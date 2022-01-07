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Потсдаме
Свечи во время богослужения в храме Александра Невского в ПотсдамеФото: Ralf Hirschberger/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Православные храмы в Германии - история и архитектура

Максим Нелюбин

Баден-Баден, Дармштадт, Веймар - старые православные храмы есть в этих и других городах Германии. | 11 фотографий

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В XIX веке и до начала Первой мировой войны в XX веке в Германии были возведены и освящены около десяти православных церквей и часовен - в местах, связанных с историей отношений между отдельными немецкими государствами, а также с созданной в 1871 году Германской империей и Россией. Сегодня они являются не только действующими храмами, но и архитектурными достопримечательностями городов и традиционных курортов в разных немецких землях. Среди них - церкви в Баден-Бадене, Потсдаме и Висбадене, но начнем с Дармштадта, где православный храм в 2021 году стал частью нового объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе со зданиями и сооружениям эпохи модерна на холме Матильды (Mathildenhöhe).

Православная церковь в Дармштадте

Дармштадт
Храм Святой Марии Магдалины в ДармштадтеФото: picture-alliance/dpa/A. Arnold

Эту православную церковь освятили в Дармштадте в 1899 году. Она была возведена на средства российской императорской семьи. В Дармштадте родилась супруга царя Николая II - Александра Федоровна, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская. Изначально храм Святой Марии Магдалины считался домовой церковью царской семьи, члены которой бывали здесь на службах, когда находились в городе.

Церковь Марии Магдалины в Веймаре

Веймар
Храм Святой Марии Магдалины в ВеймареФото: picture-alliance/imageBROKER/hwo

Еще одна русская православная церковь Святой Марии Магдалины находится в тюрингском городе Веймаре. Была возведена в начале 1860-х годов рядом с усыпальницей великой княжны Марии Павловны - дочери императора Павла I, после замужества также получившей титул великой герцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской. Фундамент часовни заложен на земле, привезенной из России.

Преображенская церковь в Баден-Бадене

Баден-Баден
Храм Преображения Господня в Баден-БаденеФото: picture-alliance/dpa/U. Deck

Эта церковь, построенная в северорусском стиле и увенчанная позолоченным луковичным куполом, находится в немецком городе Баден-Бадене. Большая русская община образовалась на этом знаменитом на весь мир немецком курорте еще в первой половине XIX века. Храм Преображения Господня был возведен здесь в начале 1880-х годов.

Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе

Бад-Эмс
Православный храм в Бад-ЭмсеФото: picture-alliance/CHROMORANGE/A. Kohlrusch

В XIX веке посетители из России были частыми гостями немецких курортов. Особое место среди них занимал Бад-Эмс, расположенный на реке Лан в нынешней земле Рейнланд-Пфальц. В 1874-1876 годах здесь на левом берегу был сооружен этот православный храм- церковь Святой мученицы царицы Александры. В числе первых посетителей были император Александр II и поэт Петр Вяземский.

Храм Сергия Радонежского

Бад-Киссинген
Церковь Сергия Радонежского в Бад-КиссингенеФото: Wittold Muratov/Wikipedia

Эту церковь освятили в Бад-Киссингене в честь Сергия Радонежского в 1901 году. Идея строительства возникла перед ожидавшимся приездом сюда на лечение Александра II, но не была тогда осуществлена. Император бывал на этом курорте в 1864 и 1868 годах. Часовню тогда устраивали в покоях. К сбору средств на строительство храма приступили после коронации Николая II - в память об этом событии.

Храм Александра Невского в Потсдаме

Потсдам
Православная церковь в ПотсдамеФото: DW/Maksim Nelioubin

В немецком городе Потсдаме около деревни Александровка находится самый старый действующий русский православный храм не только Германии, но и всей Западной Европы. Первая служба в этой церкви Александра Невского состоялась в 1829 году. В ней участвовали император Николай I и его супруга Александра Федоровна - старшая дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III.

Церковь Святой Елисаветы в Висбадене

Висбаден
Православный храм в ВисбаденеФото: picture-alliance/R. Hackenberg

Церковь Святой праведной Елисаветы была возведена на холме Нероберг в Висбадене в середине XIX века. Храм был заложен в память о великой княжне Елизавете Михайловне - супруге герцога Адольфа-Вильгельма Нассауского, скончавшейся во время родов. Храм посвящен праведной Елисавете - матери Иоанна Крестителя. Рядом находится крупнейшее православное кладбище в Европе.

Храм-памятник в Лейпциге 

Лейпциг
Православная церковь в ЛейпцигеФото: picture-alliance/imageBROKER/T. Robbin

Свято-Алексиевский храм-памятник Русской Славы - так звучит полное название этой церкви в Лейпциге, возведенной здесь в память о Битве народов - крупнейшем сражении в череде Наполеоновских войн, в котором французский император потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Был создан в 1912-1913 годах по случаю 100-летия этого сражения.

Церковь Симеона Дивногорца в Дрездене

Дрезден
Храм Преподобного Симеона Дивногорца в ДрезденеФото: picture-alliance/imageBROKER/T. Robbin

Православный храм Преподобного Симеона Дивногорца был возведен в саксонской столице Дрездене в 1872-1874 годах в русско-византийском стиле. Ранее здесь существовали разные домовые церкви, несколько раз переезжавшие. В одной из них был крещен Петр Столыпин, родившийся в этом городе. В начале 1870-х один из прихожан пожертвовал участок для строительства постоянного здания.

Храм Святых Константина и Елены в Берлине 

Берлин
Храм в берлинском районе ТегельФото: picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening

Завершим обзор около одного из русских православных храмов немецкой столицы. Эта церковь Святых равноапостольных Константина и Елены была возведена здесь на Русском кладбище Берлин-Тегель в 1894 году. В 2005 году была отреставрирована на частные пожертвования.

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