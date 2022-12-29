ВСУ: Ночью над Украиной были сбиты 16 дронов-камикадзе

На 310-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 декабря (время московское).

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Полиция в РФ проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам последнего, в 2017 году Парфенов получил гражданство Израиля, но не уведомил об этом российские власти. За это против него могут возбудить уголовное дело, а в случае признания виновным - подвергнуть денежному штрафу или обязательным работам. Реальный срок лишения свободы за такое правонарушение не грозит, пишет агентство.

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В ночь на 30 декабря над Украиной были уничтожены в общей сложности 16 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, летевших с юго-восточного и северного направлений. "Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра", - сообщили Воздушные Силы ВСУ. В сообщении подчеркивается, что беспилотники были сбиты "силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины".

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В сторону Киева двигались семь дронов-камикадзе, два из них силы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу, остальные пять - уже над ним. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Голосеевском районе в результате падения обломков беспилотника повреждены окна в жилом доме и в нежилом здании. Пострадавших нет,добавил Кличко.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и других союзников продолжать поставлять оружие Украине. "Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг в интервью агентству dpa. По его словам, необходимо сделать так, чтобы президент России Владимир Путин понял, что он не сумеет установить контроль над Украиной. Это откроет путь для мирного решения путем переговоров, которое гарантировало бы выживание Украины как независимого демократического государства, добавил генсек НАТО. Он также дал понять, что считает украинские атаки на военные цели в России вполне законными. "Каждая страна имеет право защищаться. Украина тоже", - указал Йенс Столтенберг.

ISW: Российская система ПВО неэффективна

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"Повторяющиеся украинские удары по легитимным военным целям в глубоком тылу России демонстрируют неэффективность российской системы ПВО в отношении дронов", - говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом авторы сводки напоминают, что атака украинского боевого беспилотника на военный аэродром в Энгельсе 29 декабря произошла спустя всего три дня после появления сообщений Минобороны РФ о гибели трех российских военных после атаки украинского дрона на тот же аэродром 26 декабря. Повторные удары по аэродрому в Энгельсе, вероятно, усилят критику военных блогеров, утверждающих, что Россия не может защитить свою территорию от украинских ударов, считают в ISW.

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По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, из Германии в Украину при содействии Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) было доставлено около 2300 технических грузов, в том числе почти 30 трансформаторов. В интервью агентству dpa Хабек рассказал, что за последние недели немецкие компании предложили для безвозмездной отправки в Украину еще 60 с лишним трансформаторов, включая несколько крупных. Кроме того, их производится еще больше - они будут выкуплены у компаний правительством Германии для поставки в Украину.

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В США после подписания президентом страны Джо Байденом вступил в силу закон о госбюджете, предусматривающий выделение Украине до сентября 2023 года помощи на общую сумму в 45 млрд долларов.

Киев подвергся атаке дронов

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В ночь на 30 декабря ВС РФ атаковали дронами Киев и Киевскую область. Об активизации систем ПВО сообщили городская администрация украинской столицы , а также глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба .

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Великобритания предоставляет Украине более 1000 металлодетекторов и 100 комплектов для обезвреживания бомб. "Использование Россией наземных мин и нападение на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Металлоискатели и комплекты, изготовленные немецкой компанией Vallon, помогут Украине "безопасно очистить землю и здания ", отмечается в сообщении британского Минобороны.

По данным Министерства обороны Великобритании, в уходящем году Лондон предоставил Украине военную помощь в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов и британское правительство намерено сохранить такой же объем помощи и в 2023 году.

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Из-за значительных сетевых повреждений в ходе десятой массированной российской ракетной атаки НЭК "Укрэнерго" констатирует сложности с доставкой электроэнергии в шести областях страны: Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской. Об этом председатель правления компании Владимир Кудрицкий рассказал в эфире национального телемарафона. По его словам, к вечеру 29 декабря значительная часть генерирующих мощностей в системе была уже восстановлена, но есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций. "Они связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с серии атак дронами, потом была массированная ракетная атака, и потом еще несколько атак системами С-300 по Харьковщине и Николаевщине. То есть враг пытался стрелять сегодня всем, что имеет, но глобальной цели не достиг. Система работает", - заявил Кудрицкий.

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В Украине числятся пропавшими без вести 15 тысяч человек, в том числе много гражданских лиц. Такие данные советник президента Украины Алена Вербицкая привела в интервью группе изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland. По ее словам, Россия подтвердила, что у нее в плену находятся 3392 украинских военных, однако судьба многих тысяч украинцев остается неизвестной. "Мы не знаем, что с ними. Находятся ли они также в российском плену, были ли вывезены с оккупированных Россией территорий или, может быть, давно убиты? Эта неопределенность особенно страшна для родственников", - объясняет Вербицкая, которая также является уполномоченным президента Зеленского по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

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Администрация США рассматривает возможность отправки в Украину в рамках военной поддержки унифицированных гусеничных платформ Bradley, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Впрочем, по словам одного из собеседников агентства, окончательное решение еще не принято.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения выразил благодарность силам ПВО, успешно отразившим в этот день многочисленные российские атаки. По словам Зеленского, в общей сложности 29 декабря над Украиной были сбиты 54 ракеты и 11 ударных дронов.

ГУР: Иран медлит с поставкой России баллистических ракет

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Запуск баллистической ракеты в Иране Фото: AFP/IRAN PRESS

Россия и Иран заключили предварительную договоренность о поставках баллистических ракет, однако пока Тегеран не торопится с выполнением условий сделки, опасаясь возможных негативных последствий. Такое заявление сделал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Между тем поставки Ираном России дронов продолжаются, уточнил он.

Хроника событий 29 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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