Праправнучка Пушкина: Русский поэт еще вернется в Украину

Пушкин погиб рано, но у него осталось много потомков. В Германии самая известная из них - Клотильде фон Ринтелен (Clotilde von Rintelen), предком которой является еще и российский император Александр Второй. Россию она открыла для себя в 50 лет и сделала подарок пушкинистам, опубликовав найденную случайно рукопись младшей дочери поэта.

"Я много раз бывала в Санкт-Петербурге, и у меня все время спрашивали дорогу... У меня какое-то русское лицо, - смеется Клотильде фон Ринтелен, высокая, худощавая женщина с тонким носом и высоким лбом. - Многие считают, что я похожа Пушкина. Что, впрочем, для женщины не самый большой комплимент". Характер, как признается графиня, у нее тоже пушкинский: "Мужественно отстаивать свою позицию - лучше вступить в бой, чем сказать нет".

Урожденная графиня Элизабет Клотильде фон Меренберг (Elisabeth Clotilde von Merenberg), а по мужу фон Ринтелен, родилась в 1941 году и прожила всю жизнь в курортном Висбадене. У этого немецкого города особые связи с Россией и ее классиками, достаточно сказать, что в свое время тут жил Иван Тургенев и играл в казино Федор Достоевский. В жилах Клотильде фон Ринтелен течет и царская кровь. Она не только праправнучка великого поэта Александра Пушкина, но и правнучка российского императора Александра II.

Жена принца

Прабабушка графини - Наталья Александровна, - младшая дочь поэта, ей было 8 месяцев, когда он погиб. Наталья вышла замуж в 16 лет за повесу и картежника генерал-майора Михаила Дубельта и родила троих детей. Но счастья этот брак не принес. Жизнь изменилась благодаря встрече с немецким принцем. Он приехал в Россию из Германии и покорил сердце Натальи, характер которой многие сравнивали с отцовским. Через 10 лет после их первой встречи, в 1868 году, дочь Пушкина обвенчалась в Лондоне с принцем Николаусом Нассау и счастливо прожила с ним в Германии до конца жизни. Брак был морганатический. И хотя ей был пожалован титул графини фон Меренберг, ради этого брака ее мужу пришлось отказаться от прав на престол в герцогстве.

В Германии Наталья родила еще одного сына и двух дочерей. Георг Николаус фон Меренберг, младший сын от этого брака, - дедушка Клотильде фон Ринтелен. Он женился на дочери российского императора Александра II Ольге. Прах младшей дочери Пушкина развеян над могилой ее мужа, похороненного в фамильном склепе на старом кладбище Висбадена.

Случайно найденный роман дочери Пушкина

Историю своей жизни в России - быт в Петербурге, мать Наталью Гончарову и отчима, генерала от кавалерии Петра Ланского, а также первого мужа и всех остальных родственников, - Наталья Александровна описала в мельчайших подробностях в рукописи, которую графиня Клотильде фон Меренберг случайно обнаружила среди ненужных вещей. Пакет, в котором находились бумаги, достался ей от отца, а тому прислала сестра, переехавшая в Аргентину. Рукопись написана готическим шрифтом, и, судя по всему, Наталья диктовала роман своему супругу-немцу.

О чем этот роман? "Любовь и интриги. Это биографическое произведение. Что-то новое про Пушкина вы в нем вряд ли найдете - уже давно описаны каждые пять минут его жизни. Но там есть очень много интересных подробностей. Например, как один из героев идет по Петербургу на бал - по набережной. Когда я оказалась первый раз на том месте, я очень удивилась - именно так я все уже "видела" в рукописи", - делится впечатлениями графиня. Роман Натальи Пушкиной "Вера Петровна" Клотильде фон Ринтелен издала в 2004 году на немецком и русском языках, а рукопись подарила музею в Петергофе.

Семейные реликвии вернулись в Россию

Графиня передала российским музеям некоторые из сохранившихся в ее семье реликвий, среди которых портрет 1917 года ее бабушки Ольги фон Меренберг, урожденной княгини Юрьевской, дочери Александра II от второго брака, а также книга на французском языке с описанием царской охоты в Беловежской пуще - это была неформальная встреча российского императора с главами ряда европейских государств. Альбом был издан в пятидесяти экземплярах в качестве дипломатического подарка и является редкостью. "В Петергофе этой книге обрадовались даже больше, чем портрету бабушки", - рассказывает графиня.

Ручка от зонтика, доставшаяся Клотильде фон Ринтелен по наследству от бабушки Ольги, дочери царя Александра II Фото: Elena Dozhina/DW

В семье осталось несколько любимых реликвий. Например, брошь в виде креста из стекла и граната, а также антикварная ручка от зонтика, который принадлежал дочери царя Ольге. Изначально их было пять, но в молодости Клотильде решила использовать украшавшие их камни. Перстень с одним из них она никогда не снимает с руки.

"Я - символ символа"

До 50 лет графиня ни разу не была в России и не говорила по-русски, хотя с творчеством Пушкина и была знакома с подросткового возраста. Особенно ей нравится "Барышня-крестьянка".

"Смерть родителей, замужество, маленькие дети (у меня трое сыновей), работа психиатором и открытие своей врачебной практики - всегда находились какие-то уважительные причины, чтобы не ехать в Россию, - признается фон Ринтелен. - Но однажды я сказала себе: хватит отговорок. Потому что я всегда чувствовала, что русское - это важная часть меня. Я очень люблю романс на стихотворение "Я помню чудное мгновенье" - когда я его слышу, я плачу".

