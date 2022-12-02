  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин Фото: Kay Nietfeld/dpa/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Шольц по телефону призвал Путина вывести войска из Украины

Даниил Сотников
47 мин. назад

Канцлер Шольц осудил ракетные удары РФ по гражданским целям в Украине. Путин назвал назвал обстрелы "вынужденными и неизбежными".

https://p.dw.com/p/4KOAu

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент России Владимир Путин провели первый с середины сентября телефонный разговор, в ходе которого обсудили российские обстрелы гражданской инфраструктуры, поддержку Украины странами Запада, взрывы на "Северных потоках" и сделку об экспорте украинского зерна через порты в Черном море. Об этом сообщили в Берлине и Москве в пятницу, 2 декабря. 

"Часовая беседа была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям", - сообщило ведомство по печати и информации федерального правительства. Как отмечается, канцлер в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул "решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии". "Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры стран также обсудили продовольственную ситуацию в мире - "особенно напряженную в результате российской агрессивной войны". "Канцлер и Президент России договорились поддерживать контакт", - добавили в Берлине.

Путин назвал помощь Украине "деструктивной линией"

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Путин заявил канцлеру ФРГ, что "ракетные удары по определенным целям на территории Украины" являются "вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики".

Кроме того, Путин назвал "деструктивной" линию западных государств, оказывающих Киеву помощь вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. По мнению Москвы, "все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".

Путин также заявил о необходимости "транспарентного расследования" взрывов на "Северных потоках" с участием российских профильных структур. Кроме того, лидеры стран обсудили реализацию черноморской зерновой инициативы о вывозе из портов Украины зерна и сопутствующих продуктов. "Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения "зерновой сделки", что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок",- сообщили в Кремле.

Смотрите также:

В Берлине все жестче комментируют действия Москвы в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Зима без газа из России: почему у Путина не получится заморозить немцев? DW Новости (01.12.2022)

Зима без газа из России: почему у Путина не получится заморозить немцев? DW Новости (01.12.2022)

Сегодня первый день календарной зимы. Российские СМИ регулярно рассказывают о замерзающих европейцах без отечественного энергоресурса – газа. Германия в ускоренных темпах в преддверии холодов искала замену голубому топливу из России и, похоже, на эту зиму нашла. В каком состоянии газохранилища теперь и, на самом ли деле, как рисуют в Москве, жители Германии мерзнут в собственных жилищах?
Общество19 ч. назад32:13 мин.
На антивоенной конференции в Вильнюсе, 1 декабря 2022 года

Это война не Путина, а России. О чем спорили на антивоенном форуме

Это война не Путина, а России. О чем спорили на антивоенном форуме

На антивоенной конференция в Вильнюсе самым острым был вопрос о вине россиян: виноват ли в войне в Украине только президент Путин и его окружение или раскаяться должны и сами оппозиционеры? Репортаж DW.
Политика2 ч. назад
Граффити с портретом Путина на здании в Белграде

Немецкий дипломат: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Немецкий дипломат: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген - о поддержке Западом Украины и Молдовы, необходимости ослабить влияние РФ в Восточной Европе и о борьбе с российской пропагандой. Интервью DW.
Политика1 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин

Шольц по телефону призвал Путина вывести войска из Украины

Конфликты47 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица

Премьер-министр Молдовы: Основные риски - энергобезопасность

Премьер-министр Молдовы: Основные риски - энергобезопасность

Политика19 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Провал плана Путина. На что немцы тратят деньги. DW Шоу

Провал плана Путина. На что немцы тратят деньги. DW Шоу

Политика21 ч. назад60:20 мин.
Пассажир не хочет подниматься на борд самолета "Аэрофлота", говоря: "Я без кино не полечу!" - карикатура DW

Рейсы "Аэрофлота" без кино: полет нормальный?

Рейсы "Аэрофлота" без кино: полет нормальный?

Общество22 ч. назад
газовый счетчик

Первая волна холода в Германии: какова ситуация с газом?

Первая волна холода в Германии: какова ситуация с газом?

Экономика и бизнес1 ч. назад
Минский городской суд

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Правосудие и закон24 ч. назад
Логистический центр DHL в Кёльне со множеством посылок

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Экономика и бизнес1 декабря 2022 г.
На главную страницу