимой), сколько с настроениями граждан. Перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс в США в обеих партиях активно проявили себя изоляционисты, противники помощи Украине. Они играют на разочаровании американцев военными операциями за рубежом требуют "избежать второго Ирака", а также "тратить американские налоги на нужды самих американцев". И хотя демократам удалось удержать контроль над сенатом, в Белом доме не хотят, чтобы партия шла на выборы с еще одной затянувшейся войной "в резюме". Способность разрешать международные кризисы - одно из главных потенциальных преимуществ Байдена, если он окончательно примет решение попытаться переизбраться.

Чего ждут собеседники Путина

В ЕС разговоры о нарастающей "усталости" электората от противостояния Путину идут с лета, хотя никаких однозначных признаков этого пока нет. Что есть, так это энергетический кризис, растущие цены, перегретый рынок жилья в ряде стран-членов ЕС. Особенно в тех, которые принимают много беженцев из Украины. Какую роль эти факторы сыграют на выборах, приведут ли подъему левых и правых радикалов, пока неясно. Но рисковать элиты стран Евросоюза не хотят. Да и страх от путинских намеков на возможность использования ядерного оружия прошел не у всех. Равно как и опасения, что продолжающееся в результате российских обстрелов уничтожение украинской экономики и инфраструктуры приведет к увеличению потока беженцев.

Поэтому формально звонки Шольца или Макрона в Кремль ничего не меняют. Однако такие беседы без сомнения ведутся в надежде на то, что Путин изменит свою позицию и даст сигнал о готовности обсуждать войну.

Путин это понимает, потому что рассчитывает ровно на те же факторы, которые я перечислил раньше. Поэтому он продолжает стоять на своем: никаких переговоров с Зеленским, пока тот не объявит заранее об определенных уступках, прежде всего - территориальных.

"Стратегия" Кремля - максимальный урон Украине

Говорить сегодня о "стратегии" Кремля не приходится. Вся стратегия сводится, на мой взгляд, не столько к захвату новых территорий, сколько к нанесению максимального урона гражданской инфраструктуре Украины и запугиванию ее населения. С тем, чтобы именно оно начало требовать от Зеленского переговоров. Потому что если Зеленский хоть на какие-то контакты пойдет (пусть и через посредников), то в ЕС немедленно активизируются ушедшие ныне в полуподполье разнообразные "пониматели" Путина. Ведь если сам Зеленский начал говорить с Москвой, то почему нельзя другим? Ведь все только и исключительно ради мира и во избежание новых жертв?

Российский режим, по сути, играет с Украиной и Западом в игру "У кого крепче нервы?". Мобилизация убедила его в том, что пока никаких массовых протестов и антивоенного движения опасаться не приходится, а санкции, как известно из мировой практики, требуют длительного времени, чтобы их воздействие на экономику стало по-настоящему серьезным. Иранский опыт в Москве наверняка изучили. Поэтому в ближайшее время американцы и европейцы будут слышать оттуда только пропагандистскую ложь и угрозы. А от Зеленского в ответ на "уговоры о переговорах" получать отказ за отказом.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт - в Facebook , в Telegram .

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