В октябре 1991 года Клотильде фон Ринтелен впервые приехала в Россию на празднование 180-летия Пушкинского лицея, на которое съехались все потомки поэта из разных стран мира. "Пообщавшись с людьми в России, я осознала, каким важным символом для них является Пушкин. Символом свободы, любви, живости, принципиальности. И у меня такое чувство, что я для русских - символ символа". В тот же приезд Клотильде фон Ринтелен начала учить русский и сегодня довольно неплохо на нем говорит.

"Казалось, что разлетаются пули"

До пандемии графиня каждый год ездила в Россию, собирала пожертвования для Александровской больницы в Санкт-Петербурге, а также организовывала поездки в Россию. "Это был не просто туризм. Мы всегда посещали, например, памятные места, связанные с блокадой Ленинграда. Это было волнительно и больно, ведь у некоторых отцы и деды воевали на стороне нацистской Германии".

Рассказывая об одной из поездок, 81-летняя женщина не смогла сдержать слез. "В музее-заповеднике "Сталинградская битва" я обратила внимание на открытку с текстом, написанным карандашом кириллицей. Я тогда сказала, что, наверное, и оказавшиеся тут во время войны немцы могли бы написать то же самое. И экскурсовод сказала: "Хотите почитать?" В архиве она достала связку писем, написанных готическим шрифтом. Они были переведены, за исключением совсем неразборчивых строк. Я несколько часов восстанавливала пробелы. Их содержание оказалось таким, как я и предполагала: "мы страдаем от холода, хотим есть, получили ли посылку, как дела у бабушки, жива ли корова... А потом мы вышли на улицу, была жара под сорок и дул сильный ветер. Мы шли по дороге, а под ногами скрипел песок как будто снег... И почему-то было много саранчи, и она выпрыгивала из-под нас в разные стороны, а мне казалось, что это разлетаются пули".

Потомок российского царя служил в вермахте

Внук российского царя граф Георг Николаус фон Меренберг Фото: privat

Отец Клотильды граф Георг фон Меренберг был военным. Во время Второй мировой войны он служил на Восточном фронте. После Восточного фронта, уже будучи майором, он служил в Греции. "Отец вообще ничего о войне не рассказывал. Только лет 10 назад я узнала из СМИ, что он какое-то время был комендантом на греческом острове Парос. В мае 1944 года партизаны напали там на военный аэродром, убив двух немцев. Солдаты вермахта казнили одного грека и взяли в заложники 125 местных жителей. Их тоже должны были убить в ходе акта возмездия", - рассказывает графиня. Однако назначенному после этого нападения новому коменданту - майору фон Меренбергу - удалось договориться с настоятелем местного монастыря: он пообещал отпустить всех заложников, если партизаны откажутся от новых атак.

Обе стороны сдержали свое слово. "Когда об этом стало известно, отца перевели в другое место. По законам военного времени он считался предателем, потому что не выполнил приказ. Но это был июль 1944 года, буквально через несколько дней после того, как было совершено покушение на Гитлера. Отцу повезло, что все внимание было сконцентрировано на этом, и ему удалось избежать сурового приговора трибунала".

В Германии Пушкина мало знают

После знакомства с Россией Клотильде фон Ринтелен какое-то время возглавляла в Германии Пушкинское общество. Графиня с сожалением отмечает, что на ее родине Пушкин совсем мало известен. Виной тому, по ее мнению, - неудачные переводы на немецкий, и особенно это касается стихов. На востоке Германии люди старшего поколения лучше знакомы с творчеством поэта, потому что проходили Пушкина в школе во времена ГДР.

Клотильде фон Ринтелен возглавляла в Германии Пушкинское общество и издала несколько книг, а также подарила Петергофу портрет княгини Ольги Фото: DW

Клотильде фон Ринтелен принимала участие в работе форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог". В том числе и в Висбадене. На одной из конференций она столкнулась с Михаилом Горбачевым. Узнав, что она - потомок Пушкина, экс-президент СССР тут же прочитал отрывок из "Евгения Онегина", чем поразил и графиню, и всех окружающих. Сегодня праправнучка Пушкина сетует на то, что из-за пандемии и войны она не может поехать в Россию.

Пушкин вернется

С недавних пор графиня живет в основном в доме для престарелых в Висбадене. Это ее выбор - больше общения, ведь ее муж уже умер, и помощи в случае необходимости. Но Клотильде фон Ринтелен часто возвращается в свою большую квартиру, где помимо портретов Пушкина и других ее предков на стенах висят и ее собственные картины.

Праправнучку Пушкина расстраивает, что на фоне войны и борьбы с российской агрессией поэта стали исключать из школьной программы в Украине, а названные в его честь улицы переименовывать. "Если вычеркнуть Пушкина, будет заметно, что чего-то не хватает. Он адаптировал и русифицировал в том числе и европейские сказки. И сейчас просто сказать, что их больше нет - прозвучит странно. Думаю, пройдет какое-то время, и Пушкин вернется. Однажды мы ехали по Москве, и таксист, услышав, что я родственница поэта, начал декламировать его стихи, да так эмоционально, что перестал держать руль. Такие люди есть и останутся. Я не думаю, что можно запретить Пушкина".

Праправнучка поэта любит шашлык, умеет делать окрошку, варить борщ и печь пирожки. "Я могу сказать, что я - благодаря Пушкину - своего рода генетический мост между Россией и Германией. И я надеюсь, что смогу поспособствовать наведению мостов после войны. Я уверена, что это возможно, если каждый человек почувствует, что установление новых границ - это неправильно".

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